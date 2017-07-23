Участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» приступили к первым тренировкам в Новосибирске. Российские десантники, прибывшие в КНР для участия в конкурсе «Десантный взвод», ознакомились с полигоном Хаодянь Народно-освободительной армии Китая (НОАК), осмотрели аэродром Иншан, вертолёты Чжи-8КА и площадку приземления Хауден. В Омске представители армий Казахстана и Китая осмотрели объекты полигона и трассы конкурса «Рембат», а также обсудили вопросы проведения этих соревнований. Российская команда по авиадартсу полностью завершила перебазирование на аэродромы Китая.

В Новосибирск для участия в международном конкурсе «Отличники войсковой разведки – 2017» прибыли команды из Белоруссии, Армении, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана и Китая. Не теряя времени, они уже приступили к первым тренировкам по отработке правильности прохождения препятствий «тропы разведчика». Команда из Китая выступит со своим вооружением и военной техникой, доставленными в Новосибирск накануне. Остальные команды будут использовать штатное вооружение и военную технику российских разведчиков.

Для оказания консультационной помощи зарубежным командам назначена специальная группа из лучших инструкторов Новосибирского высшего военного командного училища. Языковой барьер гостям из дальнего зарубежья поможет преодолеть группа российских военных переводчиков со знанием китайского и английского языков.

Тем временем российские «голубые береты», прибывшие в китайский город Гуаншуй для участия в международном конкурсе «Десантный взвод» «Армейских международных игр – 2017», ознакомились с полигоном Хаодянь Народно-освободительной армии Китая и условиями 20 специальных индивидуальных и комплексных испытаний. Представители воздушно-десантных войск НОАК продемонстрировали гостям из России оптимальный для каждого препятствия порядок его преодоления, показали место старта и финиша марш-броска.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в ходе знакомства с местом проведения конкурса российские десантники и офицеры ВВС и ВДВ НОАК осмотрели аэродром Иншан, вертолёты Чжи-8КА и площадку приземления Хауден. Если позволит погода, 24 июля российские десантники выполнят первый ознакомительный прыжок на незнакомую площадку приземления с применением парашютной системы специального назначения «Арбалет».

Всего в состязаниях «Десантный взвод» на полигоне Хаодянь (провинция Хубэй) планируют принять участие команды из девяти армий мира, включая принимающую сторону. Кроме наших военнослужащих в КНР уже прибыли десантники из Ирана, Казахстана и ЮАР.

В Омске торжественно встретили лучших специалистов ремонтных подразделений вооружённых сил из Китая и Казахстана, которые примут участие в международном конкурсе «Рембат». Затем представители иностранных армий осмотрели объекты полигона и трассы соревнований.

«Армейские международные игры – 2017» пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа

Полностью завершила перебазирование на аэродромы Китая российская команда по авиадартсу. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, свыше 10 экипажей оперативно-тактической авиации ВКС России выполнили посадку на аэродроме Сыпин в Китае в рамках подготовки к международному этапу конкурса «Авиадартс-2017». Среди них экипажи бомбардировщиков Су-34 и Су-24М, разведчиков Су-24МР, штурмовиков Су-25 различной модификации. И уже сегодня, 24 июля, наши лётчики приступают к изучению особенностей полётов в районах проведения конкурса. Ранее на аэродромы Сыпин и Шуанляо приземлились экипажи нашей армейской авиации, истребителей Су-35С и Су-30СМ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолётов военно-транспортной авиации Ил-76. Всего на перебазирование нашей авиации на аэродромы временной дислокации в Китае ушло три дня. В целом в международном этапе состязаний «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей отечественных ВКС. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике.

Российские военнослужащие будут выступать на своих машинах и в конкурсе «Суворовский натиск», который пройдёт на полигоне НОАК Корла. Наши экипажи БМП-2 после переброски из России в Китай и совершения марша комбинированным способом к месту проведения состязаний уже провели первый тест-драйв боевых машин в условиях 40-градусной жары. В состязаниях помимо российской команды примут участие военнослужащие из Анголы, Венесуэлы, Ирана а также Китая. При этом российская команда – единственная из зарубежных, которая выступит на своих боевых машинах. Все остальные своих железных коней доставить не смогли и будут бороться за призовые места на китайской технике.

Напомним, что «Армейские международные игры – 2017» пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа.