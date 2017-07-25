Черноморский флот: стратегическая модернизация

Черноморский флот продолжает процесс модернизации на фоне выполнения боевых и учебных задач в зоне своей ответственности, в том числе и в Средиземноморье. Об основных аспектах деятельности сил ЧФ в летнем периоде обучения в канун Дня ВМФ России рассказал командующий Черноморским флотом адмирал Александр ВИТКО.

– Александр Викторович, каковы основные задачи, стоящие на сегодняшний день перед Черноморским флотом?

– Начиная с 2014 года Черноморский флот проходит этап активной модернизации и перевооружения. За прошедшие три года мы получили более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. Совсем недавно в Севастополе прошла торжественная церемония встречи нового фрегата Черноморского флота проекта 11356 «Адмирал Эссен». Корабль успешно завершил переход с Балтийского на Черноморский флот, выполнив при этом задачи боевой службы в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море. В частности, экипаж фрегата совместно с подводной лодкой «Краснодар» осуществил нанесение ракетных ударов по группировкам террористов в Сирии. В настоящее время новейший корабль ЧФ продолжает выполнение задач в Средиземном море, сменив на основе ротации головной корабль этого проекта «Адмирал Григорович», который вернулся в пункт постоянного базирования после четырёх с половиной месяцев пребывания в этом регионе, который является зоной ответственности Черноморского флота.

В 2017 году подняты флаги на двух новых противодиверсионных катерах проекта «Раптор», новом буксирном судне и гидрографическом катере. В этом году ожидается прибытие в пункт постоянного базирования ещё одного фрегата проекта 11356 «Адмирал Макаров», а также трёх подводных лодок проекта 636.3 – «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород». С приходом новых дизель-электрических субмарин завершится доукомплектование отдельной бригады подводных лодок. Кроме того, в перспективе флот пополнят новые малые ракетные корабли, строительство которых уже идёт в Крыму на судостроительном предприятии «Море» в Феодосии. Насыщение флота новыми кораблями и подводными лодками существенно увеличивает боевой потенциал ЧФ как в Чёрном море, так и в дальней оперативной зоне.

В связи с изложенным становятся очевидными основные задачи флота, которые условно можно разделить на три группы: обеспечение безопасности и интересов России в акваториях Чёрного и Средиземного морей с полноценным использованием новых возможностей сил флота, отбор и подготовка специалистов для эффективной эксплуатации новых систем вооружения и военной техники, дальнейшее развитие инфраструктуры пунктов базирования сил флота, причём как технического, так и социального обеспечения. На сегодняшний день все три группы задач активно отрабатываются с привлечением всех имеющихся у нас сил и средств.

Все пополняющие боевой состав флота надводные корабли и подводные лодки комплектуются только военнослужащими по контракту

– Расскажите, пожалуйста, о процессе боевой подготовки экипажей новых кораблей и подводных лодок.

– Получение Черноморским флотом новых кораблей привело к необходимости формирования нескольких экипажей одновременно. Учитывая тот факт, что все становящиеся в строй корабли и ПЛ комплектуются только военнослужащими по контракту, а новая техника требует квалифицированных специалистов, то задача является достаточно сложной. Экипажи формируются лишь после строгого отбора, в ходе испытаний на Балтийском и Северном флотах в достаточной степени знакомятся со своим новым кораблём. Затем, при совершении межфлотского перехода к пункту постоянного базирования, черноморцы принимают участие в мероприятиях боевой подготовки постоянного соединения ВМФ в Средиземном море. Таким образом, мы получаем экипажи, которые не только отработали необходимую программу в испытательных полигонах, но и выполнили реальные задачи боевой службы.

Если же говорить о боевой подготовке в целом, то в настоящее время продолжается активная реализация плановых мероприятий боевой учёбы. Пока рано подводить какие-либо итоги, тем не менее можно отметить основные этапы уже проделанной работы. Корабли с начала летнего периода обучения отработали весь спектр задач по предназначению, в том числе с практическими артиллерийскими и ракетными стрельбами. К примеру, в ходе тактического учения бригады ракетных катеров корабль на воздушной подушке «Самум», ракетные катера «Р-239» и «Р-60» выполнили боевое упражнение по нанесению ракетного удара крылатыми ракетами «Москит» по морским мишеням. В ходе учений противолодочные и ракетные корабли ЧФ провели тренировки по связи, совместному маневрированию, отработали задачи по уничтожению морских и воздушных целей с применением артиллерийского и зенитно-ракетного вооружения. При этом в обеспечении действий корабельных сил по определению принимают участие многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолёты-амфибии Бе-12 морской авиации ЧФ.

