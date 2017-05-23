На страже мира при Днестре

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) недавно завершилась контрольная проверка за зимний период обучения. О её результатах и особенностях выполнения программы боевой подготовки в составе Оперативной группы российских войск в Приднестровье, а также специфике миротворческой миссии в этом регионе в интервью «Красной звезде» рассказал начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий ЗЕЛЕНКОВ.

Начальник Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова полковник Дмитрий ЗЕЛЕНКОВ

– Товарищ полковник, какие результаты продемонстрировали военнослужащие по итогам контрольной проверки за зимний период обучения?

– Отталкиваясь от результатов, полученных в ходе контрольной проверки, военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова успешно справились с поставленными перед ними задачами.

Интенсивность боевой подготовки в ОГРВ ПРРМ возросла. В течение зимнего периода обучения было проведено 27 боевых стрельб отделений, девять боевых стрельб взводов, три ротно-тактических учения, два полевых выхода, а также более 50 командно-штабных тренировок и тренировок по противодействию терроризму.

Особое внимание было уделено совершенствованию навыков по тактической и огневой подготовке, а также вождению боевых машин. По итогам зимнего периода обучения военнослужащие ОГРВ ПРРМ израсходовали более 500 тысяч боеприпасов и имитационных средств, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Какими знаковыми событиями отмечен этот период для Оперативной группы российских войск в Приднестровье?

– За пять месяцев в ряды ОГРВ ПРРМ было отобрано более 150 военнослужащих по контракту. Для них были организованы сборы, в завершение которых каждый сдал контрольные занятия. Подводя итоги сборов с молодым пополнением, могу сказать, что поставленная задача была достигнута.

Необходимо отметить, что в ОГРВ ПРРМ продолжается реконструкция наиболее значимых объектов инфраструктуры. Так, был проведён косметический ремонт казарменных помещений, модернизированы спортивные городки, полностью отреставрирована столовая в военном городке центрального участка Зоны безопасности в городе Дубоссары. Кроме того, установлено новейшее оборудование в столовые группы войск.

Обновился и музей боевой славы, в котором были установлены мультимедийные устройства и обновлены экспозиции в залах Великой Отечественной и афганской войн, приднестровского конфликта.

– Насколько активно российские военнослужащие вовлечены в общественную жизнь региона?

– Военнослужащие ОГРВ ПРРМ всегда принимают участие в значимых мероприятиях региона. В этом году для воспитания молодого поколения в духе патриотизма нами были организованы экскурсии в музей боевой славы, на выставки военной техники и стрелкового оружия и показные занятия по основным предметам боевой подготовки на войсковом стрельбище.

9 Мая в военном городке в Тирасполе военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали гостям реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны, организовали для ветеранов традиционную «Землянку». В течение дня на территории военного городка были развёрнуты выставка вооружения и военной техники, а также пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Традиционно мы принимаем активное участие в спортивной жизни и занимаем во многих соревнованиях призовые места.

– Дмитрий Юрьевич, какие основные задачи стоят перед военнослужащими ОГРВ ПРРМ в этом году?

– В целом задачи российских военнослужащих в Приднестровье остаются неизменными – это подготовка мотострелковых подразделений на базе Оперативной группы российских войск к выполнению миротворческой миссии в регионе, а также выполнение задач по охране военных объектов.

В летнем периоде обучения основной упор будет сделан на занятия по специальной подготовке военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил. Связано это с тем, что мотострелковый батальон, который готовится на базе ОГРВ ПРРМ, в рамках плановой ротации уже осенью приступит к выполнению миротворческой миссии в Зоне безопасности Приднестровья.