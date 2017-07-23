В кильватерном гордом строю

Говоря о возрождении традиции проведения военно-морских парадов в День Военно-морского флота (отмечается в последнее воскресенье июля), министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, которое прошло 30 июня, перечислил места их проведения. Это прежде всего историческая часть Санкт-Петербурга и Кронштадт, где состоится главный военно-морской парад, военно-морские базы – Североморск, Балтийск, Севастополь и Владивосток, а также пункты базирования сил флотов и флотилий. Так что полюбоваться незабываемым зрелищем смогут жители и гости многих приморских городов.

О некоторых подробностях предстоящих 30 июля парадов «Красной звезде» рассказывает главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир КОРОЛЁВ.

– Владимир Иванович, кому принадлежит идея возродить традицию проведения главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и когда возникла?

– Она возникла в 2016 году, когда вся страна отмечала 320 годовщину создания российского регулярного флота. В частности, в преддверии этой даты, в июле 2016 года, в День ВМФ прошли праздничные мероприятия на Сенатской площади и в акватории Невы, в которых приняли участие Верховный Главнокомандующий и министр обороны РФ. Именно в тот день на Неве в парадной линии строя стояли боевые корабли и катера ВМФ России, а на Сенатской площади подразделения флота прошли торжественным маршем.

Праздник привлёк повышенное внимание населения. Люди испытали гордость за свой флот, который имеет за спиной славный трёхвековой путь побед, открытий и свершений. Они видели в этот день перед собой самые современные корабли и подводные лодки, которые способны решать задачи любой сложности без ограничения дальности плавания.

Именно в тот день и было принято решение о проведении с 2017 года главного военно-морского парада, который по своему формату должен превосходить все мероприятия, которые проводились до сих пор в Санкт-Петербурге и пунктах базирования флотов. Именно тогда было решено, что главный военно-морской парад должен демонстрировать и показывать все составляющие Военно-морского флота – от катеров до крейсеров и атомных подводных лодок, а также лучшие достижения отечественного подводного и надводного кораблестроения.

Решение о проведении главного военно-морского парада было принято руководством страны и Министерства обороны РФ в интересах возрождения исторической традиции проведения морских парадов, которая была присуща России как великой морской державе.

– Вы говорите о возрождении традиции, то есть о том, что она ранее существовала. А когда и как, в честь каких свершений проводились в прежние времена военно-морские парады в России?

– По этому вопросу Главным командованием ВМФ, рядом научных организаций, Центральным военно-морским музеем было проведено целое исследование. Его результаты могут стать основой фундаментального научно-исторического труда. Поэтому скажу вам лишь о первых знаковых исторических событиях, из которых зарождалась традиция проведения военно-морских парадов в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В 1714 году молодой российский флот одержал первую крупную морскую победу у мыса Гангут. Произошло это в День святого Пантелеймона. Пётр I подписал указ ежегодно 27 июля (по старому стилю) отмечать праздник торжественными богослужениями, морскими парадами, шествиями войск, фейерверками и салютами.

Это был первый флотский праздник, первый случай триумфального ввода в город кораблей русского флота после одержанной на море победы. Начиная с 1715 года день победы при Гангуте отмечался ежегодно наряду с годовщинами Полтавского сражения 1709 года — главной победы русской армии в Северной войне, победы при Лесной в 1708 году и взятием крепости Орешек в 1702 году — первой победы в Северной войне. Впоследствии к ним добавилась и морская победа при Гренгаме, одержанная также в День святого Пантелеймона 27 июля 1720 года.

В 1723 году, во вторую годовщину Ништадтского мира, вводится новая традиция. По решению царя в Санкт-Петербург был привезён «дедушка российского флота» – ботик Петра I. Он был торжественно встречен 30 мая 1723 года на Неве у стен Александро-Невского монастыря Невским флотом — флотилией частных судов в Петербурге. По приказу Петра I, участие в церемонии встречи ботика было обязательным. Владельцы судов, не явившиеся на встречу, были строго наказаны. Сохранился список этих владельцев, на котором Пётр I написал: «Взять за такую знатную вину по 15 рублей за каждое судно». На следующий день ботик в сопровождении кораблей Невского флота перешёл к Петропавловской крепости, салютовавшей ему 31 выстрелом. На приветствие ботик ответил тремя выстрелами.

Первая встреча ботика с боевыми кораблями Балтийского флота состоялась 11 августа 1723 года накануне второй годовщины Ништадтского мира. В честь этого события корабли выстроились в линию на Кронштадтском рейде. По-праздничному расцвеченные сигнальными флагами, они восхищали всех присутствующих, ведь это и их усилиями чуть более чем за 25 лет был создан мощный российский флот.

