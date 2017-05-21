В процессе подготовки проекта было рассекречено и оцифровано около 1000 уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России, которые рассказывают о 166 высших военных учебных заведениях. Посетители могут ознакомиться с основными вехами истории каждого военного вуза, их факультетами и кафедрами, с руководителями и прославившимися выпускниками.

Суть инициативы – объединение с помощью сетевых ресурсов Минобороны России выпускников высших военных учебных заведений, располагавшихся в своё время в республиках Союза ССР. С идеей организации подобной интернет­площадки выступили сами выпускники, а их инициатива получила поддержку в Госдуме, в частности у главы Комитета по обороне Владимира Шаманова.

Постоянных подписчиков на интернет-площадках Минобороны России уже свыше миллиона

Практическую реализацию акции обеспечивает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, который уже имеет успешный опыт проведения подобного рода масштабных мероприятий во Всемирной сети с привлечением широкого круга пользователей.

Главной целью проекта является создание условий для общения выпускников. Для этого открыта специальная интерактивная форма обратной связи, с помощью которой каждый из выпускников военных вузов сможет направить для размещения в проекте воспоминания курсантских лет, поделиться интересными историями о быте, учёбе и службе в своей альма­матер, разместить тематические фотографии из личного «курсантского» архива.

Для живого общения выпускников каждого военного вуза созданы соответствующие группы в официальных аккаунтах Минобороны России в социальных сетях. Присланная пользователями официального сайта и официальных аккаунтов Минобороны России в соцсетях информация поможет дополнить и расширить содержание проекта, заполнить неизвестные страницы нашего недавнего прошлого.

И это только начало. Министерством обороны Российской Федерации организована комплексная работа по дальнейшему наполнению медиапроекта «Мы были курсантами» материалами из фондов Центрального архива Минобороны России и личных коллекций выпускников.

К примеру, сформированное из Фрунзенских пехотных курсов усовершенствования начсостава запаса Среднеазиатского военного округа Фрунзенское пехотное училище (его подразделения приступили к плановым занятиям 1 сентября 1941 г.) уже в ноябре 1941 года отправило в действующую армию почти полторы тысячи курсантов, не окончивших обучения (из общего количества обучающихся 2250 курсантов). Всего же за годы войны в действующую армию было отправлено свыше 6000 таких курсантов Фрунзенского пехотного училища.

Летом 1945 года взвод курсантов училища под руководством младшего лейтенанта Хоменко (инициалы, к сожалению, в архивных документах не сохранились) занял первое место на окружной спартакиаде Среднеазиатского военного округа по многоборью и тяжёлой атлетике. Команда была награждена серебряным кубком, командир – серебряными наручными часами, а весь личный состав курсантов взвода – грамотами Военного совета САВО.

На начало 1990-х годов в Вооружённых Силах имелось 44 высших военных учебных заведения. В последующем часть из них продолжила готовить кадры для армий стран-участниц СНГ, часть прекратила своё существование. Но живы и здравствуют воспитанники этих вузов, сохранившие в памяти годы учёбы в альма­матер. Многие из них готовы поделиться воспоминаниями, в том числе фотоматериалами, готовы размещать их на соответствующих ресурсах.

Немало из них проживает на Украине, где, как известно, недавним указом президента страны Петра Порошенко были введены санкции в отношении ряда российских социальных сетей, в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники». Есть основания полагать, что к этому принятому не от большого ума решению совет национальной безопасности и обороны Украины подвигла информация о готовящемся запуске в России нового социального медиапроекта.

Печально, что представители киевских властей (вот уж поистине Иваны, не помнящие своего родства) сегодня всячески пытаются порвать все нити, издревле связывающие наши народы. Но, думается, для выпускников военных вузов, особенно радиоэлектроники, нет ничего невозможного, и они найдут возможность продолжить общение в социальных сетях.

Министерство обороны России предоставляет, действительно, уникальную возможность объединиться в сети Интернет на собственной площадке гарантированной целевой аудитории. На первоначальном этапе проведения акции разработана интерактивная карта, где отмечены города, в которых располагались вузы, а также помещена электронная форма для отправки текстовых и фотоматериалов. Основу этого ресурса составили материалы Центрального архива Минобороны России, а также материалы, присланные самими выпускниками через регистрационную форму на сайте www.mil.ru. В дальнейшем размещать публикации пользователи смогут в интерактивном режиме.

Для продвижения нового информационного ресурса, надо отметить предполагается реализовать несколько интересных решений. Так, например, предложено подготовить цикл передач об истории военных вузов, а также создать рубрику, посвящённую этой тематике, в эфире телеканала «Звезда». В дальнейшем эти видеоматериалы можно будет размещать и на страницах аккаунтов Минобороны России в соцсетях.

Кроме того, наиболее интересные, запоминающиеся материалы с качественными фотоснимками найдут своё место на страницах главной военной газеты России «Красная звезда». Нет сомнений, что новая инициатива будет позитивно встречена у тех, кто в своё время учился в стенах прославленных военных вузов, а сегодня вынужденно оказался по разные стороны границ. Бакинское общевойсковое, Самаркандское автомобильное, Донецкое военно­политическое, Житомирское радиоэлектроники ПВО, Тбилисское артиллерийское, Рижское авиационное инженерное – история советских военных учебных заведений, многие из которых отмечены боевыми наградами и почётными наименованиями, не должна кануть в Лету. К слову, символичным оказался и тот факт, что акция Минобороны России проводится в юбилейный год для созданного четверть века назад Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Минобороны России ведёт сегодня в целом активную работу по расширению информационного присутствия в сети Интернет. Официальные аккаунты ведомства созданы в шести крупнейших социальных сетях. Здесь можно в режиме реального времени знакомиться с событиями из жизни армии и флота, размещать отклики на публикации. Помимо информирования, Минобороны публикует на своих сетевых ресурсах аргументированные ответы на различные заявления. Только постоянных подписчиков на площадках ведомства уже свыше миллиона. А с учётом механизмов распространения информации аудитория, пользующаяся ресурсами Минобороны в Интернете, может превышать 15 миллионов человек.