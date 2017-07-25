Конечная цель – мир

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской провёл 24 июля в Москве брифинг для представителей СМИ, проинформировав их о мерах, принимаемых Российской Федерацией по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

О зонах деэскалации



В ходе состоявшегося в начале июля пятого раунда переговоров в формате Международных встреч по Сирии в Астане согласованы границы зон деэскалации севернее города Хомс и в районе Восточной Гуты, сообщил генерал-полковник Сергей Рудской. Продолжаются консультации ещё по одной зоне в провинции Идлиб, по завершении которых работа в астанинском формате будет продолжена. Кроме того, странами-гарантами подписано Соглашение о совместной рабочей группе по деэскалации, заседание которой запланировано на начало августа.

В целях практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии 7 июля в Аммане Россией, Иорданией и США был подписан соответствующий меморандум, одобренный президентами Российской Федерации и США. В данном документе подтверждена приверженность сторон суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу, направленному на окончательное урегулирование конфликта.

Меморандум определяет границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня.

Для обеспечения режима прекращения боевых действий 21 и 22 июля военной полицией Российской Федерации развёрнуты два контрольно-пропускных пункта и 10 наблюдательных постов вдоль согласованных участков линии соприкосновения сторон юго-западной зоны деэскалации. Ближайший пост удалён на 13 км от зоны разъединения израильских и сирийских войск в районе Голанских высот, ранее согласованной и закреплённой международными соглашениями.

Данные меры, подчеркнул начальник ГОУ Генерального штаба ВС РФ, позволят поддерживать режим прекращения огня, содействовать беспрепятственному доступу гуманитарных грузов, возвращению беженцев и временно перемещённых лиц. По военно-дипломатическим каналам российская сторона заблаговременно уведомила коллег из США, Иордании и Израиля о выставлении российских сил контроля по периметру зоны деэскалации на юге Сирии.

Будучи приверженными скорейшему установлению мира в Сирии и стремясь к быстрому прекращению огня на принципах и критериях астанинского формата, представители Минобороны России провели в Египте переговоры с умеренной сирийской оппозицией, по результатам которых достигнуты договорённости о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте (северо-восточный пригород Дамаска. – Ред.).

«Сегодня в соответствии с данным соглашением, – сказал генерал-полковник Сергей Рудской, – российской военной полицией в этом районе развёрнуты два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных поста. Таким образом, благодаря принятым Российской Федерацией мерам удалось остановить боевые действия в двух важнейших районах Сирии».

228 отрядов вооружённой оппозиции присоединились к режиму прекращения боевых действий

О процессе примирения



По мере реализации политических договорённостей отмечается устойчивое снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии, указал начальник Главного оперативного управления. По данным Минобороны России, за три недели июля их число уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

Это позволило российскому Центру по примирению враждующих сторон активизировать работу по возвращению мирной жизни на сирийскую землю. С начала июня соглашения о прекращении огня подписаны с представителями 508 городов и посёлков. Таким образом, общее число примирившихся населённых пунктов достигло 2043. Количество отрядов вооружённой оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, возросло до 228.

В указанный период офицерами Центра по примирению проведено 190 гуманитарных акций, в ходе которых населению доставлено 159 тонн продовольствия. За медицинской помощью к врачам госпиталя Минобороны России обратились более 9 тысяч мирных жителей. Российскими транспортными самолётами жителям окружённого боевиками ИГИЛ* города Дейр-эз-Зор за два месяца доставлено 475 тонн продовольствия по линии ООН.

Введение режима прекращения боевых действий и создание зон деэскалации на территории Сирии позволили правительственным войскам высвободить часть сил и при поддержке ВКС России достичь значительных успехов в борьбе с террористическими группировками.

2 КПП и 4 наблюдательных поста развёрнуты 24 июля российской военной полицией в Восточной Гуте

О борьбе с террористическими группировками



К началу операции Вооружённых Сил РФ в Сирийской Арабской Республике под контролем правительственных войск находилось чуть более 19 тысяч квадратных километров территории страны. Сегодня сирийская армия контролирует почти в четыре раза большую площадь – 74,2 тысячи квадратных километров. Только за два последних месяца от террористов очищено около 20 тысяч квадратных километров, или 40 процентов от всей освобождённой территории.

В этих целях самолёты ВКС России выполнили 2010 боевых вылетов. По пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами, перевалочным базам и лагерям подготовки боевиков нанесено 5850 авиационных ударов. По наиболее важным объектам боевиков ИГИЛ нанесены удары высокоточным оружием большой дальности. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожено 6 объектов. Самолётами Ту-95МС с применением ракет Х-101 поражено 4 объекта.

