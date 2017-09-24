Служба такая…

Называть имена и показывать лица этих людей запрещено. Нередко именно их точный выстрел, сделанный в нужный момент, помогает решить исход боя.

О том, что чувствует снайпер, глядя в прицел, и какое современное снайперское оружие поступает в войска, рассказал командир отделения снайперского взвода парашютно-десантного полка в Рязани.



ПРОФЕССИЯ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

«Он лучший в своём деле» – так о сержанте Семёне Мамонове (рабочий псевдоним снайпера) отзываются командиры. Хотя ещё семь лет назад молодой человек даже не предполагал, что станет разведчиком-снайпером и командиром отделения снайперского взвода, что ему и его подчинённым доверят испытание некоторых видов современного снайперского оружия, и что он будет смотреть в прицел своего личного оружия в нескольких «горячих точках».

– Наша работа несколько отличается от того, что показывают в фильмах. Стрелять во врага, которого увидел в прицел, сразу никто не даёт. Ты обнаружил цель, наблюдаешь за ней, докладываешь, ждёшь указаний. Можно лежать несколько часов в ожидании цели не в самых лучших погодных условиях, – рассказывает командир отделения снайперского взвода. – Морально мы всегда готовы выстрелить – это ведь работа такая. Но смотреть в оптический прицел и стрелять в человека, видеть его глаза, перед тем, как он упадёт от твоей пули, может не каждый.

Постоянные командировки, в том числе и в зоны боевых действий, ненормированный рабочий график выдерживают не все. Терпение, собранность, спокойствие и хладнокровие – одни из важных качеств снайперов. Суетные и эмоциональные люди здесь надолго не задерживаются.

У Семёна Мамонова уже было две командировки в зоны боевых действий, где он получил государственную награду – медаль Жукова. Однако прежде чем стать командиром отделения снайперского взвода, иметь возможность ездить в такие командировки, ему пришлось подняться на ещё одну ступень профессионального мастерства, пройдя курсы снайперов в Солнечногорске. Отбор туда очень строгий – его не проходит примерно половина кандидатов. Чтобы поступить, кроме физических и моральных качеств нужно обладать и весьма солидной базой знаний.

КРУПНЫЙ КАЛИБР И БЕСШУМНОЕ ОРУЖИЕ

Умение стрелять и знание оружия – неотъемлемая часть профессии. Семёну довелось испытывать современные снайперские винтовки и стрелять из оружия иностранного производства. О некоторых видах современного отечественного оружия он рассказал корреспонденту «Красной звезды».

Любимая винтовка командира отделения снайперского взвода ВДВ – крупнокалиберная АСВК и её модернизация – армейская снайперская винтовка крупнокалиберная АСВК-М. Основой разработки стали мощные патроны из боекомплекта крупнокалиберных пулемётов. Калибр этой винтовки составляет 12,7 мм. Благодаря мощному боеприпасу и 12-кратному прицелу АСВК и АСВК-М может не только точно, но и мощно поражать легкобронированную технику, простреливать укрытия, укрепления и поражать живую силу противника. Из своего опыта разведчик-снайпер отмечает, что по пехоте из неё можно стрелять на дальность до 2 и даже 2,5 километра, а с расстояния в 800 метров пробивать броню в 16 мм.

АСВК поступила на вооружение подразделения около года назад, а её модернизированная преемница – в начале 2017-го. На ней установлен новый прицел. Удобно расположенная рукоять переноски. Винтовка имеет ручную перезарядку, и никакие колебания механизмов не влияют на точность её стрельбы – Ёмкость магазина – 5 патронов, а темп стрельбы 10 выстрелов в минуту. Если АСВК в снаряжённом состоянии с боеприпасами весит около 15 килограммов, то АСВК-М облегчили до 13 килограммов. Это даже легче её американской аналогичной конкурентки – винтовки Barrett M82. Снижение веса не привело к увеличению отдачи, отмечает Максим.

– С одной стороны, крупнокалиберная снайперская винтовка не должна быть слишком лёгкой. Чем она тяжелее, тем лучше за счёт массы гасится очень сильная отдача при стрельбе, – рассказывает снайпер. – Но в тоже время при большом весе её невозможно переносить на большие расстояния.

