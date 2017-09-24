Для победы в воздухе

В Воздушно-космических силах России завершился конкурс на лучшую воинскую часть по содержанию вооружения, военной и специальной техники. В нём участвовали воинские части и организации непосредственного подчинения главнокомандующему ВКС. Цель соревнования – определение фактического состояния ВВСТ, материально-технической базы и других показателей, влияющих на поддержание техники в установленной степени готовности. На вопросы корреспондента «Красной звезды» об итогах конкурса рассказывает заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по материально-техническому обеспечению генерал-майор Владимир ТРИШУНКИН.

– Владимир Викторович, как возникла идея конкурса, получившего неофициальное название «Технический удар»?

– Идея родилась при формировании в Главном командовании Воздушно-космических сил управления материально-технического обеспечения – в 2015 году. До этого, как вы знаете, органов МТО у нас не было. Это приводило к тому, что техника в войсках в ряде случаев содержалась ненадлежащим образом. Например, где-то под открытым небом, не обслуженной, не заправленной ГСМ, имеющиеся хранилища для содержания техники в ряде воинских частей не были надлежащим образом оборудованы.

Содержание вооружения, военной и специальной техники, запасов материальных средств в готовности к боевому применению – для войск одна из важнейших задач

В частях также имелось немалое количество сверхштатной техники, которая требовала особого внимания и отрывала личный состав от занятий, отнимала время, выделяемое на содержание штатных образцов ВВСТ.

Причин тому несколько. В их числе прежде всего недостаточный спрос командиров с подчинённых и упущения организационного плана, касающиеся компетенции, прежде всего командования воинских частей и должностных лиц, ответственных за данные вопросы. Поэтому в сложившейся ситуа­ции мы приступили к решению проблемных вопросов, приводя материально-техническую базу и порядок содержания техники в соответствие установленным требованиям. Напомню, что конкурс, с которого начался наш разговор, мы впервые провели в прошлом году.

Девизы конкурса – «Победа в воздухе куётся на земле», «Исправная техника сегодня – победа в бою завтра» мобилизуют на многое.

Мы решили придать конкурсу высокий статус, чтобы отношение к нему было не как к рядовому событию. Награждали победителей в день знаний на территории военно-воздушной академии. Ведь будущие офицеры уже на этапе обучения должны осознать необходимость бережного отношения к военной технике и заботы о ней. Вручал ценные подарки лично главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев. В церемонии участвовали начальник Военной академии ВКО (г. Тверь) генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, начальник Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Ильиных, начальник филиала ВВА – Сызранского высшего военного училища лётчиков полковник Александр Асанов и другие должностные лица, отличившиеся по итогам конкурса.

– По каким критериям оценивались воинские части?

– В настоящее время в ходе проверок воинских частей органы материально-технического обеспечения руководствуются приказами министра обороны, главнокомандующего ВКС и другими нормативно-правовыми актами, позволяющими оценивать реальное состояние дел жёстко, объективно, как говорится, мерой боя.

Лучшие воинские части получили в награду внедорожники, участники, занявшие вторые места, – квадроциклы, третьи – мотоциклы

Оценка определялась по восьми и более показателям, начислялись соответствующие баллы. Это – обеспеченность ВВСТ и их техническое состояние, организация эксплуатации и ремонта техники, состояние ремонтных подразделений, парков и уровень внутренней службы в них. А ещё качество метрологического обеспечения, сохранность запасов военно-технического имущества, а также знание руководящим составом частей требований нормативно-правовых документов по содержанию технического хозяйства.

В соответствии с утвержденным положением о конкурсе начислялись и штрафные баллы. Например, за то, что командир не укомплектовал личным составом ремонтное подразделение или не принял мер к своевременному ремонту техники, к подаче ЗИП и т.д. Ведь у нас, обращают на это внимание, на складах и базах практически всё есть.

– А много ли частей и, соответственно, техники оценивались в рамках конкурса?

– В ходе конкурса, который проходил с 16 декабря 2016 по 30 августа 2017 года, было проверено более 200 воинских частей и организаций, оценено состояние более 13 тыс. единиц техники и объектов материально-технической базы, при этом проведено более 36 тыс. технических обслуживаний, отремонтировано свыше 3 тыс. единиц техники и более 350 объектов материально-технической базы парков воинских частей.

– А кто занимался устранением выявленных недостатков?

– Прежде всего командный и инженерно-технический состав, который мы начали готовить для решения этих задач, начиная от командира воинской части и до водителя, закреплённого за конкретной машиной, ремонтника, отвечающего за свою часть работ по восстановлению техники. Вы знаете, что в соответствии с требованиями министра обороны вся техника должна находиться в исправном состоянии, готовой для применения по прямому предназначению в установленное время и в любых условиях. А для этого нужны подготовленные и грамотные специалисты не в какой-то одной, лучшей воинской части, а повсеместно, в масштабах всех Воздушно-космических сил.

При этом напомню требования генерала армии Дмитрия Булгакова: вся, 100 процентов, военная техника в воинской части должна быть боеготовой, а не отдельные её образцы».

В войсках в течение года поэтапно работали комиссии, которые строго спрашивали с командиров частей и организаций, начальников служб за состояние вооружения и техники. В их составе были специалисты управлений и служб Главкомата ВКС, представители науки, а также офицеры из числа профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Министерства обороны.

Вся собранная нашими специалистами информация проанализирована и представлена в большом иллюстрированном сборнике рекомендаций для начальников служб и командиров. Стремимся, чтобы в дальнейшем она стала их настольной книгой.

Кроме того, разработан и реализуется План перспективного развития парков воинских частей ВКС, разработана и одобрена заместителем министра обороны генералом армии Дмитрием Булгаковым программа оснащения ВКС современной аэродромной техникой, где все эти вопросы затрагиваются и взяты на особый контроль.

– А кто всё-таки признан лучшим по итогам конкурса?

– Победителями конкурса, стали: в ВВС – Сызранский филиал Военного учебного научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина», в войсках ПВО-ПРО – Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (г. Тверь), в Космических войсках – отдельный радиотехнический узел Главного центра разведки космической обстановки (Карачаево-Черкесия).

Лучшие воинские части получили в награду внедорожники, участники, занявшие вторые места, – квадроциклы, третьи – мотоциклы.

И в заключение подчеркну: по завершении конкурса в 2017 году объявлено начало конкурса 2018 года, его ближайший этап – перевод техники на зимний режим эксп­луатации.