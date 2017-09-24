Они – первые!

В Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков имени Героя Советского Союза Анатолия Константиновича Серова на итоговом заседании приёмной комиссии по набору девушек на обучение курсантами огласили имена пятнадцати претенденток, поступивших в единственный вуз страны, где готовят пилотов боевых самолётов.

Вопрос об обучении женщин по военным лётным специальностям поднимался в стране не один год, и только благодаря решению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу девушки теперь могут осваивать эту мужскую профессию.

Уже в первые дни после объявления о начале набора поступили десятки заявлений по всей стране. Будущие абитуриентки должны были соответствовать следующим требованиям: возраст от 16 до 22 лет, результаты трёх предметов по ЕГЭ – не ниже 27 баллов по математике и 36 – по русскому языку и физике.

Уже на первоначальном этапе в военкоматах из 214 девушек к вступительным испытаниям в училище были допущены только 118 кандидатов. Две недели их испытывали на прочность. «Лётчик – как зверь в джунглях, – заявил девушкам на первом заседании приёмной комиссии командующий Военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин. – Выживает самый сильный, быстрый и дисциплинированный».

Сначала абитуриенткам пришлось пройти профессионально-психологический отбор. Впоследствии девушки признавали, что для многих из них это была наиболее сложная проверка. Ведь даже хорошие результаты ЕГЭ или физподготовка не спасут, если показатели на профотборе слабые.

Головокружительные испытания, причём в прямом смысле слова, ожидали абитуриенток в ходе прохождения врачебной лётной комиссии. Так, им надо было выдержать полчаса в барокамере, где имитируется подъём на высоту 5 тысяч метров. По словам члена медицинской комиссии майора Наталии Костиной, на этом этапе срезаются до 10 процентов юношей и, как оказалось, выбыло такое же количество представительниц слабого пола.

Все мероприятия отбора успешно выдержали 29 девушек. Почти у всех – 100 баллов по физподготовке и первая – вторая группа профессиональной пригодности.

Как рассказал член приёмной комиссии Герой России генерал армии Владимир Михайлов, сердце болело у всех, кто входил в состав строгого и вместе с тем доброжелательного жюри. Они очень переживали за тех девчонок, кому пришлось отказать в их мечте.

Подведение итогов получилось весьма эмоциональным. Вёл заседание начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Кандидаток к зачислению вызывали для оглашения результатов по одной. И хотя многие из них уже знали свои позиции в рейтинговом списке, всё же объявление судьбоносного решения стало очередным испытанием для каждой из абитуриенток.

Первой зашла Валерия Абдуллина, приехавшая для поступления в авиаучилище из Вологодской области. Она набрала 284 балла, имеет вторую степень профпригодности и заняла 13-ю строчку в конкурсном списке. Пытаясь сдерживать эмоции, уже по-военному чётко она отвечала на вопросы сидящих в президиуме офицеров высокого ранга и почётных гостей, в числе которых была и Герой России, лётчик-космонавт Елена Серова.

По результатам вступительных испытаний лидером среди абитуриенток стала Полина Огнева из Иркутской области

Девушка рассказала, что влюбилась в небо раз и навсегда, стремилась к мечте стать военным лётчиком и очень счастлива, что преодолела вступительные испытания.

А вот москвичка Юлия Бабич поделилась с членами приёмной комиссии своими планами попасть после окончания авиаучилища в отряд космонавтов. Узнав о том, что она рекомендована к зачислению в авиационное училище, девушка чуть не заплакала. Уже выйдя из зала, она рассказала корреспонденту «Красной звезды», что ещё в младших классах «заболела небом». Читала много книг об авиации, космонавтике. А несколько лет назад записалась в летнюю космическую школу, которая организовывала поездки в Центр подготовки космонавтов Ю.А. Гагарина, Центр управления полётами в Королёве. Новые впечатления ещё более усилили у Юлии желание связать свою судьбу с лётной профессией. В военкомате она упросила отправить запрос в Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков с её обращением разрешить поступать в этот вуз. После получения отказа подала документы в Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, но не прошла по конкурсу. В итоге поступила в вуз гражданской авиации в Москве, но, когда узнала о наборе девушек в Краснодарское военное авиаучилище, очень обрадовалась и решила восполь­зоваться шансом, которого столько ждала.

«Я верю, что наш набор ещё вой­дёт в историю, мы совершим что-то новое, великое и откроем путь для тех, кто мечтает летать, – уверена Юлия Бабич. – Хорошо запомнила напутствие легендарной женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой. Она говорила о высокой ответственности девушек, которые станут курсантами, предупреждала, что от их усердия, учёбы, лётной работы зависит дорога для других, кто хочет покорить небо, быть в дружбе с высотой, с самолётами. Хотела бы подчеркнуть, что отбор в училище был действительно честным и беспристрастным. Мы не подведём!»

