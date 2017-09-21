Швартовка у набережной

Впервые в истории современного морского флота вернувшийся из похода учебный корабль ВМФ встречали не как бывало раньше в Кронштадте, а в самом сердце Санкт-Петербурга, на набережной Лейтенанта Шмидта, в непосредственной близости от здания Морского корпуса Петра Великого. Такое решение принял главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв с целью возрождения морских традиций. Ведь именно отсюда когда-то начинали свои путешествия многие известные российские экспедиции и сюда, на эту набережную, они возвращались.

На «Перекопе» курсантов обучают уже 40 лет. Этот учебный корабль водоизмещением 6120 тонн был спущен на воду 11 декабря 1976 года. Корабль оснащён современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Для обучения предусмотрены учебные аудитории, астрономическая палуба, шестивёсельные ялы, отсек борьбы за живучесть корабля.

«Перекоп» проектировался и строился именно как специализированный военный корабль, предназначенный для подготовки и переподготовки курсантов и офицеров ВМФ. На его борту размещены учебные классы и учебные боевые посты, позволяющие одновременно обучать до 300 курсантов, специализирующихся в навигации, механике, артиллерийском и минно-торпедном вооружении.

Это первое большое плавание после долгого перерыва. В течение четырёх лет корабль находился на капитальном ремонте в болгарской Варне, после чего на нём радикально обновили всё оборудование. Штурманский поход под командованием начальника института контр-адмирала Владимира Соколова длился месяц. Маршрут был таков: Севастополь – Пирей (Греция) – Валлетта (Мальта) – Лиссабон (Португалия), корабль преодолел более 5 тысяч морских миль.

Учебный корабль «Перекоп» оснащён современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение

«Перекоп» 21 августа оставил Севастополь и после успешного выполнения задач в Чёрном море приступил к межфлотскому переходу. 27 августа наши моряки простились с Грецией, куда прибыли за три дня до этого. В Лиссабоне команда пополнила запасы и 10 сентября вновь вышла в море, а 19 сентября «Перекоп» впервые ошвартовался в центре Санкт-Петербурга. Слово капитану 1 ранга Александру Березюку, заместителю начальника Военно-морского института:

– Решение главнокомандующего ВМФ о возрождении флотской исторической традиции встречи учебных кораблей на набережной Лейтенанта Шмидта воспринято руководством и курсантами с воодушевлением. Именно здесь, на набережной, напротив здания Морского корпуса, ещё до облицовки её гранитом была стоянка учебных парусных судов.

Встреча прошла в торжественной обстановке. Курсантов чествовали представители командования ВМФ России, руководство учебного заведения, а также родные и близкие. Всё было как положено, морские традиции соблюдены: жареный поросёнок, военный оркестр на берегу и торжественное построение на палубе.

Один из участников похода рассказал, что в Португалии корабль стоял в самой западной континентальной точке Европы. Зримо представлялось, как оттуда уходили в плавание Магеллан и Васко да Гама. А ещё курсанты, находясь в открытом море, поучаствовали в шлюпочной гонке. Между учебными сменами были организованы военно-морские состязания, проводили различные конкурсы. Победители получили не только переходящие вымпелы, но и сладости.

Санкт-Петербург