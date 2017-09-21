Плечом к плечу

В течение последних суток правительственные войска продолжали наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ) в районе города Дейр эз-Зора, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. За прошедшую ночь штурмовые отряды генерала Сухела очистили от террористов около 16 квадратных километров и два населённых пункта на западном берегу Евфрата.

В Дейр эз-Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85 процентов территории. «В ближайшую неделю город будет освобождён полностью», – заявил официальный представитель Минобороны России. На фоне успехов сирийских войск, сообщил он, международной коалицией во главе с США и «Сирийскими демократическими силами» (СДС – проамериканский альянс вооружённых отрядов оппозиционно настроенных курдов и арабов-суннитов. – Ред.) остановлена операция по освобождению Ракки. Центральные районы бывшей столицы ИГИЛ, составляющие около 25 процентов территории города, остаются под полным контролем террористов. Более того, российские средства контроля зафиксировали переброску боевиков СДС из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр эз-Зор.

«Хочу особо обратить внимание, что приближающиеся с севера к Дейр эз-Зору боевики СДС беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов ИГИЛ. Российскими беспилотными средствами и разведкой за неделю не зафиксировано ни одного боестолкновения ИГИЛ с «третьей силой» – СДС, – сказал генерал-майор Игорь Конашенков. – При этом из районов на восточном берегу Евфрата, в которых находятся боевики СДС вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из миномётов и реактивной артиллерии».

Попытки обстрелов правительственных сил из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться

По словам официального представителя Минобороны России, в данных районах вместе с сирийскими войсками сейчас выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков ИГИЛ военнослужащие российских Сил специальных операций. Поэтому по специальному каналу связи представителю командования вооружённых сил США в Эль-Удейде (Катар) в жёсткой форме доведено, что «попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения».

А накануне, в среду, на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о военной ситуации, которая сложилась на этой неделе в зоне деэскалации «Идлиб». «Несмотря на договорённости, подписанные 15 сентября в Астане, боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещённая в РФ. – Ред.) и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с 8 часов утра 19 сентября, развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб», – сообщил генерал-полковник Сергей Рудской.

Наступление осуществлялось при поддержке танков и боевых машин пехоты, ему предшествовала мощная огневая подготовка. За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 км на фронте до 20 км.

«По имеющимся данным, – сказал начальник ГОУ, – данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр эз-Зора». При этом одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте, развёрнутом в этом районе в качестве сил контроля зоны деэскалации.

В результате нападения боевиков взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с воинами отряда племени муали, которое подписало соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий и осталось ему верным в этой непростой ситуации.

Отряд деблокирования возглавлял заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон Герой России генерал-майор Виктор Шуляк

В сложившихся экстремальных условиях командующий Российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин сформировал группу деблокирования, в состав которой вошли подразделения Сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военнослужащими (выходцами с Северного Кавказа), и сирийского спецназа. Этот отряд деблокирования возглавил заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон Герой России генерал-майор Виктор Шуляк.

Действия отряда деблокирования постоянно поддерживались парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам противника с предельно малых высот. В результате кольцо окружения было прорвано и подразделения Вооружённых Сил РФ вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции были ранены три военнослужащих Сил специальных операций. Все участники этой уникальной операции, как подчеркнул генерал-полковник Сергей Рудской, представлены к государственным наградам.

В целом, по его словам, мерами, предпринятыми российским командованием совместно с генеральным штабом вооружённых сил Сирии, наступление террористов было остановлено и им нанесён существенный ущерб. «За сутки ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 миномётов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения», – сообщил начальник ГОУ. Используя результаты огневого поражения, подразделения 5-го десантно-штурмового корпуса при поддержке российской авиации перешли в контрнаступление и в настоящее время практически полностью восстановили утраченное положение. Операция по уничтожению террористических группировок продолжается.