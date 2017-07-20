Во славу Белгородчины

Здесь бережно хранят героическую историю края и свято чтут память предков, на чьих подвигах воспитываются подрастающие поколения. Неудивительно, что именно на Белгородчине, где под Прохоровкой в знаменитом кровопролитном танковом сражении пали героями в июле 1943-го более 10 тысяч наших офицеров и солдат, сегодня нет ни одного призывника, который бы уклонился от службы. Для каждого это – священный долг. И дело не только в особенностях региона. Патриотами не рождаются, ими становятся. В Белгородской области к воспитанию будущих защитников Отечества сложился системный подход. Он и позволил по итогам 2016 года завоевать почётный титул лучшего региона России по подготовке граждан к военной службе и организации призыва.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко более 20 лет возглавляет регион. За эти годы благодаря чётко выстроенной системной работе субъект не раз становился призёром конкурса за лучшую подготовку граждан к военной службе и военно-патриотическое воспитание молодёжи. В 2007-м область заняла третье место, в 2010-м – второе. По итогам 2016 года Белгородчина признана победителем, показав самые высокие результаты по таким ключевым показателям, как организация учётно-призывной работы, подготовка граждан по военно-учётным специальностям и военно-патриотическое воспитание молодёжи.

Евгений Савченко:

– В нашей области проводится планомерная работа по подготовке призывников для службы в рядах Российской армии, начиная со школьной скамьи. Созданы кадетские классы различной направленности, большая работа ведётся ветеранскими и общественными организациями,

ДОСААФ России. Во всех муниципальных образованиях сегодня созданы отряды юнармейского движения, и приток в них огромный. Для наших мальчишек и девчонок, объединённых любовью к своей Родине, большая честь быть частью этого большого российского молодёжного братства.

Именно системный подход помогает нам готовить призывников, которые с удовольствием идут в армию. Тех, кто не хочет служить, просто нет. Армия для наших ребят – это та школа мужества, где проходит нравственное, духовное и физическое воспитание, и пройти её сегодня стремится каждый белгородец.

Торжественная церемония вручения переходящего Вымпела министра обороны Российской Федерации, а также Почётных грамот тем, кто вложил немало сил в дело укрепления обороноспособности страны, состоялась в минувшую среду. Всего от лица главы военного ведомства было награждено более 40 подвижников. Среди них специалисты профильных министерств – образования, здравоохранения, а также военных комиссариатов. За эффективную работу с молодёжью во вверенном ему субъекте Почётной грамоты Правительства Российской Федерации удостоен Евгений Савченко, губернатор Белгородской области. Как он отметил, для региона – это не только большая честь, это оценка той масштабной работы, которую ведут сегодня во всех образовательных учреждениях, начиная с семьи, со школы, где и закладываются основы патриотизма.

За 17 лет существования конкурс действительно стал серьёзным экзаменом для всех регионов страны. Выдержать его удаётся не всем. Деятельность субъектов оценивается по одиннадцати показателям, среди которых не только собственно организация призывной кампании, но и состояние здоровья будущих защитников Родины, а также степень их подготовки к службе в армии и на флоте. В этом году к привычным критериям добавилось ещё два - развитие юнармейского движения и результаты сдачи призывниками норм ГТО. Солидный перечень, и по каждому надо держать планку. Добиться успеха можно только совместным трудом всех структур, ведя будущих защитников Родины от школьной скамьи до военкомата.

Белгородская область не сдаёт лидирующих позиций на протяжении многих лет. Она дважды становилась призёром соревнования за лучшую подготовку молодёжи к службе. Специальная программа в этом направлении реализуется на Белгородчине уже более 10 лет. За это время здесь создано порядка 400 кадетских классов, в которых обучаются около 9 тысяч школьников. А в 2016 белгородские мальчишки и девчонки присоединились к Всероссийскому детско-юношескому движению «Юнармия». Его отделения уже открылись во всех муниципальных образованиях, создано более 60 отрядов. Одними из первых дали клятву братства и надели ярко-алые береты 165 ребят из Ровеньского района.

В Белгородской области действует более сотни патриотических клубов на базе школ и свыше 500 общественных организаций, объединивших около 100 тысяч детей и подростков.

Среди многочисленных акций и мероприятий военно-патриотической направленности, особенно популярен среди ребят ежегодный слёт «Армия. Родина. Долг». Каждый район считает за честь участвовать в нём и выставить команду из восьми лучших курсантов. Проводится слёт на базе одной из воинских частей, дислоцированных в области. Впервые армейский городок принял у себя воспитанников военно-патриотических клубов в 2010 году. С тех пор выезды, в которых каждый из ребят может получить ответ на главный вопрос – готов ли он к службе в армии, стали традиционными. В программе слёта – сдача нормативов по физической подготовке, пулевая стрельба и прохождение военизированной полосы препятствий.

Вся работа с молодёжью, которая ведётся сегодня в области, подчинена единой цели – воспитанию настоящих патриотов. И, как показали итоги призывных кампаний 2016 года, Белгородский регион успешно с ней справляется. Годность юношей к военной службе по состоянию здоровья составляет более 77%, продуктивна работа ДОСААФ по подготовке специалистов по военно-учётным специальностям.

Всё это отметил, выступая на торжественной церемонии награждения, первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Он, в частности, подчеркнул такую деталь: в 2016 году в области не было ни одного призывника, который, пройдя обучения в местных структурах ДОСААФ, не сдал бы экзамены в ГИБДД.

И ещё. По словам военного комиссара области Валерия Грицая, около половины молодых белгородцев, выслуживших положенное по призыву, остаются в строю, заключив контракт.

Показательно и то, что вот уже на протяжении пяти лет белгородские парни после жёсткого отбора направляются в одну из прославленных бригад спецназа и ВДВ – ежегодно 30 человек.

Так держать, белгородцы! Спасибо за труд от армии и России.

Белгород – Москва



Фото автора.



