Высокой мерой боя

Решающий бой с условным противником состоялся на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский Республики Беларусь. Массированным ударом сил региональной группировки войск Союзного государства «террористическая группировка» была уничтожена. Слаженно действовали танковые, мотострелковые подразделения, артиллерия, авиация и специальные подразделения обеих стран.

Поскольку накануне этого масштабного учения в некоторых сопредельных государствах высказывали опасения, что оно представляет угрозу соседям, вполне логичным и соответствующим духу времени явилось решение сделать плановое учение максимально открытым и прозрачным, предоставив желающим возможность убедиться в его исключительно оборонительном характере.

– Было много информации, которая изначально не соответствовала действительности, – о масштабах учения, его участниках, количестве вооружений, целях и задачах, – заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. – Потому и было сделано всё, чтобы учение не стало фактором политического раздражения.

На манёвры были приглашены представители ООН, ОБСЕ, НАТО, организации Красный Крест, а также военные атташе и наблюдатели более чем из 50 зарубежных государств. Подавляющее большинство присутствующих особо отметили предельную открытость проводимых мероприятий. Так, инспектор по контролю за вооружениями от главного штаба вооружённых сил Эстонии Томас Леетс высказал удовлетворение тем, как было организовано пребывание иностранных наблюдателей. Дипломатично воздержавшись от оценки политических итогов учения, он тем не менее отметил впечатляющий уровень боевой слаженности и эффективности действий российских и белорусских военнослужащих.

– Было сделано всё, чтобы наблюдатели из других государств увидели степень нашего взаимодействия и уровень подготовленности войск, – заявил заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко. Он подчеркнул, что на учении были продемонстрированы современные образцы вооружения и военной техники как белорусского производства, так и российского, в частности модернизированные танки Т72Б-3 и самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-М».

На учении присутствовали наблюдатели более чем из 50 государств

О масштабности проведённых манёвров свидетельствует то, что их ход проинспектировал, как уже сообщалось, глава государства.

18 сентября Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ Владимир Путин посетил полигон в Ленинградской области, где проходил один из этапов совместного стратегического учения.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, выступая перед личным составом, отметил, что проведённое учение сродни тем реальным сражениям, благодаря которым сегодня на белорусской земле царит мир и спокойствие.

– Это первое крупное учение в моей жизни. В его динамике я приобрёл большой практический опыт командования подразделением. Конечно, готовились заранее и тщательно, – рассказал командир мотострелкового взвода из 4-й гвардейской Кантемировской дивизии гвардии лейтенант Алексей Рыжкович. – Но на самом учении много для меня было в новинку.

Следует отметить, что для участников учения помимо розыгрыша тактических действий была подготовлена обширная культурно-досуговая программа. На полигонах Борисовский и Осиповичский состоялись концерты. Перед военнослужащими выступали артисты Осиповичского, Борисовского районов, художественной самодеятельности бригад, Академического ансамбля песни и танца вооружённых сил Белоруссии, концертная бригада Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, творческая бригада артистов Центрального академического театра Российской Армии и Центрального дома Российской Армии. Эти творческие отряды тоже держали годовой отчёт.

Военнослужащие тепло встречали и с радостью смотрели выступления артистов в полевых условиях и в осеннюю непогоду.

Заместитель директора Центрального академического театра Российской Армии Эдуард Павлов отметил, что лозунг, провозглашённый основателем театра Алексеем Дмитриевичем Поповым «Театр армии. Театр об армии. Театр для армии», по-прежнему живёт в сердцах артистов, мобилизует и вдохновляет.

Войска возвращаются в места постоянной дислокации

Артисты Центрального академического театра Российской Армии и Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе своими концертными программами дополняли друг друга. Показали сцены о гусарах, героях Великой Отечественной, современных людях в погонах. Исполняли произведения, которые в равной степени знакомы и близки как российским военнослужащим, так и белорусским.

– И песни у нас не только о России, но и о Белоруссии, – подчеркнула художественный руководитель Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе Ирина Титова. – Мы всегда начинаем наш концерт с песни «Две сестры, две Руси», а заканчиваем (поскольку представляем Россию) песней Олега Газманова «Россия, вперед!»

Заместитель командующего 1-й танковой армией по работе с личным составом полковник Александр Манаков отметил, что перед учением и в дни учения российские и белорусские военнослужащие совместно возложили цветы, памятные гирлянды на Кургане славы в Минске, к памятнику танкисту Герою Советского Союза Павлу Раку в Борисове, к подножию мемориала в месте начала операции «Багратион» в историко-культурном комплексе «Линия Сталина».

Военнослужащие отдельной танковой бригады ЗВО посетили 11-ю отдельную механизированную бригаду вооружённых сил Белоруссии, которая до 1992 года была 11-й танковой дивизией и входила в состав 1-й танковой армии. На данный момент все почётные наименования, боевой путь, история 11-й дивизии сохранены. Более 20 лет танкисты 1-й танковой армии, объединённые одной историей Великой Отечественной войны и послевоенной учебно-боевой деятельностью, на совместных учениях не встречались.

Обострённое чувство воинского долга, усердие, рвение, высокая выучка, готовность к присущим службе трудностям помогли участникам учения выполнить всё, что намечалось, подтвердить свой профессионализм.

Сейчас войска, принимавшие участие в манёврах, возвращаются в места постоянной дислокации. Возвращаются обогащёнными новым опытом, ещё более уверенными в себе и своём оружии.



Фото Вадима САВИЦКОГО.