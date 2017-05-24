В строю – умные, весёлые и находчивые!

Игра, определившая команду-победителя, завоевавшую главный приз творческих соревнований – Кубок министра обороны Российской Федерации, прошла в Центральном академическом театре Российской Армии на Суворовской площади столицы.

В нынешнем сезоне милитари-игры КВН посвящены Году экологии в России и 25-летию с момента образования Содружества Независимых Государств. А финал проходил в рамках международного фестиваля «Содружество КВН». Надо отметить, что Год экологии в России был отмечен не только в ходе Игр, но и замечательной выставкой Русского географического общества «Самая красивая страна» в фойе театра.

Напомним, что баталии весёлых и находчивых в военном ведомстве стартовали осенью 2013 года в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и постановлением Коллегии Минобороны России. До этого с 2011 года в КВН-играх принимали участие воспитанники довузовских образовательных учреждений – суворовцы, нахимовцы и кадеты.

На этот раз отборочные игры полуфинала, которые прошли в Екатеринбурге, Казани, Костроме, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Хабаровске, собрали рекордное число команд-участников. 32 «армии» весёлых и находчивых сражались за право выступить на сцене прославленного армейского театра страны. И – стать лучшей командой КВН-2017.

После отборочных сражений в решающей борьбе сошлись «Невский бастион» (Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, Санкт-Петербург); Top Secret (Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко, Краснодар); «Утомлённые спортом» (Военный институт физической культуры, Санкт-Петербург); «Безопасная среда» (Военная академия радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, Кострома); «Пензенские артиллеристы» (Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, филиал, Пенза); «Осторожно, ДВОКУ!» (Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского», Благовещенск); «Умные люди» (Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, Рязань); «Экипаж» (Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище, Казань).

Победителем финала КВН-2017 стала команда «Умные люди» из Рязани

Добавило адреналина членам команд, жюри и зрителям то, что впервые игра финала вышла на международный уровень. В ней, как участник игр, сражалась за главный приз команда высших военных образовательных учреждений министерства обороны Республики Узбекистан «Звезда Востока». А гостем в этом году стала команда КВН «Фрунзе-1» Военного института вооружённых сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К.У. Усенбекова.

Общая тема игр нынешнего сезона – «В слове «мы» – сто тысяч «я» стала символической, потому что расширила культурные границы между нашими странами. Теперь круг весёлых и находчивых пополнился новыми друзьями, и военный КВН в нашей стране вышел на международный уровень.

Накал страстей в нынешнем финале зашкаливал. Жюри, в которое вошли Герой Советского Союза Валерий Востротин, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Артур Чилингаров, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Пореченков, генеральный директор телевизионного творческого объединения «АМИК» Александр Масляков, шоумен Михаил Галустян, телеведущий, музыкант и певец Валдис Пельш, олимпийский чемпион, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, можно сказать, что тоже принимало участие в игре.

Итак, лучшей в нынешнем сезоне командой, завоевавшей главную награду – Кубок министра обороны Российской Федерации, стал коллектив «Умные люди», представляющий Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Бравые десантники стали победителями и в номинации «Лучшая шутка».

Традиционные призы лично от министра обороны – фуражку, Сергей Кужугетович вручил курсанту Эрнесту Ибрагимову из команды «Умные люди», а часы министра теперь будут храниться как реликвия в семье капитана Алексея Попадюшкина из краснодарской команды Top Secret. Кстати, обладателем приза в номинации «Лучший актёр» стал тоже представитель команды из Краснодара. А в номинации «Лучшая актриса» победителем стала целая девичья группа из казанской команды «Экипаж».

Второе место по баллам заняла команда «Пензенские артиллеристы», а третье – команда «Звезда Востока» из Республики Узбекистан.

Но, пожалуй, главным итогом нынешнего финала милитари-КВН, можно считать слова генерала армии Сергея Шойгу, который подчеркнул, что такие творческие баталии в Минобороны России будут продолжаться, потому что к юмору в армии относятся серьёзно!





