В готовности к заездам

В пресс-центре полигона Алабино (Московская область) состоялась жеребьёвка команд и танковых экипажей, которые примут участие в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках «Армейских международных игр – 2017».

На жеребьёвке присутствовали руководители команд, тренеры, члены танковых экипажей. По её итогам в первом заезде, который состоится 29 июля, в день открытия АрМИ-2017, выступят сборные Уганды, Таджикистана, Анголы и Лаоса. Во втором заезде стартуют первые экипажи сборных Азербайджана, Кувейта, Монголии и Китая.

Российская сборная начнёт своё выступление 30 июля на танке красного цвета в четвёртом заезде. Соперниками по заезду станут команды Киргизии и Сербии. Вторые и третьи экипажи российской сборной выступят 1 и 6 августа.

Всего в конкурсе «Танковый биатлон» примут участие 19 команд из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Сербии, Таджикистана и Уганды.

При этом экипажи Лаоса и Уганды выйдут на старт гонки впервые. Старожилами конкурса являются команды Армении, Белоруссии, Казахстана и России. Для них это будут пятые соревнования. Во всех предыдущих состязаниях первое место неизменно завоёвывала сборная России.

В этом году на своих танках выступят три сборные: Белоруссии (на Т-72, прошедших модернизацию на белорусских оборонных заводах), Индии (на Т-90, произведённых по лицензии) и Китая (на Type 96B). Остальные команды будут выступать на танках, предоставленных российской стороной.

В оставшиеся до начала соревнований дни танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, проведут практические занятия по связи и выверку штатного вооружения боевых машин

Для этого подготовлено 70 танков Т-72Б. По четыре танка каждая сборная получила сразу после жеребьёвки.

55 танковых экипажей путём слепого жребия разыграли номера своих заездов и цвета танка (красный, синий, жёлтый, зелёный), соответствующие дорожке, на которой будет выступать команда.

Первый заезд состоится 29 июля, в день открытия «Армейских международных игр – 2017». В нём примут участие четыре экипажа. Этап «Индивидуальная гонка» станет самым продолжительным – с 29 июля по 1 августа и с 4 по 6 августа. По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителем и призёрами этапа «Индивидуальная гонка».

По сумме результатов трёх экипажей от каждой страны будут определены 12 команд – ­полуфиналистов «Танкового биатлона», которые с 8 по 10 августа выявят четыре лучшие сборные на финальную эстафету.

Финальная эстафета пройдёт в день закрытия Игр, 12 августа, на полигоне Алабино.

В оставшиеся дни до начала соревнований танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, проведут практические занятия по связи и выверку штатного вооружения боевых машин.

Итоги жеребьёвки размещены на сайте Минобороны России в разделе «Армейские международные игры – 2017».