Подводные лодки и противолодочные корабли ЧФ провели совместные тренировки по поиску и атаке условного подводного противника

Экипажи больших десантных кораблей в ходе учений отработали организацию обороны и защиты кораблей в составе тактической группы на переходе морем: выполнили артиллерийские стрельбы по воздушной и морским целям, а также совместно с военнослужащими отдельной бригады морской пехоты ЧФ провели занятия по погрузке и выгрузке техники и личного состава.

Отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы с привлечением быстроходных катеров «Раптор» и «Грачонок» отработал практические задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в акватории бухты.

Кроме того, в Средиземное море под общим руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова проведено зачётное тактическое учение соединения надводных кораблей ЧФ с силами постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне. Помимо отработки конвойной операции, тренировок по организации коллективной защиты от средств воздушного нападения противника, противолодочной и противодиверсионной обороны, пять боевых кораблей в составе двух тактических групп провели встречный морской бой и учение по радиационной, химической и биологической защите кораблей.

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки соединения береговой обороны Черноморского флота провели комплекс учений и практических тренировок как на полигонах Крыма, так и за его пределами. В частности, подразделения отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота, поднятого по тревоге в рамках проверки боеготовности сил управлением Южного военного округа, совершили 250-километровый марш и прибыли на незнакомый для них полигон Молькино в Краснодарском крае. На месте морские пехотинцы провели занятия по видам одиночной подготовки, тренировки по вождению боевых машин, тактике ведения боя, огневой подготовке, мероприятиям радиационной, химической и биологической защиты и приняли участие в ротном тактическом учении с боевой стрельбой.

В ходе недавней проверки боевой готовности сил поднятые по тревоге отдельные береговые и корабельные соединения ЧФ продемонстрировали способность к выполнению задач по предназначению. Подразделения отдельной бригады морской пехоты отработали действия по погрузке техники и личного состава в большие десантные корабли, экипажи минно-тральных кораблей ЧФ осуществили траление фарватеров на минно-опасных направлениях, корабли соединений ракетных катеров и охраны водного района выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям, а расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» совместно с ракетными катерами выполнили электронные пуски, отработав нанесение ракетного удара по группировке кораблей условного противника.

– Товарищ командующий, что можно сказать о мерах по развитию пунктов постоянного базирования кораблей ЧФ, а также инфраструктуры частей и соединений береговых войск флота?

– Следует сказать, что здесь определён весьма существенный объём работ, связанный как с изменяющимися в ходе модернизации потребностями флота, так и с последствиями тех трудностей, которые ранее на протяжении 25 лет возникали при попытках приведения в порядок флотской инфраструктуры. В настоящее время на значительном числе объектов ведутся проектно-изыскательские и строительные работы, выполняется реконструкция, капитальный или текущий ремонт. Наряду с восстановлением до необходимого сегодня уровня и дальнейшим развитием инфраструктуры материально-технического обеспечения сил флота ведётся создание новых и улучшение имеющихся казарм, рабочих помещений, социальных объектов. К примеру, Военно-морской клинический госпиталь Черноморского флота принял в эксплуатацию современное медицинское оборудование общей стоимостью более 330 млн рублей. Такое переоборудование уже позволило провести медикам порядка 220 высокотехнологичных оперативных вмешательств, что наверняка спасло жизни людей. В посёлке Перевальное, где дислоцирована отдельная бригада береговой обороны из состава армейского корпуса ЧФ, состоялось открытие детского сада на 250 мест для детей военнослужащих. Объект не только соответствует всем установленным нормам для дошкольных образовательных учреждений, но и построен с учётом показателей сейсмической активности данного района. Работа в этом направлении является не менее важной, чем техническое переоснащение флота.



Севастополь