«Красные береты» – классные ребята

Эти суровые с виду, мускулистые ребята не любят говорить на камеру или в диктофон. Они вообще молчаливы. Потому что вежливы…

То, что блокированный под Дейр эз-Зором взвод военной полиции в течение нескольких часов вместе с оставшимся верным подписанному соглашению о присоединении к режиму прекращения боевых действий отрядом племени Муали отражал атаки превосходящих сил противника и не потерял при этом ни одного бойца – факт сам по себе примечательный, но вовсе не удивительный. Каждый из этих 29 человек на деле стоит минимум троих. А значит, это был уже не взвод, а рота.

Вместе с подразделениями сирийского спецназа и российских Сил специальных операций именно наша военная полиция сегодня «делает погоду» на всех антитеррористических фронтах в Сирийской Арабской Республике. Не случайно в состав группы деблокирования, сформированной командующим Российской группировкой войск в Сирии для спасения окружённых военных полицейских, вошли представители как раз этих структур.

…Под охраной военной полиции наш журналистский десант проехал не одну сотню километров по дорогам Сирии в рамках пресс-тура, организованного Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ для российских и зарубежных СМИ. На каком бы аэродроме, в каком бы населённом пункте мы за эти пять дней ни оказались, всюду нас встречали и брали под крыло «красные береты». В Алеппо они сопровождали нас в местную школу и на другие объекты. В зоне деэскалации на севере провинции Хомс обеспечивали порядок при проведении очередной гуманитарной акции Российским центром по примирению враждующих сторон. На бывшем бронетанковом заводе ИГИЛ (запрещена в РФ) зорко следили за тем, чтобы мы не оказались в прицеле боевиков. И даже в Хмеймиме они встречали и провожали наш самолёт.

В каком бы населённом пункте мы в минувшие пять дней ни оказались, всюду нас встречали и брали под крыло «красные береты»

Встречали, кстати, весьма приветливо. Не только всем своим видом показывая, что не дадут в обиду пишуще-снимающую братию, но и демонстрируя… традиционное кавказское гостеприимство.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской на своём брифинге не случайно сделал акцент на том, что подразделения военной полиции в Сирии в значительной мере укомплектованы военнослужащими – выходцами с Северного Кавказа. А какой кавказец не предложит гостю – нет, не бокал доброго вина под шашлык (это в другой раз и в иной обстановке!) – а упаковку сока и армейского сухпая. Именно так поступил водитель бронеавтомобиля «Тайфун», на котором мы несколько часов добирались в освобождённый от боевиков Акербат. А ещё он проинструктировал нас, как следует открывать люки, чтобы не задохнуться от жары, и как настроить в салоне мониторы, чтобы не стать «незрячими котятами». И всё это – ненавязчиво, порой с тонким юмором…

Общаясь с этим человеком во время короткой остановки, пора­зился, насколько глубоко он разбирается в нынешней обстановке в Сирии.

– То, что делают здесь эти твари, не имеет ничего общего с исламом, – высказался он о террористах. – Под этой ширмой они только дурят людей. И именно мы, мусульмане, должны помочь их остановить…

Собственно, этим российская военная полиция в Сирии сейчас и занимается. Патрулирует населённые пункты, сопровождает колонны с гуманитаркой, решает массу других задач. Часто внезапных. Уверен, что 29 героев, представленных к государственным наградам, сегодня не почивают на лаврах, а готовятся выполнить новый приказ.

Хотя береты у этих ребят и красные, по сути, они продолжают традиции «голубых касок» – поддерживают мир в регионе.





Хмеймим – Хомс – Алеппо – Акербат, Сирия

Фото автора.