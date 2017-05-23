Оружие, надёжное и современное

В настоящее время вооружение и военная техника претерпевают стремительные изменения и развитие. Порой то, что считалось ноу-хау вчера, сегодня воспринимается как старый хлам. Поэтому очень важно своевременно обобщать боевой опыт и делать правильные выводы.

О том, как для дальнейшего повышения эффективности и надёжности российских вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) используется опыт её применения в боевой обстановке, рассказал заместитель министра обороны России Юрий БОРИСОВ.

Заместитель министра обороны России Юрий БОРИСОВ

– Юрий Иванович, почему порой работы по модернизации изделия начинаются буквально сразу после завершения государственных испытаний и принятия на вооружение?

– В современных условиях скоротечного изменения форм и способов вооружённой борьбы полный цикл создания образцов вооружения существенно сократился. Сегодня период времени от момента выдачи тактико-технического задания на разработку и до принятия на вооружение ВВСТ в зависимости от его сложности составляет в среднем от трёх до шести лет.

Следует отметить, что любой образец ВВСТ имеет своё целевое предназначение, он «встроен» в действующую систему вооружения, количественно и качественно ориентирован на противодействие системе вооружения вероятного противника.

Напомню, что развитие вооружения, в том числе в зарубежных армиях, стало непрерывным процессом. Поэтому, создавая любой отечественный образец ВВСТ, мы прежде всего ориентируемся на достижение превосходства либо паритета с аналогичными образцами вооружений, разрабатываемыми или принятыми на вооружение, в том числе и армиями стран НАТО.

Однако за время разработки могут измениться условия его боевого применения, а также требования к основным ТТХ, которые обусловлены появлением аналогичных изделий за рубежом, что не могло быть учтено при выдаче технического задания. Кроме того, в ходе опытно-войсковой или боевой эксплуатации после принятия на вооружение образца ВВСТ выявляются его отдельные слабые стороны, которые невозможно просчитать при проектировании.

Поэтому в отдельных случаях мероприятия по модернизации ВВСТ начинаются после принятия на вооружение для обеспечения требуемой боевой эффективности войск (сил), а также достижения более высокой эффективности как отдельных образцов, так и системы вооружения в целом.

– По критерию «эффективность – стоимость» наши ВВСТ традиционно занимали на мировом рынке вооружения лидирующую позицию. В настоящее время она изменилась?

– Отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) всегда славился умением находить относительно недорогие и практичные технические решения, существенно повышающие эффективность боевого применения российских ВВСТ. Существующие и разрабатываемые на сегодняшний день новые образцы не стали исключением, что подтверждают периодически проводимые учения, а также внезапные проверки боевой готовности Вооружённых Сил.

Наиболее весомым подтверждением высокой эффективности российского вооружения, военной и спецтехники, в том числе при их применении в сложных и нестандартных для России климатических условиях, стали результаты проведения специальной операции в Сирийской Арабской Республике (САР).

Здесь прошли апробацию практически все виды и типы современных вооружений. Прежде всего это истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолёты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолёты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28.

В ходе боевой работы нашей авиацией применялся широкий спектр авиационных средств поражения, включая управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения, а также крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью пуска до 4500 километров.

Любой образец ВВСТ имеет своё целевое предназначение, он «встроен» в действующую систему вооружения

Кроме авиации, в уничтожении бандформирований приняли активное участие боевые надводные корабли, в том числе тяжёлые ракетные крейсеры «Варяг» и «Москва», тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», малые ракетные корабли проект 21631 и подводные лодки проект 636.3, успешно применившие по наземным целям противника имеющийся арсенал вооружений. При этом наша морская группировка осуществляет контроль морского пространства в районе сирийских портов Тартус и Латакия.

От возможных воздушных атак прикрытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России и авиабазы Хмеймим успешно осуществляется зенитными ракетными комплексами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С».

Кроме того, в ходе боевой операции были опробованы новейшие системы связи, разведки, РЭБ, а также экипировка военнослужащих «Ратник», в том числе современные виды стрелкового оружия. При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств.

Следует отметить, что в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний.

