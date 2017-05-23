Тон задаёт крылатая гвардия

В Пскове на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова прошёл учебно-методический сбор руководящего состава Воздушно-десантных войск. В нём приняли участие командиры частей и соединений ВДВ, начальники штабов, всего порядка 200 офицеров и генералов.





Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей СЕРДЮКОВ

В ходе сбора были проведены теоретические и практические занятия с руководящим составом ВДВ. Рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся новых форм и способов организации общевойсковой подготовки, действий групп антитеррора при нападении на воинскую часть, преодолении водной преграды и т.д. Руководящий состав Воздушно-десантных войск ознакомился с особенностями действий подчинённых подразделений при реализации задач в ходе обороны, наступления и манёвренных действий в тылу условного противника.

На практических занятиях применялись комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», разведывательно-сигнализационные мобильные комплексы «Барьер», комплексы индивидуальной и групповой защиты РЭБ. Артиллерийские расчёты выполняли огневые задачи с применением БЛА «Орлан» и радиолокационных комплексов «Аистёнок».

Как рассказал генерал-полковник Сердюков, основное внимание участников сбора было обращено на освоение и применение новой техники и вооружения, а также на способы подготовки личного состава и современные подходы к ней в контексте трансформации боя в условиях резко меняющейся обстановки.

– Поступление новой перспективной техники в ВДВ требует постоянной корректировки учебного процесса для более эффективного её использования в боевой подготовке, — подчеркнул, выступая на сборе руководящего состава Воздушно-десантных войск на полигоне Струги Красные, командующий ВДВ.

Он также отметил, что в Воздушно-десантные войска в плановом порядке поступает боевая и специальная техника. В первую очередь это новейшие автоматизированные средства управления, огневого поражения и разведки, не имеющие аналогов в мире, сообщил он, отметив, что всё это на сегодняшний день уже применяется в ВДВ.

В ВДВ появились подразделения, имеющие статус ударных

– Мы можем дать только основу применения новых средств. Остальное – как освоить, совершенствовать и развить её – ложится на плечи командира, который должен быть готов вместе со своим подразделением выполнить боевую задачу, – пояснил командующий.

– В ходе сбора вы должны быть внимательны и сконцентрированы, обращать внимание на детали, – потребовал, обращаясь к участникам, генерал-полковник Андрей Сердюков.

По словам командующего ВДВ, современный бой – это единое информационное поле, не ограничивающееся лишь установленными нормативными документами. Технологии, которые привлечены к ведению боевых действий, развиваются в геометрической прогрессии, и от того, насколько каждое звено управления интегрировано в этот процесс, зависит исход сражения, подчеркнул генерал-полковник Андрей Сердюков.

Участникам сбора на полигоне Струги Красные было продемонстрировано развитие огневого контура в рамках тренировки по управлению огнём на примере контрольно-комплексного занятия с парашютно-десантным батальоном в наступлении. В действиях применялись не менее 100 единиц техники, фронтовая и армейская авиация (боевое применение самолётов Су-30СМ и вертолётов Ка-52, Ми-28Н и Ми-35) и артиллерия.

Были показаны возможности создания разведывательно-огневого контура батальонной тактической группы ВДВ и прочее.

Генерал-полковник Андрей Сердюков также сообщил, что в Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус ударных.

– По своей сути это эталонное по укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения подразделение, но обладающее лучшими показателями обученности личного состава, – пояснил он.

Андрей Сердюков также добавил, что этим высоким параметрам на сегодняшний день в Псковском соединении соответствуют одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая группа. Кроме этого, в Воздушно-десантных войсках есть ещё несколько батальонных и несколько ротных тактических групп, а также разведывательных подразделений, соответствующих статусу ударных, продолжил командующий.

В свою очередь командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец рассказал, что по критериям, установленным командующим ВДВ, званию ударных соответствуют подразделения 104-го гвардейского десантно-штурмового полка и подразделение 234-го десантно-штурмового полка. «Эти батальоны достойно выдержали испытания и в соответствии с приказом командующего ВДВ внесены в перечень ударных частей и подразделений», – сказал генерал-майор Наумец.

Говоря о будущем самого мобильного рода войск Вооружённых Сил, генерал-полковник Сердюков отметил, что в целом на сегодняшний день Воздушно-десантные войска последовательно развиваются как основа войск быстрого реагирования.

– Войска и впредь будут оснащаться лёгкой авиатранспортабельной техникой и вооружением, превосходящими по всем показателям зарубежные аналоги, – заявил командующий ВДВ.

Отвечая на вопрос корреспондента «Красной звезды» о дальнейшем развитии и использовании полигона, на котором проводился четырёхдневный сбор, командующий сообщил, что «на постоянно совершенствующемся полигоне в Псковской области Струги Красные появятся новые объекты, которые позволят применять новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники. А уже в июле этого года на нём будет проведено полковое тактическое учение с десантированием современной боевой и специальной техники».

Завершился сбор заседанием военного совета, на котором командующий Воздушно-десантными войсками подвёл итоги повседневной и учебно-боевой деятельности войск в зимнем периоде 2017 года, рассказал о порядке и очерёдности оснащения войск современными и перспективными вооружениями, военной и специальной техникой, робототехническими комплексами, средствами разведки и связи, а также поставил задачи на следующий учебный период.

Псков – Москва