Наступают курсанты ДВОКУ

Ещё в прошлом году, когда на арену «Армейских игр» впервые вышли только постигающие военную науку курсанты ДВОКУ, многие соперники с немалым опытом за плечами всерьёз их даже не воспринимали. Теперь же к этим парням с Дальнего Востока, зарекомендовавшим себя не только на всероссийском, но и на международном уровне, относятся как к серьёзным конкурентам. О том, в чём секрет успеха и как двокувцам удаётся добиться таких высоких результатов, в интервью с начальником училища генерал-майором Владимиром ГРЫЗЛОВЫМ.

– Владимир Михайлович, в прошлом году курсанты ДВОКУ впервые приняли участие в АрМИ и сразу стали победителями в конкурсе «Морской десант». Им было доверено отстаивать честь страны на международном уровне. Удалось ли сохранить лидерские позиции и как показали себя курсанты в ходе Игр уже в этом году?

– Да, действительно, в «Армейских играх» мы принимаем участие всего лишь второй раз. В прошлом году ДВОКУ было представлено в трёх конкурсах: «Снайперский рубеж», «Суворовский натиск» и «Балтийское дерби». В двух последних команды показали высокие результаты. В «Суворовском натиске» курсанты заняли третье место, а в «Балтийском дерби» одержали победу, войдя в состав команды Вооружённых Сил Российской Федерации для участия в международном этапе.

По результатам выступлений в «Суворовском натиске» в прошлом году два курсанта и один механик-водитель ДВОКУ получили из рук главкома Сухопутных войск приз от министра обороны. А уже сейчас в Прудбое команда ДВОКУ поднялась на высшую ступень пьедестала почёта.

Нельзя не отметить прорыв, который совершили курсанты по сравнению с прошлым годом в снайперском мастерстве, улучшив свой результат с 5-го до 2-го места. Не исключено, что наши парни смогли бы добиться и победы, если бы не досадная техническая неисправность оружия – во время соревнований сломалась пружина пистолета. Тем не менее даже с пятью штрафными кругами команда ДВОКУ стала серебряным призёром конкурса «Снайперский рубеж».

– Наверное, никто не ожидал столь высоких результатов от курсантов?

– Не скрою, даже всерьёз не воспринимали! И когда наши морпехи быстрее всех преодолели полосу препятствий, стали в бронежилеты заглядывать – все ли пластины на месте…

– Чем же вызван такой успех? Поделитесь секретами подготовки.

– Мы создали специальную систему, первый этап которой – предварительный отбор. Причём не всегда в состав команды отбирается самый умелый. Немаловажную роль играет мотивация. Иногда курсант, у которого глаза горят, показывает результат лучший, чем тот, у кого изначально способности были развиты сильнее. Но раскрывать всех тайн не буду, приведу лишь некоторые примеры подготовки курсантов. Один из её элементов – выполнение стрельб на высоком пульсе. Полоса препятствий (она, кстати, в училище уникальная, создана силами преподавательского состава с учётом опыта, привезённого с «Армейских игр»), сердце выскакивает из груди, а тут ещё и стрелять надо. Первые пробы, конечно, – нули, а через месяц – в десятку! Ещё один способ подготовки к конкурсам со стрельбой – уменьшение мишени в два раза. Он также продуктивен и уже доказал свою эффективность.

– А сколько времени необходимо, чтобы достичь желаемого результата? Иными словами, когда начинается подготовка курсантов к конкурсу? И что вы делаете, для того чтобы это не сказалось негативно на учебном процессе?

– Подготовку мы начинаем зимой, работаем по индивидуальному плану, который создаётся для каждого, кто был отобран в команду. Многие занятия проходят факультативно при обычной образовательной нагрузке. Но престиж выступления на конкурсе среди курсантов ДВОКУ столь высок, что они готовы засиживаться ради этого за учебниками после тренировок и вечерами.

– Совсем скоро состоится открытие АрМИ-2017. Скольким курсантам ДВОКУ и в каких конкурсах предстоит отстаивать честь Вооружённых Сил страны на международном уровне?

– В различных состязаниях примут участие порядка 20 наших воспитанников. Половина российской команды, которая выступит в конкурсе «Снайперский рубеж», будет состоять из курсантов ДВОКУ. Два экипажа училища отобраны для состязаний в «Суворовском натиске», одно отделение нашего вуза представит Вооружённые Силы Российской Федерации в конкурсе «Морской десант».