По результатам вступительных испытаний лидером среди абитуриенток стала Полина Огнева из Иркутской области. У неё 319 баллов. Девушка призналась членам мандатной комиссии, что целенаправленно готовилась к поступлению в военный вуз. «Я расставила для себя приоритеты: ничего отвлекающего от подготовки. Очень люблю читать художественную литературу, но в последние несколько лет усиленно штудировала учебники, решала задачи, занималась физической подготовкой», – рассказала она. Своим примером Полина доказала, что воплотить мечту в реальность возможно, главное стремиться к своей цели. Девушка из посёлка Куйтун, без дорогостоящих репетиторов, индивидуальных занятий с инструкторами в частных аэроклубах смогла победить в жёсткой конкуренции. Генерал-полковник Виктор Горемыкин пожелал Полине Огневой не снижать планку и быть в числе лучших курсантов училища, а потом и в профессии.

Самой старшей из поступивших оказалась 22-летняя жительница Энгельса Саратовской области Екатерина Пчела. Любовь к самолётам и небу передалась ей на генном уровне. Её отец – командир тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии полковник Олег Пчела. Дочку он воспитывал по-спартански: жёсткий распорядок дня, дисциплина. С детства Катя мечтала стать лётчицей, и после 11-го класса выполнила первый полёт на тренировочном самолёте. Семья, конечно, поддержала девушку в её выборе военной карьеры. После школы она окончила училище гражданской авиации и получила свидетельство коммерческого пилота, имеет 150 часов налёта. Но от мечты стать военным лётчиком не отказалась. Екатерина пересдала ЕГЭ, каждый день занималась физподготовкой. Решение министра обороны о наборе девушек в военное лётное училище встретила с огромным воодушевлением. Она достойно прошла все вступительные испытания и стала четвёртой в конкурсном списке. На вопрос членов приёмной комиссии о планах на будущее, Катя сказала, что хотела бы дослужиться в истребительной авиации до командира дивизии. «Как минимум», – пошутила она.

Разрыв между конкурсантками по итогам отборочных испытаний был минимальным. Анна Щербакова из Перми набрала 278 баллов и оказалась 16-й в рейтинге, уступив находящейся на 15-м месте Ольге Шиповаловой из Воронежской области всего один балл. Но при этом девушка получила первую (высшую) категорию профессиональной пригодности. Таковых среди 29 абитуриенток оказалось всего двое. Подвели Щербакову оценка ЕГЭ по физике и не очень высокий балл по физической подготовке.

«Мне не хватает всего лишь одного балла, но именно он и определяет мою дальнейшую судьбу, – волнуясь, обратилась Анна к членам приёмной комиссии. – У меня брат служит в Ракетных войсках стратегического назначения, он лейтенант. Я тоже хочу служить России, покорить небо, а в дальнейшем – космос».

Учитывая высокие результаты абитуриентки, принято решение ходатайствовать перед министром обороны о её зачислении.

По окончании заседания будущим военным лётчицам устроили настоящий праздник. Начальник ГУКа генерал-полковник Виктор Горемыкин зачитал приветственный адрес главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу и вручил поступившим девушкам их первые погоны – курсантские. Им также сообщили, что родителям направят благодарственные письма с поздравлениями. Затем генерал-полковник Виктор Горемыкин подарил всем 29 абитуриенткам по мягкой игрушке – Вежливому «Мишке-лётчику», изготовленному по специальному проекту «Армия России», а юноши-курсанты лётного училища преподнесли девушкам роскошные букеты цветов.

«Вы должны освоить сложную профессию военного лётчика и доказать, что российские девушки способны на подвиги», – обратился с напутствием к поступившим начальник ГУКа.

В Краснодарском авиационном училище созданы все условия для обучения и проживания представительниц прекрасного пола. Специально для них выделен целый этаж в общежитии, от которого девушкам торжественно вручили символический ключ. Они будут жить в комнатах на двоих, с отдельной душевой на четырёх курсанток. На дверях комнат висят таблички с именами хозяек, в шкафах развешана их форма одежды, а на нижней полочке по соседству со строгими чёрными лодочками на небольшом каблучке стоят берцы.

«Разве можно назвать это казармой? – удивлялись будущие лётчицы. – Обстановка, можно сказать, домашняя».

«Меня это даже смущает, – призналась Валерия Абдуллина. – Я готовилась к более аскетичным условиям проживания. Впрочем, это второстепенно. Главное, начать учиться и поскорее сесть за штурвал».

1 сентября к занятиям в вузах Министерства обороны приступило свыше 60 тысяч курсантов военных училищ, 2 тысячи слушателей военных академий, а также более 11 тысяч студентов вузов, обучающихся по программе военной подготовки офицеров. Совсем скоро в этот учебный строй вольются 15 девушек из первого набора в Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков. Это будут исключительно мотивированные, физически подготовленные курсанты. А насколько слабый пол – они ещё покажут!





Краснодар