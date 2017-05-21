Небо под защитой

В целях координации военного сотрудничества государств – участников Содружества 14 февраля 1992 года решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств был образован Совет министров обороны (СМО СНГ). Во многом благодаря усилиям Совета министров обороны военное сотрудничество стран Содружества получило динамичное развитие в широком спектре – от обеспечения общей безопасности до гуманитарного взаимодействия. 26 мая, в день, когда 25 лет назад состоялось первое заседание СМО СНГ, будет проведено очередное, уже 72-е заседание Совета министров обороны, на котором намечено обсудить в том числе и итоги военной интеграции Содружества за это время. В связи с этим мы продолжаем публикацию материалов о деятельности некоторых рабочих органов СМО СНГ – координационных комитетов, созданных на приоритетных направлениях военного сотрудничества.

Одним из наиболее значимых достижений интеграционного процесса в области военного сотрудничества стран Содружества является Соглашение о создании Объединённой системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ (ОС ПВО СНГ). Пока она остаётся первой и единственной реально существующей оборонительной системой Содружества. Что она собой сегодня представляет и на что направлено её развитие? Об этом идёт речь в интервью, которое дал «Красной звезде» председатель Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при СМО СНГ, главнокомандующий ВКС Российской Федерации генерал-полковник Виктор БОНДАРЕВ.





Главнокомандующий ВКС Российской Федерации генерал-полковник Виктор БОНДАРЕВ





– Виктор Николаевич, напомните нашим читателям, когда была создана ОС ПВО СНГ и что она сегодня собой представляет?

– Объединённая система ПВО государств – участников СНГ (ОС ПВО СНГ) создана на основе соглашения десяти стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран, разделяющих положения Концепции охраны воздушного пространства государств – участников СНГ и Плана взаимодействия сил и средств Объединённой системы ПВО.

В настоящее время в состав Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Начиная с 1995 года проводятся совместные учения сил ОС ПВО СНГ «Боевое содружество», а также командно-штабные тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ.

В тренировках принимают участие оперативные группы главнокомандующих (командующих) ВВС (ВКС, ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны, Воздушных сил), боевые расчёты центральных командных пунктов, командных пунктов объединений, соединений и воинских частей стран – участниц ОС ПВО СНГ, а также войска ПВО и силы авиации, выделенные в состав Объединённой системы ПВО от этих государств.

К тренировкам привлекаются самолёты истребительной авиации Су-27, Миг-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24, штурмовой авиации Су-25, Дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолёты Ка-27, Ми-8, авиационные комплексы радиолокационного дозора и наблюдения (АК РЛДН) А-50, а также подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Всего с момента создания Объединённой системы ПВО проведено 25 командно-штабных тренировок и более 10 совместных учений с боевой стрельбой, в ходе которых проводилась проверка дежурных по противовоздушной обороне сил ВВС (ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны, Воздушных сил) государств – участников СНГ полётами контрольных целей, отрабатывались действия органов управления взаимодействующих сторон при применении ими дежурных по ПВО сил по воздушным судам – нарушителям порядка использования воздушного пространства и воздушным судам – нарушителям государственных границ государств – участников СНГ, по угоняемым воздушным судам и при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящим бедствие.

Результаты ежегодно проводимых командно-штабных тренировок с органами управления и дежурными силами Объединённой системы ПВО с реальным обозначением воздушной обстановки подтверждают эффективность ОС ПВО СНГ по защите государственных границ государств – участников СНГ в воздушном пространстве.

– Какие силы и средства входят сегодня в состав ОС ПВО СНГ? Достаточно ли такого количества сил и средств ПВО для отражения возможных угроз безопасности государств, входящих в состав ОС ПВО СНГ, с учётом стремительного развития и совершенствования современных средств воздушно-космического нападения?

– На сегодняшний день в состав сил и средств Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, 9 бригад ПВО, 3 части войск радиоэлектронной борьбы.

Имеющийся состав сил и средств является достаточным для успешного выполнения задач по ПВО, но при необходимости он может быть увеличен.

– Нынешний состав сил и средств ОС ПВО СНГ ограничивается какими-то международными договорами или определяется практической необходимостью?