В целом статистика говорит не только о высокой эффективности российского вооружения, но и о его высокой надёжности, ремонтопригодности даже в полевых условиях. Специально созданная группа специалистов Минобороны и промышленности проводит постоянный мониторинг использования всей военной техники на сирийской земле. При этом все выявленные недочёты специалисты стараются исправить на месте, без возвращения техники на заводы-изготовители.

Учитывая всё это, а также тот факт, что российская военная техника не входит в число самой дорогостоящей на мировом рынке вооружений, уже сейчас к ней отмечается повышенный интерес со стороны зарубежных заказчиков. Позиции российского ВВСТ существенно улучшились.

Здесь уместно отметить, что явный прирост эффективности российского вооружения относительно предыдущих лет не стал проявлением «гонки вооружений». Это всего лишь навёрстывание упущенного на рубеже 1990 – 2000-х годов провала в техническом развитии и оснащении Вооружённых Сил, когда соответствующие программы и планы развития ВВСТ и технического перевооружения нашего ОПК хронически недофинансировались.

– О чём свидетельствует современный опыт применения ВВСТ в боевой обстановке?

– Качество основных образцов изделий, определяющих боевой потенциал войск (сил), в целом соответствует заданным требованиям и обеспечивает выполнение Вооружёнными Силами задач в соответствии с предназначением.

Статистика применения ВВСТ в условиях возросшей интенсивности эксплуатации, в том числе в рамках проводимых проверок боевой готовности, а также опыт боевого применения в САР показывают, что отечественные образцы обладают требуемым уровнем боевых характеристик и надёжности, заданных при их создании.

Вы, наверное, видели эпизод, показанный по телевидению, в котором комплекс активной защиты танка Т-90А успешно отразил атаку ракеты американского противотанкового комплекса ТОУ-2 и не получил серьёзных повреждений.

Отмечу, что в ходе боевой работы нашей группировки силами специалистов Минобороны совместно с представителями ОПК организован оперативный анализ вскрывшихся недостатков и отдельных дефектов ВВСТ. Они чётко классифицированы как конструктивные, производственные и эксплуатационные. Естественно, результаты анализа уже используются промышленностью, в том числе при доработках по бюллетеням отдельных видов изделий. Ряд из этих недостатков уже устранён в полном объёме.

В целом полученные данные позволили выработать комплекс технических решений, которые будут применяться организациями ОПК при разработке, производстве, модернизации и ремонте вооружений.

– Полученный опыт позволяет с оптимизмом смотреть на реализацию планов о том, что «оборонка», поставляющая продукцию для Мин­обороны, будет сопровождать её на всех этапах жизненного цикла?

– Да, это именно так. Кроме мониторинга, выездные бригады нашей промышленности устраняют отдельные выявленные производственные недостатки вооружений, а также выполняют определённые виды ремонта, обеспечивая тем самым техническую готовность ВВСТ к применению по предназначению.

По сути, на практике совместно с промышленностью мы отработали часть элементов системы управления полным жизненным циклом ВВСТ, в том числе выполнение ремонта вооружений в полевых условиях, который способны осуществлять только организации ОПК, а также его логистическую поддержку по необходимым комплектующим и ЗИП.

В целом этот опыт показывает эффективность взаимодействия Минобороны и промышленности в реализации принятых решений по созданию системы управления полным жизненным циклом ВВСТ. Он позволяет с оптимизмом смотреть на реализацию намеченных планов.

– Какие планы у Минобороны по дальнейшему повышению эффективности и надёжности ВВСТ изделий?

– Мероприятия, предусматривающие переоснащение видов (родов) войск современным вооружением, в том числе системами и комплексами, способными обеспечить адекватный ответ любому высокотехнологичному противнику, проработаны.

Сегодня мы продолжаем плановое перевооружение морской и наземной составляющих Стратегических ядерных сил, в том числе за счёт модернизации парка стратегической авиации, восполняем запасы стратегических средств в обычном оснащении, которые были применены в ходе спецоперации в САР.

По обычным вооружениям воздушного, морского и наземного базирования основные усилия планово сосредоточены на закупке современных образцов вооружения. На эти цели выделяется порядка 80 процентов ассигнований.

