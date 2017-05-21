Оборонные приоритеты

В совещаниях под руководством Президента РФ Владимира Путина приняли участие министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, его заместители, главнокомандующие видами и командующие родами войск Вооружённых Сил, а также члены Правительства РФ, курирующие оборонную отрасль. Обсуждались результаты и новые планы оснащения армии и флота современными вооружениями и военной техникой, ход выполнения важнейших НИОКР военной тематики, параметры проекта Государственной программы вооружений на 2018–2025 годы, вопросы всеобъемлющего использования интеллектуального потенциала научного сообщества в создании новых вооружений и военной техники.

Нынешний цикл майских совещаний в Сочи по оборонной тематике стал уже девятым по счёту. Этот формат работы, предложенный Владимиром Путиным в 2013 году, доказал свою эффективность. Как отметил по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возникла необходимость общения тех, кто использует технику, с теми, кто её производит, кто контролирует финансовые потоки, обеспечивает бюджетную дисциплину и т.д. «Для такого концентрированного обсуждения на протяжении нескольких дней президент выбрал именно Сочи, дабы не отвлекаться на общую суету повестки дня», – пояснил Песков, заметив, что это позволяет наилучшим образом корректировать гособоронзаказ и выявлять проблемы с его реализацией. К примеру, в том случае, если у Минобороны появляются претензии к качеству поставляемой техники.

Одним из вопросов повестки дня стали итоги выполнения гособоронзаказа 2016 года и ход его реализации в 2017-м. Глава государства в этой связи с удовлетворением констатировал, что в 2016 году задания гособоронзаказа выполнены на 97 процентов. По словам президента, в целом успешное выполнение гособоронзаказа в прошлом году позволило обеспечить комплексное развитие системы вооружения, укрепить боевой потенциал группировок войск, сформированных на стратегических направлениях.

– Достигнутые показатели – результат эффективной и слаженной работы всех участников планирования, размещения и исполнения гособоронзаказа, – подчеркнул он.

Доля современных образцов вооружения в ВКС доведена до 66 процентов, к концу этого года должна составить 68 процентов. В ВМФ доля современных образцов вооружений и военной техники сейчас составляет 47 процентов и до конца года должна возрасти до 55 процентов. РВСН планомерно переходят на комплексы «Ярс» мобильного и шахтного базирования, которые в системе вооружений Ракетных войск стратегического назначения уже составляют 62 процента, к концу 2017 года их доля увеличится до 72 процентов. К концу текущего года доля современных вооружений в Сухопутных войсках должна составить 42 процента, а в ВДВ – 58 процентов.

Пристальное внимание участники совещаний уделили разрабатываемому проекту Государственной программы вооружений на 2018–2025 годы

С учётом того, что, как признал глава государства, «ряд проблем остаются, к сожалению, до сих пор не решёнными», особое внимание на совещаниях уделялось системным вопросам, от решения которых зависит успешная реализация заданий гособоронзаказа в 2017 году.

– Напомню, что в 2017 году уровень современного вооружения и техники запланировано довести до 62 процентов, – акцентировал внимание участников совещания Президент РФ.

Пристальное внимание участники совещаний уделили разрабатываемому проекту Государственной программы вооружений на 2018–2025 годы. Владимир Путин отметил, что эта программа станет важнейшим инструментом в реализации военно-технической политики России в сфере обороны и безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу.

– В ходе формирования и реализации проекта Госпрограммы вооружения следует принимать во внимание, что намеченные планы выполняются в условиях импортозамещения, – сказал президент, отметив при этом, что в целом по импортозамещению продукции военного назначения достигнуты хорошие результаты.

– Однако следует иметь в виду, что предстоит сделать гораздо больше, – подчеркнул он. – Имею в виду развитие отечественной электронной компонентной базы, реализацию контрактов полного жизненного цикла военной продукции, а также синхронизацию сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения.

В заключительный день сочинской серии совещаний в центре внимания был ход выполнения важнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ оборонной тематики. Также рассматривались вопросы создания перспективного технического задела на основе прорывных технологий. Как отметил в этой связи Владимир Путин, «в обеспечении обороноспособности государства должен быть в полной мере задействован интеллектуальный потенциал всего научного сообщества. Имею в виду прежде всего учёных, конструкторов, инженеров, работающих над созданием новейших комплексов и систем, – тех, кто обеспечит Вооружённым Силам возможность адекватного реагирования на существующие и возможные перспективные вызовы и риски военной безопасности России».