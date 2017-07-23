После проверки министра…

Визит министра обороны России в гвардейскую Белградскую бригаду кораблей ОВР придал новый импульс всему процессу боевой подготовки моряков-каспийцев. Как сообщала «Красная звезда» в номере за 7 июня, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Астрахань проверил организацию учебного процесса в гвардейской Белградской бригаде кораблей ОВР. Положительно оценив результаты, достигнутые моряками-каспийцами при освоении новой корабельной техники в ходе зимнего периода, глава военного ведомства потребовал и в дальнейшем наращивать темпы боевой подготовки. О том, как идёт выполнение поставленной министром обороны задачи, нашему корреспонденту рассказал начальник штаба бригады гвардии капитан 2 ранга Сергей ЗОТОВ.

– Сергей Юрьевич, инфраструктура и объекты причально-пирсовой зоны вашего соединения в своё время произвели хорошее впечатление на Президента России Владимира Путина во время его посещения флотилии в апреле 2002 года, также на министра обороны РФ Сергея Иванова, находившегося здесь с инспекторской проверкой в сентябре 2003 года. Но в те годы к приезду высоких гостей готовились заранее и не один день.

– Да, визит министра обороны с проверкой в наше соединение можно отнести к разряду внезапно возникающих задач. Но как показали итоги этой внезапной проверки, наша часть была к ней достаточно подготовлена всем ходом процесса боевой учёбы в прошедшие месяцы. А план боевой подготовки зимнего периода выполнен полностью: корабли успешно сдали все курсовые задачи, в том числе К-2 и «С» в море. Не открою большого секрета, если скажу, что накануне визита министра обороны наше соединение было также подвергнуто всесторонней проверке со стороны главкомата ВМФ, в ходе которой мы получили отдельные замечания по организации учебного процесса, оперативно устранённые ещё в ходе этой проверки.

– Уже не первый день места швартовок кораблей у плавпирса бригады пустуют. Где и чем сейчас занимаются экипажи боевых единиц?

– Процесс летней боевой учёбы как на флотилии, так и у нас в соединении вступил в активную фазу. В эти дни отряд кораблей флотилии под командованием гвардии капитана 2 ранга Андрея Дмитриева (его штатная должность – командир дивизиона артиллерийских кораблей нашей бригады) в составе малого артиллерийского корабля «Махачкала» и вспомогательных судов выполняет задачи сбор-похода в южной части Каспийского моря с целью демонстрации Военно-морского флага РФ. В плане сбор-похода – неофициальный визит в иранский порт Бендер-Энзели, участие в учении по защите объектов нефте- и газодобывающей промышленности в море, отработка упражнений по совместному маневрированию кораблей, проведение практических стрельб по морским и береговым целям, выполнение задач по обеспечению безопасности мореплавания.

В это же время корабли дивизиона тральных сил (базовый тральщик «Магомет Гаджиев», рейдовые тральщики) осуществляют противоминное обеспечение тактического учения корабельной группировки в составе малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» в центральной части Каспийской моря. Кроме того, в северной части моря в районе боевой подготовки выполняет задачи по предназначению группа артиллерийских катеров.

– Какие задачи по плану боевой подготовки Каспийской флотилии предстоит выполнить личному составу бригады кораблей ОВР?

– В августе корабельные тактические группы нашего соединения во взаимодействии с силами обеспечения примут участие в зачётном тактическом учении (ЗТУ) под руководством командующего КФл. Основным же по плану боевой подготовки 2017-го станет сентябрьское итоговое учение под руководством командующего Каспийской флотилией, в котором примут участие все силы (войска) Каспийской флотилии, в том числе и корабельные группы нашего соединения. Итоговые учения станут смотром боевой готовности всех родов сил КФл.

Основным по плану боевой подготовки 2017 года станет сентябрьское итоговое учение под руководством командующего Каспийской флотилией

А ближайшая задача для нас – подготовка к военно-морскому параду и военно-спортивному празднику, посвящённому Дню Военно-морского флота России. Совместно с кораблями и судами других частей флотилии в этом будет задействован почти весь корабельный состав нашей бригады. Всего же в торжествах примут участие порядка 1500 человек личного состава, более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения и 15 бронетранспортёров подразделений морской пехоты Каспийской флотилии. Гвардейскому Белградскому соединению кораблей ОВР традиционно отводится роль хозяев праздника, на котором обязанности командующего парадом будет исполнять командир нашей бригады.

Подводя итог состоявшемуся разговору, могу отметить, что по объёму боевой подготовки летний период 2017-го не уступает аналогичному периоду прошлого года, а по некоторым пунктам и превосходит. Поэтому визит министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в нашу часть в июне был очень своевременным, он придал новый импульс состязанию за право называться ударным подразделением, развернувшемуся на флотилии в текущем году.





Каспийская флотилия