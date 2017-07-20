С учётом сирийского опыта

Этот полигонный этап, на котором были отработаны вопросы, связанные с подготовкой войск в районе их сосредоточения, стал частью оперативного сбора руководящего состава Вооружённых Сил России. Прибывшие на Мулинский полигон командиры соединений, командующие объединениями, войсками военных округов, руководители центральных органов военного управления ознакомились с организацией взаимодействия воинских частей и подразделений различных видов и родов войск, с особенностями налаживания межведомственного взаимодействия для последующего применения сил и средств в интересах выполнения единой боевой задачи.

За мероприятиями сбора наблюдали министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, заместители министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и Тимур Иванов, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, другие должностные лица Минобороны России. При отработке учебных вопросов в условном районе сосредоточения были задействованы части и подразделения всех родов войск и отдельных видов Вооружённых Сил, а также подразделения Росгвардии.

Мулино не случайно выбрали местом проведения столь значимого этапа сбора. Здесь, на качественно подготовленной полигонной базе, сегодня созданы условия для изучения широкого спектра элементов боевой подготовки, в том числе и с их демонстрацией в расширенном масштабе, в режиме реального времени. В ходе нынешнего сбора, например, был показан порядок практических действий штурмового отряда по овладению населённым пунктом. Ожесточённый учебный бой, за которым наблюдали участники сбора, развернулся в районе кургана Центральный. По легенде, штурмовому отряду в составе усиленного мотострелкового батальона предстояло уничтожить обороняющегося противника на подступах к населённому пункту и во взаимодействии с подразделениями военной полиции Минобороны России и бойцами Росгвардии захватить посёлок, освободив захваченных боевиками заложников и не допустив прорыва террористов из окружения.

При отработке элементов учения были продемонстрированы как возможности личного состава, так и потенциал современных видов вооружения и средств технического оснащения. Например, сегодня уже нет нужды вглядываться в окуляры биноклей, наблюдая за ходом боя и корректируя действия его участников. Всю картину происходящего на учебном (боевом) поле предоставит беспилотный летательный аппарат, способный беспрепятственно барражировать над местом проведения тренировки (либо выполнения реальной боевой задачи) по нескольку часов и передавать видеоизображение на мониторы в штабе руководства операцией. Или ещё одно нововведение, на этот раз абсолютно инновационное: оказывается, сегодня уже нет необходимости, как бывало раньше, разбрасывать над позициями противника агитационные листовки с призывом к добровольной сдаче и сложению оружия. Сейчас это осуществляет специальный комплекс РЭБ, который благодаря всё тем же беспилотникам рассылает соответствующую информацию на мобильные телефоны всех находящихся в данном районе абонентов в виде sms-сообщений.

В ходе занятий на Мулинском полигоне отрабатывались самые передовые методики ведения боевых действий, в том числе с учётом событий в Сирийской Арабской Республике. Как подчеркнул командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, даже сам условный населённый пункт, подготовленный к обороне в рамках показного учения, был оборудован по сирийским «лекалам».

– Было предусмотрено инженерное оборудование, в том числе так называемый Сирийский вал (насыпи из песка высотой несколько метров. – Авт.), устроены подступы, предусмотрено использование подземных сооружений, – отметил Андрей Картаполов. – Всё это мы постарались показать, чтобы обучаемые были готовы к борьбе с этими элементами боевого порядка условного противника. Полагаю, что получилось достаточно наглядно, даже несмотря на то, что мы не показали в полном объёме всю мощь огня и качество огневого поражения. Тем не менее всё было приближено к реальной боевой обстановке.

Генерал-полковник Андрей Картаполов, который не так давно возглавлял российскую группировку в Сирии, ещё раз подчёркивает: цель сбора – дать командному составу практику в организации подготовки войск с учётом опыта, полученного в САР. Причём было показано, не просто как лучше его применять, а как использовать в мероприятиях повседневной боевой учёбы.

Целью сбора было дать командному составу практику в организации подготовки войск с учётом опыта, полученного в ходе операции в Сирии

Действительно, наравне с традиционными приёмами и методами ведения боевых действий – нанесением огневых ударов по выявленным командным и наблюдательным пунктам противника, подавлением его артиллерийских и миномётных батарей, применением авиационных средств поражения, таких как многофункциональные истребители-бомбардировщики и ударные вертолёты, в ходе тренировки отрабатывались вопросы, изучение которых было продиктовано как раз сирийской операцией. В их числе уничтожение так называемых подвижных огневых точек. Это станковые пулемёты, смонтированные в кузовах грузовиков или легковых автомобилей-пикапов. Именно такие «тачанки» сейчас используются террористами ИГИЛ (организация, запрещённая в России) в ходе противодействия правительственным силам в Сирии и Ираке. Или «джихад-мобили» – начинённые взрывчаткой специально оборудованные транспортные средства, переделанные из обычных машин либо тракторов. Возможность использования боевиками таких приспособлений теперь также учитывается при обучении войск, при подготовке личного состава к ведению боевых действий.

Полигон в Мулино позволяет отрабатывать эти и другие вопросы сполна. Даже местность здесь временами напоминает сирийскую – есть и песок, и равнина. Для подготовки войск развёрнута целая линейка различных учебных точек, оборудованных с учётом специфики современного боя. Оттачивать навыки подразделений можно, к примеру, в боевых действиях в городе. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе работы на Мулинском полигоне осмотрел учебные места, где на практике изучается порядок организации обороны в городских условиях. В оконных и дверных проёмах зданий устраиваются амбразуры, в помещениях развёртываются боевые казематы. Улицы перекрываются баррикадами из промышленного мусора, повреждённой техники, насыпных габионов или обычных бочек из-под топлива, в которые засыпается песок. С крыш ведут огонь снайперы.

Для подготовки войск развёрнута целая линейка различных учебных точек, оборудованных с учётом специфики современного боя

Не будет преувеличением утверждение, что прорывным, революционным этапом в организации учёбы войск стало открытие на базе полигона Мулино Центра боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты. Сегодня на самой современной базе можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчёты на слаженность действий, проверять на готовность к выполнению задач в соответствии с предназначением не только подразделения и воинские части, но и соединения.

Особенность Центра – объединение в едином информационном пространстве средств подготовки органов управления, тренажёрных комплексов вооружения и военной техники, компьютерных классов, полигонного оборудования и в перспективе – лазерных имитаторов стрельбы и поражения. Комплекс, где размещены тренажёры для подготовки как специалистов в одиночном порядке, так и экипажей и расчётов, представляет собой внушительных размеров здание, где смонтировано соответствующее оборудование и устроены учебные классы. Здесь можно обучать вождению либо выполнению огневых задач без расхода моторесурса и боеприпасов, но при соблюдении всех требований курсов вождения и стрельб. Все блоки комплекса сопряжены между собой и позволяют одновременно проводить занятия на едином виртуальном пространстве несколькими подразделениями, устраивая между ними даже своего рода «дуэльные бои».

Полигон Мулино