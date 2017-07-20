В небе над морем

У главного военно-морского парада, который пройдёт в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-морского флота, будет и воздушная составляющая. Самолёты и вертолёты авиации Военно-морского флота пролетят над акваторией Невы и Финского залива.

В их числе вертолёты Ми-24ВП, Ка-52К, Ка-29, Ка-27, Ми-8 и самолёты Ан-72, Ан-140, Ил-38, Ту-142М, Ил-78, Су-33К, Су-30СМ, МиГ-31БМ, Су-27, Су-24М, МиГ-29К. Экипажи приступают к учебно-тренировочным полётам по программе авиационной составляющей военно-морского парада: перегруппировка авиационной техники в воздухе, выход в условно демонстрационную точку в заданное время и её пролёт на сокращённых дистанциях и интервалах в составе групп над тренировочной площадкой.

Как сообщил начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин, «в своё второе столетие морская авиация ВМФ вступает, активно обновляя свой состав и совершенствуя боевую выучку. Морские лётчики сегодня способны выполнять самые сложные задачи во всех широтах Мирового океана».

По его словам, в настоящее время в точном соответствии с графиком идёт активное обновление всех составляющих морской авиации, её переоснащение на новые образцы авиационной техники. Такими же темпами, без отставаний осуществляется и процесс модернизации летательных аппаратов, находящихся на вооружении. За два года в состав морской авиации приняты более 20 самолётов Су-30СМ, сформирован новый полк, вооружённый МиГ-29.

60 процентов авиапарка противолодочных самолётов Ил-38 прошли глубокую модернизацию. В соответствии с планом продолжается модернизация самолётов МиГ-31. Модернизировано более половины парка корабельных противолодочных вертолётов. Проведён большой объём работ по восстановлению готовности и модернизации транспортно-боевых вертолётов Ка-29. В строю уже 20 таких машин, продолжается модернизация всего парка этих вертолётов.

Морские лётчики сегодня способны выполнять самые сложные задачи во всех широтах Мирового океана

Свидетельством серьёзного внимания к развитию всех составляющих морской авиации можно считать и тот факт, что каждый второй самолёт Су-33 получил новую систему боевого применения по морским и наземным целям. По сути их потенциал повышен до уровня Су-30СМ. Все самолёты Су-33, состоящие на вооружении морской авиации ВМФ, пройдут такую модернизацию. До конца 2017 года 60 процентов лётного авиапарка будут соответствовать современным требованиям.

Говоря о перспективах развития морской авиации, генерал-майор Игорь Кожин также отметил, что Главное командование ВМФ и командование морской авиации ведут работу по созданию перспективных многоцелевых вертолётов корабельного и наземного базирования. Близится к завершению разработка новых патрульных самолётов, которыми будут заменены существующие.

Традиционно большое внимание уделяется подготовке лётного и технического состава флотской авиации. Так, за первое полугодие 2017 года было проведено более 20 учений – от уровня эскадрилий до полка и авиабазы.

Подготовка морских лётчиков ведётся специализированной кафедрой Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, а также Центром боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ в г. Ейске. В целях повышения её эффективности постоянно обновляются и совершенствуются учебные программы и подходы к практическому обучению.



