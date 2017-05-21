«Сражения» в учебных классах

В Пензе состоялась торжественная церемония награждения победителей Всеармейской и III Международной олимпиады курсантов военных вузов стран СНГ по информатике. Площадкой для состязаний стал филиал Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва, команда которого была лучшей на прошлогодней Всеармейской олимпиаде курсантов по этой учебной дисциплине.

Это мероприятие завершило серию олимпиад, которые в 2017 году проводились не только на базе ведущих учебных заведений Министерства обороны России, но и впервые за рубежом – в Республике Казахстан. Примечательно и то, что каждое конкурсное состязание имеет свою эмблему, а торжественные церемонии награждения победителей и призёров завершаются исполнением гимна олимпиады, который был написан к прошлогоднему состязанию. В этом году каждая предметная олимпиада прошла ещё и под своим девизом.

Олимпиада состоит из двух этапов – всеармейского и международного. Конкурсные задания были подготовлены независимыми экспертами из ведущих российских гражданских вузов и научно-исследовательских институтов Минобороны РФ. Команды, одержавшие победу на всеармейских состязаниях, продолжают борьбу в финальной части конкурса.

Лучшие курсанты военных вузов государств – участников СНГ из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана, солдаты научных рот, студенты учебных военных центров и военных кафедр российских высших учебных заведений уже продемонстрировали знания, эрудицию и способности в области математики, военной истории, иностранных языков, показали свои практические навыки по военно-профессиональной подготовке. В Пензе первенство в знании информатики оспаривали 176 конкурсантов из 44 команд.

Для участия в чествовании победителей III Международной олимпиады курсантов из Москвы прибыла представительная делегация во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генералом армии Дмитрием Булгаковым. В числе гостей были начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, председатель Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов, представители военных атташатов стран – участниц Олимпиады, другие официальные лица. В сопровождении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева они осмотрели организованную на центральной площади города выставку вооружения, военной и специальной техники, в том числе материально-технического обеспечения, продукции предприятий военно-промышленного комплекса региона, а также пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Гостям предоставили возможность ознакомиться с учебно-материальной базой филиала Военной академии МТО, организацией учебного процесса.

Затем делегация отправилась в Пензенский драматический театр, где в торжественной обстановке состоялись чествование победителей Олимпиады и театрализованное концертное представление. Эта церемония в прямом эфире транслировалась по видеосвязи во всех вузах Минобороны России.

В III Международной олимпиаде безоговорочными лидерами и в командном, и в личном первенстве стали курсанты филиала Военной академии МТО

Тон мероприятию задало видеообращение министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. «Отрадно, что курсанты демонстрировали свои знания в учебных классах, аудиториях, а не на полях сражений», – подчеркнул глава военного ведомства. Он поздравил победителей и участников Олимпиады, отметив символичность того, что состязания проходили в год 25-летия образования Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств. «Благодаря его работе наши армии связывают крепкие, партнёрские отношения. И эта дружба будет крепнуть», – выразил уверенность министр обороны. Он похвалил конкурсантов за то, что они проявили свои лучшие качества – эрудицию, превосходное знание предмета и огромное желание победить. Однако, с гордостью признал Сергей Шойгу, своими успехами и отличными результатами мы доказали, что российское военное образование занимает лидирующие позиции.

Курсанты российских вузов действительно достойно выдержали все конкурсные испытания. Впервые в истории проведения Всеармейской олимпиады по информатике победителем в личном первенстве стала девушка – курсант 2-го курса Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого Софья Лунецкая. Первых успехов в информатике она добилась ещё школьницей. Софья станет первым кадровым военным в своей семье.

Кубок министра обороны РФ получила команда филиала Военной академии МТО

Среди команд первое место в упорной борьбе заняли курсанты Военной академии МТО (Санкт-Петербург), вторыми стали курсанты Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), третье место – у команды Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (Смоленск). Победители будут представлять в 2018 году Министерство обороны России на Международной олимпиаде по информатике.

А вот в международном этапе безоговорочными лидерами и в командном, и в личном первенстве стали курсанты из Пензы. Кубок министра обороны РФ – председателя Совета министров обороны государств – участников СНГ получила команда филиала Военной академии МТО. Достойно показали себя и курсанты военной академии Республики Беларусь, заняв второе место. На третьем месте на «пьедестале победителей» – команда из военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Республики Казахстан.

«Наши курсанты показали блестящий результат. Я испытываю искреннюю радость за ребят, достигших таких вершин» – так прокомментировал победу российской команды заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Доволен результатами своей команды и атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации генерал-майор Игорь Лавриненко. «Мы участвуем в Международной олимпиаде курсантов в третий раз, – рассказал он корреспонденту «Красной звезды». – Очень важно, что ребята знакомятся, общаются, сравнивают уровень подготовки. Для нас очень почётно занимать второе место после российских интеллектуалов».

Военный атташе посольства Казахстана в России полковник Арнат Байжанов также высоко оценил успехи своих курсантов. Он сообщил, что республика готова в следующем году предоставить возможность провести Международную олимпиаду курсантов по математике, информатике и истории на базе военных вузов в Астане и Алма-Ате.

Необходимо отметить, что старания и успехи каждой из участвующих в Олимпиаде команд не остались незамеченными. Дипломов и ценных подарков были удостоены ребята из всех стран Содружества, проявившие себя в разных номинациях.

III Международная олимпиада курсантов показала, что уровень подготовки россиян постоянно растёт. А значит, в войска придут высококлассные военные специалисты, получившие разностороннее образование.

Пенза