– Существующий состав сил и средств Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ определён решением Совета министров обороны государств – участников СНГ от 23 декабря 2015 года «О Плане взаимодействия войск (сил) Объединённой системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств».

При необходимости в данный документ могут вноситься изменения.

– Наряду с существованием ОС ПВО СНГ идёт процесс создания единых (объединённых) региональных систем ПВО в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. Что вы можете об этом сказать?

Подготовка специалистов для Объединённой системы ПВО осуществляется на базе Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

– В целях совершенствования сотрудничества и организационной структуры Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ разработаны и подписаны соглашения о создании единых (объединённых) систем противовоздушной обороны между Российской Федерацией и Республикой Армения, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. В настоящее время ведётся работа по практической реализации вышеуказанных соглашений.

Аналогичные соглашения разработаны с Киргизией и Таджикистаном, и в настоящее время они проходят процедуры внутриведомственного согласования.

Создание единых региональных систем, с одной стороны, способствует дальнейшему развитию ОС ПВО СНГ, а с другой – предоставляет прекрасные возможности для усиления противовоздушной обороны на конкретном геополитическом направлении.

– Планируется ли адаптировать ОС ПВО СНГ в Объединённую систему воздушно-космической обороны (ВКО) стран Содружества? Если да, то как может проходить этот процесс?

– Как известно, концепция воздушно-космической обороны государств – участников Содружества Независимых Государств одобрена решением Совета министров обороны государств – участников СНГ от 15 июня 2016 года. Разработан также и одобрен решением Совета министров обороны государств – участников СНГ от 30 ноября 2016 года проект Основных направлений адаптации Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. В ближайшее время данный проект будет внесён на рассмотрение Совета глав государств СНГ в установленном порядке.

В Основных направлениях адаптации Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ изложены:

– мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества в рамках ОС ПВО СНГ с учётом выполнения задач воздушно-космической обороны;

– мероприятия по совершенствованию организационной структуры и системы управления Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ на основе дальнейшей интеграции национальныцх систем ПВО, а также по завершению практической реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности;

– основные мероприятия по строительству объединённой системы ВКО государств – участников СНГ, включающие в себя интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны. Также преду­смотрено создание подсистем разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, поражения и подавления средств воздушно-космического нападения, управления и технического обеспечения системы ВКО государств – участников СНГ;

– мероприятия военно-технического сотрудничества с учётом выполнения задач воздушно-космической обороны;

– совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки как в рамках Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ, так и в рамках создаваемых региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности.

– Какие практические мероприятия по техническому переоснащению средств ОС ПВО СНГ за последние несколько лет вы считаете наиболее значимыми? Запланированы ли подобные мероприятия в этом направлении в 2017 году?

– Проведению мероприятий военно-технического сотрудничества в рамках Объединённой системы ПВО уделяется пристальное внимание. К основным таким мероприятиям можно отнести:

– поставку зенитного ракетного вооружения в Республику Казахстан;

– модернизацию и оснащение современной техникой системы связи Кыргызской Республики;

– поставку авиационной и зенитной ракетной техники в Республику Таджикистан;

– поставку запасных частей и имущества к технике ПВО в Республику Армения и Республику Беларусь.

Дальнейшие мероприятия в этом направлении будут проводиться в соответствии с Основными направлениями адаптации Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. В ближайшее время данный проект документа будет внесён на рассмотрение Совета глав государств СНГ в установленном порядке.

– Где сегодня ведётся подготовка специалистов для ОС ПВО СНГ? Как составляются для них учебные программы, где проходят практические занятия? Планируется ли создавать новые филиалы для обучения за рубежом?

– На сегодняшний день подготовка специалистов для Объединённой системы ПВО осуществляется на базе Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Она является базовой организацией государств – участников СНГ по подготовке военных кадров для Объединённой системы ПВО (решение Совета глав правительств СНГ от 16 апреля 2004 г.).

Академия обладает для этого всеми правоустанавливающими документами. Так, в 2016 году академией получена лицензия нового образца на все виды образовательной деятельности и пройдена процедура аккредитации по программам подготовки в адъюнктуре научно-педагогических кадров высшей категории. Это значительно расширяет возможности академии по подготовке военных кадров на качественно новом, современном уровне.

