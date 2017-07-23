Высший государственный приоритет

Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года».

В этом документе определяются цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, а также роль и место Военно-морского флота, сил и средств органов Федеральной службы безопасности в военной составляющей морского потенциала Российской Федерации. Говорится о том, что государственная политика Российской Федерации в области военно-морской деятельности является совокупностью объединённых общим замыслом мер, направленных на обеспечение и реализацию национальных интересов нашей страны в Мировом океане. Нормативно-правовую базу документа составляют Конституция страны, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента и Правительства РФ.

Отмечается, что военно-морская деятельность является частью (видом) военной деятельности государства, осуществляемой в Мировом океане в целях предотвращения агрессии против Российской Федерации и в целях реализации её национальных интересов, и относится к категории высших государственных приоритетов. Российская Федерация по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, морской потенциал которой обеспечивает реализацию и защиту её национальных интересов в любом районе Мирового океана, является важным фактором международной стабильности и стратегического сдерживания и позволяет проводить независимую национальную морскую политику в качестве равноправного участника международной морской деятельности.

Военно-морской флот как вид Вооружённых Сил предназначен для обеспечения защиты национальных интересов Российской Федерации и её союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения агрессии против страны с океанских и морских направлений. ВМФ создаёт и поддерживает условия, необходимые для обеспечения безопасности морской деятельности Российской Федерации, обеспечивает её военно-морское присутствие, демонстрацию Флага Российской Федерации и военной силы государства в Мировом океане, принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам страны, осуществляет заходы военных кораблей (судов) Российской Федерации в порты иностранных государств, защиту Государственной границы Российской Федерации в подводной среде, в том числе противолодочную, противоподводно-диверсионную оборону в интересах безопасности Российской Федерации.

В документе отмечается, что наша страна не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над нашим Военно-морским флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям. При этом Военно-морской флот должен соответствовать ряду основных стратегических требований.

Основу вооружения подводных и надводных сил и береговых ­войск ВМФ на период до 2025 года составят высокоточные крылатые ракеты большой дальности

В мирное время и в период непосредственной угрозы агрессии:

• недопущение силового давления и агрессии в отношении Российской Федерации и её союзников с океанских и морских направлений;

• способность оперативно и скрытно развёртывать силы (войска) в удалённых районах Мирового океана;

• включение в единый контур управления взаимосвязанных и унифицированных систем военно-морских вооружений, кораблей (судов), подводных лодок, самолётов морской авиации и береговых комплексов ВМФ нового поколения;

• соответствие структуры и боевого состава ВМФ внешним и внутренним социально-экономическим и военно-техническим условиям развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и экономическим возможностям государства; обеспечение устойчивого, скрытного и непрерывного управления силами (войсками) в реальном масштабе времени при их нахождении в любых районах Мирового океана.

В военное время:

• способность нанесения неприемлемого ущерба противнику в целях его принуждения к прекращению военных действий на условиях гарантированного обеспечения национальных интересов Российской Федерации;

• способность к успешному противоборству с противником, обладающим высокотехнологичным военно-морским потенциалом (в том числе имеющим на вооружении высокоточное оружие), с группировками его военно-морских сил в ближних, дальних морских зонах и океанских районах;

• наличие оборонительных возможностей высокого уровня в области противоракетной, противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны; способность к долговременной автономной деятельности, в том числе к самостоятельному пополнению запасов материально-технических средств и оружия в удалённых районах Мирового океана с судов тылового обеспечения новых проектов;

• соответствие структуры и оперативных (боевых) возможностей сил (войск) современным формам и способам ведения военных действий, их адаптация к новым оперативным концепциям применения Вооружённых Сил РФ, учитывающим весь спектр угроз военной безопасности Российской Федерации.

Значение Мирового океана для всего мира и Российской Федерации в долгосрочной перспективе будет неуклонно расти в связи с истощением природных ресурсов суши, воздействием хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую среду, изменением климата, миграцией населения.

В последнее время обострилась конкуренция между странами за доступ к природным ресурсам Мирового океана, усилилось стремление ряда государств к получению контроля над стратегически важными морскими транспортными коммуникациями. В условиях повышения интенсивности использования Мирового океана в экономических и военных целях политическая значимость указанных факторов приобретает глобальный характер.