Также реализуются мероприятия по текущему и капитальному ремонту парка ВВСТ и выполнению НИОКР по разработке перспективных систем вооружения в соответствии с утверждёнными планами-графиками.

Надо отметить, интенсивная эксплуатация ВВСТ в войсках, а также опыт боевого применения в Сирии позволили выявить определённые недостатки отечественных вооружений. В основном это касается образцов, по разным причинам не прошедших полный цикл государственных испытаний, где часть испытаний проведена в упрощённых условиях, в том числе по программам и методикам, не позволяющим в полной мере оценить, достигнуты ли запланированные ТТХ для реальных боевых условий и на максимальных режимах эксплуатации.

По результатам дополнительной проработки предложений из войск по этому направлению утверждён и реализуется комплексный план дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение качества и повышение надёжности продукции военного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу и на экспорт.

Также в настоящее время интенсивно проводятся работы по совершенствованию системы стандартизации оборонной продукции. Отмечу, что эта система стала одним из действенных инструментов по повышению эффективности и надёжности ВВСТ, в том числе за счёт применения актуализированного фонда документов по стандартизации оборонной продукции.

По сути, требования, устанавливаемые в этих документах, составляют основу комплекса показателей и характеристик создаваемых и модернизируемых образцов ВВСТ, а также формируют порядок и методы их испытаний. В связи с этим стандартизации мы также будем уделять особое внимание.

В плане модернизации дела обстоят следующим образом. Большое количество новых образцов ВВСТ впервые были применены в САР. Мы получили значительные объёмы информации, обработка и анализ которой продолжаются и сейчас. При этом, безусловно, уже сделаны первые выводы.

Например, применение комплекса разведки, управления и связи (КРУС) в разы увеличивает эффективность использования обычных бомб за счёт высокой точности попадания, сопоставимой по показателю отклонения от точки прицеливания с высокоточным оружием.

Как известно, кроме Воздушно-космических сил, в уничтожении бандформирований, их учебных центров, а также складов с оружием и боеприпасами приняли участие малые ракетные корабли и подводные лодки. Ими наносились удары высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на дальность порядка 1500 километров. Это современное и надёжное оружие показало отличные результаты применения, которые известны всему миру.

Технические решения и сам ракетный комплекс будут применены в ходе модернизации боевых надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота.

В целом же хотелось бы отметить, что с учётом высокого технического уровня нашей техники предпосылки к её немедленной модернизации отсутствуют. Есть отдельные вопросы по повышению надёжности составных частей образцов ВВСТ. И это абсолютно нормальный процесс, который идёт на протяжении всего срока эксплуатации вооружения и военной техники.

– Потребовал ли внесения изменений в действующую и планируемую государственные программы вооружения полученный опыт применения ВВСТ в боевой обстановке?

– Прежде всего напомню, что ГПВ утверждается Президентом России, и текущая ГПВ-2020 утверждена им в декабре 2010 года. Как уже говорил, анализ полученного боевого опыта показал, что благодаря высокому техническому уровню нашего вооружения предпосылок к его немедленной модернизации нет. Поэтому отсутствует необходимость корректировки действующей ГПВ.

Вместе с тем сейчас мы находимся на завершающей стадии формирования проекта ГПВ-2025. Безусловно, при его подготовке органами военного управления в полном объёме учтены результаты боевого применения всех видов вооружения и техники. На основе этого опыта внесены необходимые уточнения в мероприятия по проведению новых опытно-конструкторских работ по созданию вооружения, а также по модернизации имеющейся номенклатуры ВВСТ.

Новая ГПВ-2025 стала логическим продолжением принятой руководством страны стратегии по оснащению Вооружённых Сил требуемой номенклатурой и количеством современных и перспективных вооружений, обеспечивающих решение задач по предназначению. При планировании её мероприятий безусловными приоритетами стали, в частности, развитие Сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, системы индивидуальной защиты военнослужащих.

Кроме того, в целях защиты стратегических интересов нашей страны в проекте новой ГПВ предусмотрены развитие Военно-морского флота, прежде всего в Арктической зоне России и на Дальнем Востоке, а также развитие группировки войск на полуострове Крым.

