Памяти «черноморского «Варяга»

Представители Русского географического общества, Института востоковедения РАН, Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова при поддержке севастопольского отделения ЦСКА и Министерства обороны обнаружили на дне Чёрного моря знаменитый минный заградитель «Прут» и почтили память русских моряков.

– Идея отыскать исторический корабль родилась давно, – рассказывает председатель совета Севастопольского городского отделения РГО Елена Воскресенская. – Два месяца назад нам посчастливилось: в ходе поисковых выходов в море мы с помощью локатора бокового обзора на глубине 108 метров обнаружили затонувший корабль. Размеры находки соответствовали минному заградителю «Прут». Затем во время следующего выхода в море мы получили ещё больше доказательств правильной идентификации корабля. И вот сейчас, уже при обследовании объекта с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, удалось установить полное соответствие наблюдаемого на дне историческим снимкам минного заградителя «Прут».

29 октября 1914 года германский линейный крейсер «Гёбен», формально включённый в состав турецкого флота, перехватил минный заградитель Черноморского флота «Прут» в 10 милях западнее мыса Фиолент. Командир «Прута» отказался сдаться. В ходе неравного боя российский корабль получил серьёзные повреждения, команда открыла кингстоны и затопила «Прут». В результате боя на корабле погибли 25 матросов, боцман, два офицера и корабельный священник.

Один из идейных вдохновителей экспедиции настоятель севастопольского Свято-Никольского храма отец Георгий давно и серьёзно интересовался историей гибели этого корабля.

– 29 октября линейный крейсер «Гёбен» подошёл к Севастополю и обстрелял его, – рассказывает отец Георгий. – «Прут» в это время выполнял указания командующего Черноморским флотом, взял на борт батальон пехоты в Ялте и шёл в сторону Севастополя. Командир «Прута» капитан 2 ранга Георгий Быков передал по радио свои координаты штабу флота. Скорее всего, эта радиограмма была перехвачена на «Гёбене», потому что крейсер сразу двинулся наперерез.

Специалисты из команды водолазного судна Минобороны, помогавшие в подводных исследованиях, провели аппарат «Марлин» вдоль обоих бортов «Прута»

Обнаружив превосходящего силой противника, командир минного заградителя стремился укрыться в Балаклаве, однако немецкий линейный крейсер на тот момент соответствовал последнему слову в военном судостроении, имел превосходство в скорости и легко преградил кораблю Черноморского флота путь к бухте. Командиру «Прута», имевшего на борту более 700 новейших морских мин, оставалось только выполнить специальный приказ, чтобы судно не досталось врагу.

– Когда на «Гёбене» подняли флаги расцвечивания с предложением сдаться, на минном заградителе в ответ подняли на фок-мачте парадный шёлковый Андреевский флаг, – подчёркивает отец Георгий. – Командир «Прута» приказал экипажу подготовить корабль к взрыву, открыть кингстоны и покидать борт. «Гёбен» начал обстрел, «Прут» загорелся и стал тонуть кормой. Сломавшаяся фок-мачта упала в сторону носа, и Андреевский флаг долго развевался над уходящим под воду кораблём.

На борту «Прута» было около 300 человек, шлюпок на всех не хватало поэтому за борт выбрасывали деревянные койки, за которые держались спасающиеся, со шлюпок бросили фалы, чтобы дать возможность ухватиться за них тем, кому не хватило места. После переклички оказалось, что среди спасающихся нет корабельного священника отца Антония.

– По воспоминаниям, оставленным очевидцами, корабельный священник появился на палубе уже полузатопленного корабля, но от предложений перейти в шлюпку отказался, решив остаться на борту и не занимать чьё-либо место, – описывает подвиг корабельного священника отец Георгий. – На тот момент ему уже было 70 лет и шёл его последний год службы на флоте. С палубы уходящего под воду горящего корабля старец с крестом и библией в руках благословил последний раз свою паству и скрылся в надстройке. Посмертно иеромонах Антоний был награждён орденом Святого Георгия Победоносца. На военном братском кладбище Свято-Никольского храма лежат несколько матросов с «Прута», у меня много лет была мечта отыскать корабль и, если это возможно, поднять останки отца Антония и похоронить его рядом с его молитвенными сотоварищами, с которыми он служил…

– Нос и корма у корабля сохранились хорошо, а средняя часть разрушена достаточно сильно, – делится данными, полученными в ходе исследований лежащего на дне корабля, один из организаторов экспедиции старший научный сотрудник Института востоковедения РАН кандидат исторических наук Виктор Лебединский. – Это объясняется тем, что «Прут» подвергался обстрелу со стороны германо-турецкого крейсера, а также был осуществлён подрыв днища, чтобы корабль не достался врагу. Сыграли свою роль и удар о дно, и срок – более чем сто лет корабль провёл в воде. Однако он всё ещё хорошо доступен для исследований. Корабль стоит на дне на ровном киле, так что специалисты из команды водолазного судна Минобороны, помогавшие нам в подводных исследованиях, провели телеуправляемый необитаемый подводный аапарат «Марлин» вдоль обоих бортов «Прута».

– Сейчас мы готовимся к следующему этапу и, возможно, до конца года приступим к его реализации, – делится планами Виктор Лебединский. – На мой взгляд, важность данного объекта состоит в том, что это корабль Черноморского флота времён Первой мировой войны, погибший в бою, но не сдавшийся врагу, который не зря называли «черноморским «Варягом». Это символ Первой мировой на Чёрном море.

В необходимости дальнейших исследований затонувшего корабля убеждена и представитель севастопольского отделения РГО Елена Воскресенская. По её мнению, следует провести обследование судна водолазами.

– Сейчас мы получили только видеоинформацию, далее будем искать возможность организации спуска технодайверов для более детального обследования корабля и, возможно, подъёма отдельных предметов с него, – поясняет Елена Воскресенская. – О подъёме самого корабля, конечно, речи не идёт, но мы надеемся, что удастся обнаружить документы или останки моряков. Работаем в тесной связке с Черноморским флотом, с ЧВВМУ, Институтом востоковедения РАН. Если не хватит наших совместных усилий, то будем стараться привлечь к новому этапу экспедиции кого-то ещё.

Сейчас же организаторы поисков героического корабля провели мемориальное мероприятие на месте гибели «Прута». Крейсерские яхты севастопольского яхт-клуба ЦСКА «Лира», «Юнона», «Фиолент» и «Орион» вышли в море для отдания воинских почестей погибшим морякам минного заградителя. К ним присоединилось и несколько частных судов. Отец Георгий с борта «Ориона» провёл поминальный молебен, на воду были спущены венки, а подводный телеуправляемый аппарат доставил на борт покоящегося на дне корабля памятную табличку. Среди экипажей яхт было немало представителей Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, офицеров и курсантов.

– ЧВВМУ приняло участие в экспедиции по поискам корабля в первую очередь с целью увековечивания памяти русских моряков, – рассказывает принявший участие в экспедиции заместитель начальника училища капитан 1 ранга Андрей Палий. – Обнаружен он только в этом году, до сих пор как воинское захоронение на картах обозначен не был, в приказ главнокомандующего ВМФ не внесён. Это была первая жертва Первой мировой войны на Чёрном море, первый бой русского Черноморского флота в этой войне. В ближайшее время мы проведём конференцию и по её результатам будем ходатайствовать перед главнокомандующим ВМФ о внесении данной точки в списки памятных мест для отдания воинских почестей.



Севастополь