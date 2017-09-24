Крак де Шевалье: сквозь пепел лет…

На подъезде к авиабазе Хмеймим есть неприметный магазинчик с потрясающим названием – «Антиквариат Пальмира». Заглянуть туда во время этой командировки не удалось. Но показателен сам факт: в Сирии идёт война не только с международными террористами, но и за сохранение того уникального культурно-исторического наследия, которым славится эта ближневосточная страна. И Пальмирой дело не ограничивается…

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

По данным компетентных источников, потери от разрушения древних исторических и культурных памятников Сирии исчисляются сотнями миллиардов долларов. Это особенно важно было донести до иностранных журналистов, побывавших в САР в рамках пресс-тура, организованного для российских и зарубежных СМИ Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Поэтому, находясь в провинции Хомс, мы поработали не только в зоне деэскалации, но и заехали туда, где каждый квадратный сантиметр дышит историей.

…Микроавтобус натужно ползёт по горному серпантину, оставляя позади где-то разрушенные, а где-то не тронутые войной населённые пункты. Через некоторое время мы оказываемся на вершине массивной скалы высотой 650 метров. В 65 километрах отсюда – город Хомс. Под нами – живописная долина Эль-Букейя.

– Вокруг расположено более 60 деревень, – поясняет сопровождающий нас сирийский полковник. – Они отсюда – как на ладони. Только обстреливай…

Живут тут, кстати, не только мусульмане. Полковник показывает куда-то вдаль и говорит, что это Вади эн Надара – крупный анклав, населённый преимущественно православными.

Прямо перед нами – уникальный по красоте замок, пепельные стены которого в отдельных местах покрыты буйной растительностью. Мы поднимаемся по ступенькам, входим в величественную арку и оказываемся словно в другом временном измерении…

Это Крак де Шевалье (Krak des Chevaliers или Сraс des Chevaliers – «крепость рыцарей» на смеси французского и арабского). Одна из сорока фортификационных построек крестоносцев в Сирии. Но, пожалуй, самая загадочная и неприступная. Ещё её называют замком госпитальеров. Она занимает стратегическое положение вдоль единственного пути из Антиохии в Бейрут и к Средиземному морю.

Некоторые коллеги-журналисты тут же лезут в Википедию и с удивлением говорят, что Крак де Шевалье – один из наиболее сохранившихся в мире замков крестоносцев. Не случайно в 2006 году его внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Да и туристические справочники наверняка не врут, утверждая, что Крак де Шевалье – символ целой эпохи, овеянной героическими подвигами и тайнами рыцарских орденов, центр христианского паломничества и оплот мусульманской религии в средние века.

«Самый красивый замок мира, несомненно, самый живописный из всех, которые я когда-либо видел, – просто настоящее чудо», – услужливо предлагает Интернет цитату Лоуренса Аравийского, британского офицера и путешественника, сыгравшего большую роль в Великом арабском восстании 1916-1918 годов. И Лоуренс явно не ошибался…

Но подозрение, что привезли нас сюда не только для того, чтобы насладиться всеми этими красотами и вдохнуть аромат истории, вскоре оправдывается.

На протяжении веков крепость Крак де Шевалье переходила из рук в руки десятки раз. «Крепость рыцарей» была и под курдами, и под крестоносцами, и под Орденом госпитальеров имени святого Иоанна Иерусалимского…

После разрушительных землетрясений крепость несколько раз перестраивали. Общая её площадь – более 3 гектаров. Система укреплений состоит из двух концентрических кругов толстых стен. Толщина некоторых из них достигает 20-30 метров (!) сплошной каменной кладки, что закрепило за Крак де Шевалье репутацию самой неприступной крепости в мире. Оборона внешних стен, по данным туристических справочников, всегда велась с территории нижнего двора, а защитники внутренних укреплений отбивались от врага из башен и из верхнего двора. Замок окружает ров с водой, а запасы питьевой воды на случай осады хранились в специальных ёмкостях в нижнем дворе. Есть тут и огромные склады, позволявшие выдерживать длительную осаду.

