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Любимое число полковника Шатайло

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Любимое число полковника Шатайло

Созвучные награды «За воинскую доблесть» и  «Родительская доблесть» говорят о достоинствах офицера

Начальник Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба в подмосковной Кубинке полковник Константин Шатайло – пилот самозабвенный. Был в его непростой офицерской биографии такой факт: очередная реформация привела бывшего командира авиаполка, лётчика с академическим образованием, на должность заместителя командира бригады ПВО, из которой истребительная авиация была выведена.
Дослуживать полковник Шатайло не мог в силу своего характера. И потому вскоре ему была предложена генеральская должность в руководящей структуре противовоздушной обороны. Но он от неё отказался в пользу службы в Центре боевого применения и переучивания лётного состава дальней авиации, где мы с ним в своё время и познакомились.
Всю свою службу пилот Константин Шатайло летал на истребителях. А тогда пришлось осваивать стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3, да так, что за пару лет стал полноценным дальником – лётчиком-инструктором на этих мощных боевых машинах. Одержимость небом привела его и на должность руководителя известных во всём мире пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».
Став начальником Центра показа авиатехники, он сразу решил для себя, что должен летать на всех здешних самолётах: Су-27, МиГ-29 и даже военно-транспортных Ан-30, задействованных в полётах согласно Договору по открытому небу. Решил – выполнил. И теперь интенсивно осваивает вновь поступивший в центр Су-30СМ. Кроме того, под его началом обычная воинская часть с её тревогами, дежурствами, построениями, занятиями по боевой подготовке, лётно-тактическими учениями, внезапными проверками, вылетами на полигоны и аэродромы временного базирования.
Служит в ней по большей части молодой личный состав. Когда-то в пилотажники отбирали высококлассных лётчиков по конкурсу. А сейчас здесь и лейтенанты, пришедшие сюда сразу после училища. Вот для них полковник и становится настоящим «батей» – требовательным и терпеливым, строгим и справедливым, коллегой и признанным асом-наставником. И это у него здорово получается. Наверное, сказывается семейная практика отца восьмерых детей.
Курсант-выпускник Ставропольского военного авиационного училища, он как-то сразу и безропотно утонул в омуте карих глаз студентки института Татьяны. По распределению в дальний гарнизон они уже уезжали вместе – мужем и женой.

В характере полковника Шатайло неразделимы отцовские качества, которые проявляются на службе, и офицерские, сплотившие семью

37-26-07-17– Не припомню, чтобы мы планировали большую семью, – вспоминает Татьяна Шатайло. – Но так сложилась жизнь в гарнизоне, что я посвятила её в первую очередь семье. И не жалею об этом. Мы с мужем можем гордиться нашими детьми.
– В службе бывали разные времена и моменты, – делится своей точкой зрения Константин Шатайло. – Бывало, на земле выматывались больше, чем в небе. И тогда дом, семья становились самым действенным центром психологической разгрузки.
Разница в возрасте между сыновьями – 22 года, а родились они в один день календаря, накануне праздника Военно-воздушных сил. Старший сын по примеру отца связал судьбу с небом – стал пилотом гражданской авиации. Младший любит примерять папину «лётчискую» фуражку. Старшая дочь Мария, первая помощница мамы, тоже выходит в самостоятельную жизнь. Пять её младших сестёр с увлечением сочетают занятия музыкой и спортом, проявляя при этом немалую одарённость. Глава семьи не скрывает, что к высотам профессии его вело ещё и желание, чтобы семья могла им гордиться. Такое же стремление заметно и у детей в этой замечательной семье: порадовать своими успехами родителей – первое для них дело.
Сегодня Константин и Татьяна с юмором вспоминают, как осваивали подаренный местными властями микроавтобус «газель», в котором водительское кресло осталось за многодетной мамой, потому что у папы тогда была на службе горячая пора. Вспоминают, как Константин никак не мог найти места среди военных регалий первой гражданской награде, как многодетному отцу – почётному знаку «Родительская доблесть». И уже, пожалуй, трудно разделить в характере полковника Шатайло отцовские качества, проявляемые на службе, и офицерские, сплотившие семью и заложившие в неё стержень взаимоуважения.
Есть в жизни командира российских пилотажников замечательная «спарка любви» – к семье и к небу. И не случайно самые счастливые моменты его жизни связаны с любимой женой и с  каждым из дружной восьмёрки их детей, а также с каждым из восьми освоенных им самолётов.


Фото из архива
семьи ШАТАЙЛО.

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Владимир СОСНИЦКИЙ, «Красная звезда».

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