Для реализации всех этих приоритетов в разработанный комплекс мероприятий развития системы вооружения на период 2018 – 2025 годов включены взаимоувязанные мероприятия от создания научно-технологического задела для обеспечения развития системы вооружения в целом до продления сроков эксплуатации отдельных типов вооружений. В планах также учитываются разработка и внедрение в серийное производство перспективных образцов ВВСТ.

«В рамках ГПВ-2025 особое внимание уделим инновационным направлениям развития вооружения и военной техники»

Отмечу, что высокая конкуренция среди мировых держав в области военной техники предъявляет жёсткие требования к дальнейшему развитию системы вооружения Вооружённых Сил. Поэтому в рамках ГПВ-2025 особое внимание уделим инновационным направлениям развития вооружения и военной техники, основанным на достижениях шестого технологического уклада. В первую очередь это относится к развитию и началу серийных поставок в войска гиперзвуковых средств.

Помимо этого, на основе достижений в области материалов, микро- и оптоэлектроники, технологий искусственного интеллекта спланированы разработка и оснащение войск отечественными разведывательно-ударными комплексами с БЛА, а также многофункциональными боевыми робототехническими комплексами.

Также большое внимание будет уделено созданию оружия на новых физических принципах. Разработка и принятие на вооружение этих видов ВВСТ позволит с высокой эффективностью парировать известные и вновь возникающие, в том числе и нетрадиционные, угрозы безопасности России. Тем не менее в технологическом плане при реализации этих мероприятий нам придётся фактически «перескочить через поколение».

Здесь потребуются новые подходы в обеспечении практической реализации программы вооружения организациями ОПК. Эти направления ориентируют «оборонку» на формирование наукоёмкой, новаторской и высокотехнологичной продукции военного назначения, для чего необходимо наращивание научно-технического и производственно-технологического потенциала.

Сформулированная по этому направлению для промышленности задача выглядит так: «Под новое оружие – освоение необходимых критических технологий». С целью её реализации «оборонке» необходимы соответствующие инвестиции и ОКР технологической направленности, которые предусматриваются в рамках государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса.

Отмечу, что эта программа разрабатывается одновременно с ГПВ для обеспечения сбалансированности целей, задач и приоритетов военно-технической политики нашей России. Поэтому новая государственная программа вооружения, безусловно, станет новым этапом и в развитии оборонно-промышленного комплекса страны.

– Юрий Иванович, какие основные итоги проведённой серии совещаний в Сочи?

– Серия совещаний на прошлой неделе была посвящена развитию Вооружённых Сил Российской Федерации, в таком формате она регулярно проводится под председательством Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, в рамках которых был поддержан ряд инициатив Минобороны относительно оптимизации размещения заданий ГОЗ конкурентным способом.

Вместе с тем Министерству обороны поручено провести тщательный анализ динамики цен по основным видам продукции военного назначения с учётом выполнения мероприятий федеральной целевой программы развития ОПК. То есть нам предстоит оценить, насколько изменилась закупочная цена изделия относительно её первоначальной максимальной цены, заложенной в контракт, после того как оно пошло в серию, а также после того как предприятие-изготовитель обновило станочный производственный парк.

Много внимания было уделено тематике эффективности расходования бюджетных средств интегрированными структурами, а также обсуждались мероприятия, направленные на нивелирование даже предпосылок к возможным срывам выполнения заданий текущего государственного оборонного заказа.

Минобороны и Минпромторг заинтересованы в максимальной проработке проекта ГПВ с определением возможностей промышленности для получения сбалансированного программного продукта. И как следствие, мы сможем заключать длительные, до пяти лет и более, контракты по основным видам продукции военного назначения. Это крайне важно и для финансовой стабильности предприятий. Они станут спокойно планировать многолетние графики серийного производства техники с учётом технологического цикла, не прерываясь на различные бюрократические вопросы. В итоге мы сможем круглогодично получать продукцию, планируя укомплектованность войск, а также синхронизировать развитие инфраструктуры для новых образцов ВВСТ.

Уровень планируемого финансового обеспечения мероприятий новой ГПВ должен обеспечить заданные темпы оснащения Вооружённых Сил современными вооружением и военной техникой.