В 2013-м крепость захватили террористы, которые были прекрасно осведомлены, что представляет собой Крак де Шевалье. Они рассчитывали, что это чудо средневековой фортификации позволит им и в XXI веке быть хозяевами положения на стратегическом пространстве площадью в сотни квадратных километров в непосредственной близости от моря. Отсюда боевики обстреливали шоссе Хомс – Тартус и совершали вооружённые вылазки.

В 2013-м крепость захватили террористы, которые были прекрасно осведомлены, что представляет собой Крак де Шевалье

КОГДА СНОСИТ БАШНЮ…

Правительственные войска освободили Крак де Шевалье 20 марта 2014 года, следом за посёлком Аль-Хосн. Никакой осады в отличие от ветхозаветных времён не было. Говорят, что спецназ воспользовался брешью в укреплениях, которую с помощью высокоточного боеприпаса ВВС Сирии проделали в одной из башен с западной стороны крепости. Десятки боевиков при этом были уничтожены, оставшиеся в живых бежали в Ливан. Самое же главное, это дало возможность отказаться от применения артиллерии и сохранить для человечества этот уникальный исторический памятник. Так что освобождение, можно сказать, далось малой исторической кровью. А башню теперь восстановят.

Когда над Крак де Шевалье был поднят флаг Сирийской Арабской Республики, возможности для манёвра у боевиков сузились. Была перекрыта граница с Ливаном и обеспечена полная безопасность трассы, связывающей центр страны с побережьем. Тем самым сузилось и кольцо вокруг очагов террора во всей провинции Хомс.

Профессор Наима Мухартем работает в Крак де Шевалье уже два десятка лет. Восемь из них – директором. 10 февраля 2012 года, когда банда из 700 террористов вошла в крепость, она вместе с подчинёнными была на работе. Кстати, захватчики оказались не игиловцами или «нусровцами», а представителями одной из экстремистских группировок из соседнего Ливана. Что им понадобилось в этом благодатном краю, где веками мирно проживали по соседству друг с другом мусульмане и христиане?

– Страха мы, конечно, натерпелись, – рассказывает директриса, явно радуясь приезду журналистов. – Но, к счастью, никого не убили, просто выгнали из крепости...

Когда через два года над одной из башен Крак де Шевалье затрепетал сирийский флаг, радости Наимы Мухартем не было предела.

– Я своими глазами видела всё это, потому что мой дом находится поблизости от крепости, – рассказывает она. – Тут же собралась и побежала на работу…

Уже через два дня прошло первое рабочее совещание, на котором решали, что делать дальше.

– Конечно, мы пришли в ужас от того ущерба, который нанесли боевики, – продолжает Наима. – Из музея исчезли древние артефакты. Многое было изуродовано, разграблено, стены исписаны. Боевики прямо в крепости закладывали фугасы и подрывали их. Но мы не унывали и сразу начали восстановительные работы...

То, что смогли, сделали сами. По крайней мере сейчас в крепости чистенько, ничто не напоминает о присутствии боевиков. Но чтобы укрепить одну из арок, которая, как мы сами видели, держится буквально на двух камнях (находиться вблизи сейчас просто опасно), чтобы восстановить ту же пострадавшую при штурме башню, требуются серьёзные средства. И они постепенно поступают. По линии ЮНЕСКО выделено 50 млн долларов. Всего же на восстановительные работы, по подсчётам специальной комиссии, понадобится около 80 миллионов.

Основной урон был нанесён старинным постройкам, расположенным на третьем ярусе фортификационного комплекса. Больше всего пострадала базилика крестоносцев, где снарядами пробита крыша. Но уже удалось восстановить её внутреннее убранство и провести необходимую экспертизу для следующего этапа восстановительных работ.

Второй год в крепости трудятся венгерские реставраторы, которые должны полностью восстановить объект всемирного культурного наследия. Венгры работают в стране уже много лет и совместно с сирийскими коллегами, используя современное оборудование, уже отреставрировали замок Маркаб и цитадель Алеппо (о ней мы тоже расскажем в одном из ближайших номеров «Красной звезды»). Хорошо, хотя бы на такие объекты находят средства. Как говорят специалисты, из шести сирийских памятников, внесённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО, пережить войну без последствий не удалось ни одному. Какие-то из них, как Крак де Шевалье, значительно пострадали, другие – почти полностью разрушены…

Профессор Мухартем рассказала, что крепость способна вместить более 2 тысяч человек с вооружением и техникой. И держать оборону они могут очень долго, поскольку для полноценного жизнеобеспечения всё имеется. Здесь есть и крупное помещение для совещаний, и столовая, и целых 23 источника воды, представляющих собой глубокие колодцы. Крестоносцы в своё время выстроили даже баню, госпиталь и школу.

