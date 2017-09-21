На родине помнят героя

О Герое Российской Федерации капитане Ахметшине в Татарстане знает любой. Его именем названы школы в Казани и родном Атабаеве, где сельские ребята до сих пор называют его просто Маратом, а старшие при этом добавляют – наш Марат.

Атабаево, раскинувшееся на живописном берегу Куйбышевского водохранилища, в месте слияния Камы с Волгой, недалеко от столицы республики, по местным меркам довольно большое – почти 400 дворов. Марата здесь знали с самого детства – в каждом доме сохранилась память о нём. «Добрый парень был, никого словом не обидел, – рассказывает местный житель Марсель. – За девчонок всегда заступался, вообще за справедливость стоял».

В Атабаеве стоит дом, в котором он вместе с родителями проводил каникулы, а уже курсантом Казанского артиллерийского отдыхал во время очередного отпуска. Офицер в третьем поколении, Марат Ахметшин для себя другой судьбы и не мыслил. Его дед служил на эсминце, отец летал на истребителях-перехватчиках. Сам лейтенант Ахметшин после выпуска распределился на Северный Кавказ. В составе 58-й армии командовал гаубичным самоходно-артиллерийским взводом, ротой, артиллерией части.

Затем была служба на 102-й базе в Армении, миротворческая миссия в зоне грузино-югоосетинского конфликта, выполнение специальных задач в Сирии... Правда, перед этим Марат успел попробовать себя на «гражданке», трудился пять лет инженером на одном из казанских предприятий. Но не в его правилах было оставаться на «скамейке запасных» – рапортом попросил о восстановлении. Близким объяснил: «В армии справедливости больше!»

Капитан Ахметшин в одиночку дал бой многочисленному отряду боевиков

В последний раз приехал к родителям в конце марта 2016-го. Сообщил, что его ждёт долгая командировка... О подвиге сына в далёкой Пальмире отец узнает не сразу и не всё. Многое из того, что произошло у Пальмиры, до сих пор находится под грифом «секретно».

Позже семье сообщат, что капитан Ахметшин в одиночку дал бой многочисленному отряду боевиков. «Он сражался против 200 игиловцев. У тех были танки и БТРы, а у него только автомат, гранаты, а рядом три орудия, – рассказывает об известном отец героя майор в отставке Радик Ахметшин. – Но он не отошёл: сначала отбивался из автомата, а когда патроны закончились, сам заряжал и стрелял из пушек».

Пока подкрепление пробивалось к месту боя, капитан Ахметшин подбил несколько танков и бронетранспортёров боевиков. Когда наши подошли, издалека позвали: «Марат!» В то время Ахметшин уже был смертельно ранен в грудь и живот. Как рассказывали сослуживцы, он всё-таки повернулся – с последней гранатой в руке. Полагал, что боевики подойдут раньше. Увидев своих, упал лицом вниз и в сознание уже не приходил.

Хоронили капитана Ахметшина на родине. 23 июня вышел Указ Президента РФ о присвоении погибшему офицеру звания Героя Российской Федерации «за мужество и героизм при выполнении специальных задач». Спустя несколько дней в Казанском кремле состоялось посмертное вручение Золотой Звезды семье. Через год в его родовом селе Атабаево, во дворе сельской школы, названной в его честь, по всем правилам воинских ритуалов состоялось торжественное открытие бюста Героя Российской Федерации.

Открывая мемориал, заместитель министра обороны Татьяна Шевцова произнесла пронзительные слова: «Вы воспитали настоящего сына Отечества. Его имя навсегда останется в истории России и сердцах соотечественников. Приняв героическую смерть на чужой земле, он вернулся домой и навечно останется символом верности присяге и воинскому долгу».



Казань