Качественной подготовке офицеров по всем специальностям способствует структура академии, которая включает: управление, основные подразделения (специальный факультет, факультет подготовки специалистов (ВКО), факультет по подготовке специалистов с ВВОТП, факультет переподготовки и повышения квалификации, 17 кафедр, 9 научных подразделений (лабораторий), базу обеспечения учебного процесса и два учебных центра зенитных ракетных войск (г. Гатчина) и радиотехнических войск (г. Владимир).

Академия обладает современной учебно-материальной базой. В частности, в учебном процессе академии задействовано более 150 образцов вооружения, военной и специальной техники. Из них около половины используется для подготовки офицеров для Объединённой системы ПВО СНГ, в том числе это техника в экспортном исполнении. Техника развёрнута как в классных вариантах, так и в Учебном центре на учебно-боевых позициях.

Учебные помещения кафедр обеспечены требуемым количеством средств информационной и вычислительной техники, техническими средствами обучения, лабораторным и другим учебным оборудованием и позволяют проводить все виды теоретических и практических занятий со слушателями и курсантами.

На базе моделирующих комплексов в академии развёрнут Центр оперативно-тактической подготовки для проведения компьютерных учений и игр, который широко используется не только в практике обучения, но и при проведении научных исследований.

Уникальная учебно-материальная база, аналогов которой нет в других вузах Министерства обороны Российской Федерации, не только позволяет создавать единую комплексную воздушную, космическую и наземную обстановку, но и полностью решает вопрос обучения слушателей управлению действиями всех сил и средств ПВО.

Филиалов данной академии за рубежом нет, и их создание в настоящее время не планируется.

– Как вы оцениваете эффективность системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества по совершенствованию и развитию ОС ПВО СНГ?

– Эффективность системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества по совершенствованию и развитию ОС ПВО СНГ оцениваю положительно.

Данное сотрудничество направлено на сохранение добрососедских отношений, углубление мер доверия, развития национальных вооружённых сил, обеспечение совместной и национальной безопасности государств – участников СНГ на основе широких партнёрских отношений.

Под партнёрскими отношениями в области военного и военно-технического сотрудничества понимается конструктивное взаимодействие государств – участников СНГ в военной сфере по направлениям и вопросам, представляющим взаимный интерес и обеспечивающим достижение национально значимых целей.

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности (далее – Соглашение) подписано министрами обороны Российской Федерации и Республики Армения 23 декабря 2015 года в городе Москве. Соглашение ратифицировано: в Республике Армения 30 июня 2016 года, в Российской Федерации 28 декабря 2016 года.

В целях практической реализации Соглашения разработан проект Перечня пунктов управления (командных пунктов), войск (сил), выделяемых в состав Объединённой региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности (далее – Перечень), с учётом предложений Республики Армения, который в настоящее время проходит процедуры внутриведомственного согласования в Министерстве обороны Российской Федерации. По окончании указанных процедур проект Перечня будет направлен на согласование в Республику Армения.

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь подписано 3 февраля 2009 года.

В апреле 2016 года было объявлено, что Россия и Белоруссия завершили практическое формирование Единой региональной системы противовоздушной обороны. В дальнейшем основные усилия двух стран будут сосредоточены на несении совместного боевого дежурства и проведении практических мероприятий.

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации было заключено 30 января 2013 года в Астане. В настоящее время ведётся работа по практической реализации этого соглашения. В частности, в период с 20 по 22 декабря 2016 года проведена рабочая встреча экспертов министерств обороны Российской Федерации и Республики Казахстан по вопросам практической реализации Соглашения и согласования проекта Перечня органов военного управления, пунктов управления (командных пунктов), объединений, соединений и воинских частей, выделяемых в состав Единой региональной системы ПВО. Доработанный проект Перечня согласован с Центральным и Южным военными округами и проходит согласование в Генеральном штабе Вооружённых Сил Российской Федерации, после чего будет направлен казахстанской стороне.

Проект Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики согласован с заинтересованными центральными органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации и 12 декабря 2014 года направлен на согласование в Министерство обороны Киргизской Республики.

Проект Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан (далее - Соглашение) находится на согласовании в министерстве юстиции Республики Таджикистан.