Многим из этого боевики, разумеется, пользовались. А штаб у них располагался в так называемой темнице – самом безопасном месте крепости. Организовали они его, надо сказать, с комфортом. Здесь была спутниковая связь, душ, комната отдыха. И даже девиц, говорят, им доставляли сюда из окрестных селений…

Кстати, директриса рассказала, что боевики ливанской группировки, захватившие крепость, через какое-то время переругались, и часть из них ушла «квартировать» в близлежащую деревеньку. В обороте у них была и саудовская, и алжирская, и катарская, и пакистанская, и другая валюта. Это к вопросу о том, что им тут всем понадобилось…

Неплохо, если бы в Латакии когда-нибудь появился один из туристических объектов Минобороны России

МЕЧТЫ-МЕЧТЫ…

Интересно, что во время обследования Крак де Шевалье перед началом восстановительных работ были обнаружены новые, ранее неизвестные помещения, в том числе резервуары для питьевой воды. Оно и немудрено. Когда госпожа Мухартем лично проводила для нас экскурсию по крепости, главное было не отстать и не заблудиться. Здесь такое количество башен, переходов, укрытий и прочих фортификационных сооружений, что просто диву даёшься. Но именно это влечёт сюда любителей истории, позволяет расширять экскурсионные маршруты и делать их более увлекательными.

Как ни цинично это звучит, двухгодичное пребывание здесь боевиков тоже добавит крепости туристической привлекательности. Правда, одно дело посмотреть темницу, где коротали время боевики, и другое – побывать на месте, где они казнили сирийских военнослужащих, снимая всё это на видео…

Наима знает тут, кажется, каждый закоулок и готова часами рассказывать о нём. Больше всего она мечтает, чтобы в её стране воцарился мир. Без этого восстановить поток туристов в Крак де Шевалье попросту невозможно. Раньше каждый день в крепости бывало несколько тысяч человек. За год – несколько миллионов. Не вылезали отсюда и кинематографисты. Где ещё снимать исторические фильмы, как не здесь. Тут, например, снимался российский телесериал «Баязет» по одноимённому роману Валентина Пикуля.

Сегодня в Сирии пока не до туризма. Но хочется верить, что именно – пока. Страна эта не только настоящая сокровищница для любителей древней истории, но и клондайк для любителей пляжного отдыха. Ещё вчера та же Латакия была популярным морским курортом, который посещали тысячи туристов.

«Отношение к русским и в оте­ле, и в городе Латакия хорошее, дружеское. Прекрасный вид из номеров. Отличный пляж, чистая вода. Вечерами на такси ездили в город, ужинали в ресторанах, всё понравилось. В магазинах товары хорошего качества, недорого, общение доброжелательное. Мы были две семьи с детьми, детям интересно – экскурсии в старинные французские замки, православные монастыри... Солнце, жареные орешки, десерты, свежие соки, лепёшки, улыбки на лицах людей.... Полная безопасность. Нормальное такси. Жалко, что сейчас такое началось...»

Этот отзыв об отеле, в котором мы жили во время командировки, датируется на одном из туристических сайтов 2010 годом. После этого как раз «такое и началось»…

Но когда-нибудь всё равно закончится. И русские туристы снова вернутся к ласковым водам Средиземного моря. На мой взгляд, было бы совсем неплохо, если бы в Латакии когда-нибудь появился и один из туристических объектов Минобороны России. Он наверняка будет пользоваться популярностью у военнослужащих и членов их семей, военных пенсионеров. До той же крепости Крак де Шевалье или Пальмиры отсюда рукой подать!

Понятно, что это вопрос не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня. Но почему бы, в самом деле, не помечтать?







Провинция Хомс, Сирия

Фото автора.