На северо-востоке провинции Алеппо в районе реки Евфрат продолжается наступление на позиции террористов ИГИЛ. Подразделения сирийских вооружённых сил с 1 июня освободили от боевиков 55 населённых пунктов в этом районе, в том числе города Бир-Нбадж, Расафе и Дальха. От бандформирований очищено порядка 2400 квадратных километров территории. Уничтожено свыше 2 тысяч боевиков, около 20 танков и БМП, более 40 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и зенитными установками.

В районе Пальмиры (Тадмор) подразделения правительственных войск вели наступательные действия в северо-западном, восточном и юго-восточном направлениях. В ходе боёв террористы выбиты из стратегически важного населённого пункта Арак. Под полный контроль сирийской армии перешли нефтегазовые поля «Шаер», «Магара» и «Арак», а также крупный газораспределительный комплекс Т-3. В настоящее время успешно развивается наступление в направлении Эс-Сухне – ключевого населённого пункта на пути к Дейр-эз-Зору.

К северо-западу от Пальмиры ведётся операция по блокированию и уничтожению крупной группировки ИГИЛ в районе города Акербат.

Успешно развиваются наступательные действия на юге Сирии. Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет 7 тысяч квадратных километров. Боевики ИГИЛ выбиты из города Эль-Буда, взят под контроль газораспределительный комплекс Т-2, продолжается наступление в направлении города Абу-Кемаль (на границе с Ираком), до которого осталось 26 километров.

На сегодняшний день восстановлен контроль над участком сирийско-иракской границы протяженностью 150 километров. Выставлено 4 пограничные заставы и 22 поста. Это позволило значительно снизить возможности террористической группировки ИГИЛ по переброске боевиков и вооружения из Ирака в Сирию.

Кроме того, правительственные войска взяли под контроль сирийско-иорданскую границу в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей протяжённостью 211 километров. Выставлены 12 пограничных постов. От боевиков очищено 6,5 тысячи квадратных километров территории восточнее Эз-Зелаф.

«Хочу подчеркнуть, что российские военнослужащие совместно с сирийскими правительственными войсками делают всё, чтобы на сирийской земле как можно скорее воцарился мир, – заявил генерал-полковник Сергей Рудской. – Любые попытки террористов и их пособников помешать процессу примирения будут жёстко пресекаться. Операция по освобождению территории Сирийской Арабской Республики от террористических группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра»* будет продолжена».



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Официально

«Сообщения западных СМИ со ссылкой на финансируемые Великобританией «Белые каски» и лондонскую «Обсерваторию по правам человека в Сирии» о якобы воздушном ударе вечером 24 июля по зоне деэскалации «Восточная Гута» – абсолютная ложь, направленная на дискредитацию мирного процесса, – сказал «Красной звезде» представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. – В ходе рабочих контактов с представителями оппозиционных группировок в Восточной Гуте подтверждено, что никаких боевых действий в этой зоне деэскалации не велось, воздушных ударов не было. Более того, так называемых волонтёров «Белых касок», скомпрометировавших себя ещё в начале 2017 года в Алеппо и уехавших в Идлиб, в зоне деэскалации «Восточная Гута» нет».

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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщает:



«Первый конвой с гуманитарной помощью доставлен в районы подконтрольные боевикам, в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

В рамках реализации договорённостей, достигнутых с формированиями сирийской оппозиции, 25 июля 2017 г. российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более 10 тонн продуктовых наборов и самых необходимых медикаментов в район Восточная Гута пригорода Дамаска, которые остаются подконтрольными группировке «Джейш аль-Ислам».

Передача гуманитарной помощи осуществлялась под контролем представителей оппозиционных группировок в районе контрольно-пропускного пункта российской военной полиции Мухайм-Вафедин, откуда гружёные продовольствием и медикаментами КамАЗы в сопровождении представителей оппозиции направились в город Думу.

Также российским Центром по примирению враждующих сторон была организована эвакуация раненых и больных жителей из подконтрольных оппозиции районов.

Доставка гуманитарной помощи стала возможной благодаря развертыванию постов и контрольно-пропускных пунктов российской военной полиции, что стабилизировало обстановку в зонах деэскалации и позволило активизировать работу гуманитарных коридоров».

* Террористические организации, запрещённые в РФ