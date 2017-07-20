Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в четверг в Муроме (Владимирская область) проверил подготовку и ход занятий с командным составом военных округов, видов и родов войск, центральных органов военного управления в рамках оперативного сбора.

На полигоне Вантовый, расположенном на берегу Оки, отрабатывались вопросы подготовки и взаимодействия мотострелковых частей, подразделений артиллерии, противовоздушной обороны, инженерно-сапёрных, радиационной, химической и бактериологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также оперативно-тактической и армейской авиации при форсировании водной преграды с ходу.

Для участников сбора были проведены показательные занятия по форсированию межвидовой группировкой войск водной преграды шириной более 500 метров как по наведённому понтонному мосту, так и своим ходом на плаву при помощи штатных средств. Перед началом розыгрыша тактического эпизода занятий состоялась демонстрация современных и перспективных образцов вооружения инженерных войск.

В динамике занятия военно-служащие захватывали и удерживали плацдарм тактическим воздушным десантом при взаимодействии с другими подразделениями до подхода главных сил, а также наводили переправу. Использовались новейшие образцы вооружения инженерных войск. Так, были продемонстрированы возможности 360-тонного парома, предназначенного для переброски тяжёлой боевой техники при форсировании водных преград.

Военнослужащие инженерных подразделений по праву заслужили оценку «отлично с плюсом», о чём наглядно свидетельствует улучшение норматива в два раза

Кульминацией же практического занятия стало перебазирование на противоположный берег Оки боевой машины сопровождения из состава подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Отметим, что масса машины, стоящей на вооружении Ракетных войск стратегического назначения, составляет около 100 тонн.

Начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, подводя итоги занятия, отметил, что сложности естественного характера (значительная ширина реки, а также её течение и глубина) не от-разились на выполнении поставленных задач.

– Течение было допустимым, его можно даже назвать комфортным, сказал генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Полукилометровая ширина Оки в данном месте потребовала привлечения значительных сил и средств инженерных подразделений, однако они с успехом справились с задачей и заслужили оценку «отлично с плюсом», о чём наглядно свидетельствует тот факт, что норматив перекрыт в два раза.

Начальник инженерных войск выразил уверенность, что профессионализм российских понтонёров отвечает самым высоким требованиям современности и равных им на планете попросту нет. «Пока наши результаты никто не превзошёл», – не без гордости подчеркнул Юрий Ставицкий, добавив, что министр обороны генерал армии Сергей Шойгу высоко оценил действия военнослужащих и поблагодарил их. Кроме того, по его словам, глава военного ведомства внёс существенные предложения по совершенствованию технических средств, используемых инженерными войсками.

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий заверил, что обновление парка не снизит обороты, а воины-инженеры со своей стороны продолжат добиваться улучшения качественных характеристик вверенной им техники.

«Мы и сегодня эксплуатируем новые современные средства, однако им на смену уже идут более совершенные образцы военной техники. На достигнутом останавливаться не собираемся», – резюмировал, подводя итоги показательного занятия, начальник инженерных войск.

Муром