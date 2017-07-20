Интересно и познавательно

Он посвящён главному военно-морскому параду, который пройдёт 30 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.

Проект открывает вводная историческая рубрика, в которой размещены экспонаты из фонда Центрального военно-морского музея, их описание, а также документы из архива Военно-исторической библиотеки Генштаба Вооружённых Сил РФ. Широкой аудитории представлены схемы построения смотров первых русских кораблей, таблица сигналов флагами в сочетании с действиями парусами, первые награды моряков, флотские учебные пособия и наставления, прославленные воинские морские символы, в том числе личный штандарт Петра I. Особый интерес представляют страницы первого военно-морского устава, составленного и изданного Петром I в 1720 году. Подлинные страницы документа на языке петровского времени подкреплены толкованием на современном русском языке.

Для пользователей будут доступны детальные обзоры кораблей и самолётов, участвующих в главном военно-морском параде

Планируется, что в ближайшее время мультимедийное приложение «Главный военно-морской парад» будет пополняться новой мультимедийной и познавательной информацией. Для пользователей, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, будут доступны детальные обзоры кораблей и самолётов, участвующих в главном военно-морском параде, а также мультимедийная информация о всех сторонах флотской жизни с петровских времён до наших дней.

Обширная часть проекта посвящена биографиям знаменитых русских мореплавателей и флотоводцев, первым российским парусным кораблям, эволюции формы одежды русских моряков, описанию морских сражений, значимых для судьбы страны. Главное меню исторической части представлено в виде виртуальной кают-компании, которая позволяет перемещаться между большим количеством тематических рубрик. Одна из них расскажет об истоках традиции военно-морских парадов, о первых флотских праздниках с участием боевых кораблей и о событиях, к которым они были приурочены.

Юных посетителей проекта, несомненно, заинтересует интерактивный энциклопедический онлайн-словарь морских терминов, стилизованный под старую печатную машинку, как и интернет-приложение с информацией о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ парадным строем в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Интерактивная инфографика расскажет об их основных тактико-технических характеристиках и системах вооружения, которые для удобства подсвечиваются на виртуальных моделях каждого из кораблей.

Авиационная часть парада также представлена на ресурсе и покажет пользователям состав авиации ВМФ, участвующей в параде, её основные тактико-технические характеристики и вооружение в виде инфографики.

В главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, напомним, примут участие надводные корабли, подводные лодки, авиация Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Мероприятие в Санкт-Петербурге будет транслироваться на шести больших телевизионных экранах, установленных на Сенатской, Биржевой, Дворцовой площадях и на южной оградительной стенке Кронштадтского порта.