Ведущие мировые державы, обладающие значительным военно-морским потенциалом и развитой системой базирования, продолжают наращивать своё военно-морское присутствие в основных районах Мирового океана, в том числе в акваториях, непосредственно прилегающих к территории Российской Федерации. Для обеспечения влияния на военно-политическую обстановку в мире и защиты своих интересов Российская Федерация реализует бесспорное право на военно-морское присутствие в Мировом океане, руководствуясь принципами и нормами международного права.

В период до 2030 года в мире прогнозируется нестабильная военно-политическая обстановка, характеризующаяся усилением глобальной конкуренции, соперничеством мировых центров силы, неустойчивостью политических и экономических процессов, происходящих на фоне осложнения международных отношений и активизации транснациональных террористических группировок.

Сохраняются существующие и появляются новые опасности и угрозы национальной безопасности Российской Федерации в Мировом океане. Среди них:

• стремление ряда государств, прежде всего США и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил;

• наличие территориальных претензий иностранных государств к Российской Федерации в отношении приморских территорий и прилегающих к ним акваторий;

• увеличение количества государств, обладающих боеспособными, мощными военно-морскими силами;

• распространение оружия массового поражения и ракетных технологий;

• стремление ряда государств ограничить доступ Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и её выход на жизненно важные морские транспортные коммуникации;

• экономическое, политическое, международно-правовое и военное давление на Российскую Федерацию в целях снижения эффективности её морской деятельности в Мировом океане, ослабления её контроля над Северным морским путём – исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией РФ.

Российская Федерация реализует бесспорное право на военно-морское присутствие в Мировом океане, руководствуясь принципами и нормами международного права

С учётом негативных изменений международной обстановки в Мировом океане могут возникнуть непосредственные военные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. В их числе резкое обострение военно-политической обстановки (межгосударственных отношений) и создание условий для применения военной силы в районах Мирового океана, имеющих стратегическое значение для обеспечения национальных интересов Российской Федерации. Возможно также развёртывание (наращивание) иностранными государствами в прилегающих к территории РФ акваториях морей и океанов стратегических неядерных систем высокоточного оружия морского базирования.

Названы основные задачи в области строительства и развития Военно-морского флота. Это формирование сбалансированного по составу ВМФ; поддержание на высоком уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил; создание качественно нового облика морских сил общего назначения.

Приоритетами в области строительства и развития ВМФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе названы:

• совершенствование и поддержание на высоком уровне морских стратегических ядерных сил в составе группировок ракетных подводных лодок стратегического назначения;

• развитие группировок морских сил общего назначения в целях наделения их функциями по стратегическому неядерному сдерживанию;

• формирование боевого состава группировок сил (войск) на различных стратегических направлениях исходя из самых неблагоприятных прогнозов начала военных действий против Российской Федерации;

• наращивание боевого потенциала ВМФ путём строительства и модернизации многоцелевых атомных и неатомных подводных лодок, многоцелевых кораблей, предназначенных для выполнения задач в ближних, дальних морских зонах и океанских районах, самолётов морской авиации, строительства экранопланов различного назначения, а также создания вооружения, военной и специальной техники для оснащения береговых войск.

Основу вооружения подводных и надводных сил и береговых ­войск ВМФ на период до 2025 года составят высокоточные крылатые ракеты большой дальности. После 2025 года на вооружение подводных и надводных сил и береговых войск Военно-морского флота будут поступать гиперзвуковые ракеты и роботизированные средства различного назначения, в том числе автономные необитаемые подводные аппараты.

Планируется создание морского авианесущего комплекса, перспективных боевых надводных кораблей и подводных лодок (боевых платформ), глубоководных морских систем нового поколения, развёртывание морских роботизированных систем для выполнения большого комплекса боевых и обеспечивающих задач.

К 2030 году Российская Федерация должна обладать на всех стратегических направлениях мощными сбалансированными флотами, состоящими из кораблей, предназначенных для выполнения задач в ближних, дальних морских зонах и океанских районах, а также из морской авиации и береговых ­войск, оснащённых эффективным ударным высокоточным оружием, имеющих развитую систему базирования и обеспечения.

Российская Федерация, являясь великой морской и сухопутной державой, должна учитывать все аспекты геополитических процессов, происходящих в Мировом океане, на приморских территориях и в прилегающих акваториях. Тенденции развития современной геополитической обстановки в мире убедительно подтверждают, что только наличие сильного Военно-морского флота обеспечит Российской Федерации лидирующие позиции в многополярном мире в XXI веке, позволит ей эффективно реализовывать и защищать свои национальные интересы.