Современные отечественные винтовки ничем не уступают американским

Существенный минус крупного калибра – это сильная отдача. При длительной стрельбе она негативно сказывается на здоровье человека. Поэтому беруши, наушники и противоосколочные очки – неотъемлемый атрибут снайпера.

Вот винтовка снайперская специальная (ВСС «Винторез») давно и прочно заняла своё место в арсенале разведчиков и спецподразделений. Создали её ещё в 1980-х годах, однако долгое время «Винторез» оставался секретным оружием. Массово ВСС появилась в частях после 2008 года. Винтовка отлично себя зарекомендовала во время чеченских кампаний. Впервые модернизированную такую винтовку представили на выставке «Оборонэкспо-2014» в Москве. В снайперском взводе ВДВ она появилась в прошлом году.

Главное достоинство этой винтовки – бесшумность, лёгкость и компактность по сравнению с другими отечественными образцами снайперского оружия. Благодаря этим качествам она отлично подходит для разведподразделений.

– В модернизированной винтовке приклад, изготовленный из металла и композитных материалов, можно регулировать по высоте подставки под щёку, длине и положению затыльной части. Для стрелка это очень удобная вещь, глаз с прицелом теперь всегда на одном уровне, больше не надо искать удобное положение и тратить на это время, – говорит разведчик-снайпер. – В базовой модели приклад был из дерева и не регулировался.

Максим отмечает и новый прицел с переменной кратностью от 1 до 4. В стандартном «Винторезе» он был постоянной кратности. Также он отмечает, что в новой винтовке наконец поставили «сошки», на которые ставится само оружие. Увеличен и ресурс выработки ствола, который теперь составляет 10 тысяч выстрелов против пяти тысяч в немодернизированном образце. На крышке ствольной коробки установлена рельсовая направляющая типа Picatinny, что даёт возможность устанавливать современные оптические прицелы как российского, так и зарубежного производства.

Во время испытаний, проводимых снайперским взводом, винтовка отлично себя показала как бесшумное оружие, поражающее живую силу противника даже в средствах бронезащиты в любую погоду.

Работы по модернизации знаменитой снайперской винтовки Драгунова (СВД) велись много лет. Впервые новую СВДМ представили в октябре 2015 года на Дне инноваций Минобороны РФ. И уже в 2016 году были начаты поставки нового оружия.

– Идея новой винтовки хорошая, но в некоторых моментах всё же уступает СВД. – высказывает свою личную оценку военнослужащий. – Момент, который мне не понравился, это установка прицела. Его поставили на крышку ствольной коробки, а это подвижная часть, она снимается. Если прицел пристрелял, то его снимать не рекомендуется, так как придётся снова настраивать. А если надо чистить оружие, то прицел необходимо снимать и потом пристреливать заново.

Однако, отмечает снайпер, новая СВДМ снабжена хорошим 12-кратным прицелом, в котором есть отстройка диоптрийности под глаз каждого стрелка. Модернизированная винтовка калибра 7.52-мм имеет утолщённые стенки ствола, которые способствуют его стабильности при ведении интенсивного огня и как следствие – улучшение кучности. Также для улучшения точности и кучности в оружие добавили регулировку спуска в трёх положениях. Снайперам понравилась и регулируемая по высоте подставка под щёку стрелка и амортизирующая накладка в затыльной части.

– Современные образцы отечественных винтовок ничем не уступают американским, – отмечает Семён.

Сравнение с аналогами из США не случайно, говорит стрелок. Там снайперское дело очень развито. У них есть целый устав снайпера, который постоянно обновляется. Семёну довелось читать этот устав, где очень тщательно прописано, как должны готовиться и работать снайпера.

– Например, у них прописано, что нельзя никого подпускать к охраняемому объекту на расстояние ближе 1500 метров. Если кто-то нарушил это – сразу выстрел. Мы тоже знаем, что подпускать никого нельзя. Но нам нужно ждать приказа командования, если мы заметили нарушение. С прописанными в уставе требованиями, разрешениями и обязанностями по действиям в той или иной ситуации было бы проще и результативнее работать, – говорит командир отделения снайперского взвода. – В нашей стране снайперское дело начало возрождаться несколько лет назад, что не может не радовать. Появляются различные курсы снайперов, усложнён отбор людей, проводится усиленная подготовка личного состава в войсках.



Рязань