Вот так зарождалась традиция проведения парадов российского флота. С 2017 года нам выпала честь возродить эту традицию и продолжить историческую летопись военно-морской истории государства.

Максимально учитывая общность исторических традиций, Санкт-Петербурга и Военно-морского флота, а также гиронавигационные условия, оптимальными местами проведения такого масштабного мероприятия, как главный военно-морской парад, нами выбраны акватория реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и акватория Кронштадтского рейда вдоль южного берега острова Котлин. Проведение парада в этих акваториях позволит кораблям маневрировать, а зрителям хорошо видеть происходящее на воде.

– Какие корабли увидят жители и гости Санкт-Петербурга и Кронштадта на главном военно-морском параде?

– Формат главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, по моему мнению, выглядит впечатляюще. Речь идёт о кораблях всех классов, которые входят в состав ВМФ России. Впервые в параде на Кронштадтском рейде примет участие тяжёлый атомный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской». Это самая большая в мире подводная лодка. Жители увидят и гордость российского флота – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». В парадном строю пройдут ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Иван Грен», «Александр Шабалин». Эти корабли имеют в своём багаже сотни успешно выполненных задач в океанской зоне, на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.

Уверен, что гордость вызовут и корабли нового поколения, воплотившие в себе самые передовые российские технологии и лучшие достижения отечественной школы военного кораблестроения. Я говорю сейчас о фрегатах «Адмирал Макаров» и «Адмирал Горшков», корветах «Стойкий», «Бойкий», «Сообразительный», оснащённых комплексами высокоточного оружия. В параде примет участие и малый ракетный корабль «Серпухов», который одним из первых принимал участие в нанесении ракетных ударов по террористам на территории Сирийской Арабской Республики.

Безусловно, восхищение вызовут тактические группы новейших противодиверсионных катеров типа «Грачонок», патрульных катеров «Раптор», больших ракетных катеров, десантных катеров нового поколения.

Ну и, конечно, приоткрывая секрет, скажу, что жители и гости Санкт-Петербурга увидят и «дедушку российского флота» – ботик Петра I.

– Будут ли корабли участвовать в динамических показах?

– Если ранее, в ходе Дня ВМФ, корабли выстраивались в парадную линию, ошвартовавшись в фарватере Невы, то сейчас, на главном военно-морском параде, они пройдут на заданной скорости в строю кильватера. Даже вид идущего боевого корабля часто захватывает дух. Парад абсолютно точно будет динамичным и зрелищным. Он будет включать прохождение парадного строя боевых кораблей по Неве в Санкт-Петербурге, полёт парадной группы морской авиации над Сенатской площадью Санкт-Петербурга, прохождение парадного строя кораблей (в том числе крупного водоизмещения) и подводных лодок по Кронштадтскому рейду.

После парада жители и гости Санкт-Петербурга и Кронштадта смогут посетить боевые корабли и катера и пройтись по их палубам и трапам.

– С каких мест на набережной можно будет посмотреть на парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте?

– В Санкт-Петербурге главный военно-морской парад можно будет посмотреть с набережных правого и левого берегов Невы на участке от Благовещенского до Троицкого мостов. В Кронштадте – это береговая черта бухты Усть-Рогатка и так называемая Южная оградительная стенка. Помимо этого, желающие смогут увидеть трансляцию парада на экранах в Санкт-Петербурге, установленных, в частности, в районе Сенатской площади, Дворцовой площади, а также на экранах на набережных Кронштадта.

– Празднование Дня ВМФ запланировано не только в Северной столице… Владимир Иванович, в каких ещё городах пройдут военно-морские парады, сколько кораблей примут в них участие?

– Главный военно-морской парад пройдёт 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в акваториях Невы и Кронштадтского морского рейда соответственно. Военно-морские парады также пройдут в главных военно-морских базах и пунктах базирования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии: Североморске, Владивостоке, Балтийске, Севастополе, Астрахани. Около 200 кораблей, катеров, судов обеспечения примут участие в этих мероприятиях.

В главном военно-морском параде в акваториях Невы и Кронштадта примут участие свыше 40 боевых кораблей основных классов, включая подводные лодки, а также 40 летательных аппаратов морской авиации ВМФ. С целью максимально полного представления современного облика Военно-морского флота главный военно-морской парад будет включать морскую и воздушную составляющие.