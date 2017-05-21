С учётом требований времени

Все мы являемся свидетелями, как с течением времени развиваются средства вооружённой борьбы и тактика боевых действий. Всё это, несомненно, требует совершенствовать процесс подготовки военнослужащих и воинских формирований Сухопутных войск.

Генерал-полковник Александр ЛЕНЦОВ, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации

В основе деятельности Главного командования Сухопутных войск - комплекс взаимосвязанных между собой задач по руководству строительством и подготовкой войск, территориальной обороной и миротворческой деятельностью в Сухопутных вой­сках. Помимо этого, решаются и многие другие задачи. Основные из них – общее руководство боевой подготовкой Сухопутных войск, организация подготовки специалистов для нашего самого многочисленного вида Вооружённых Сил, разработка уставных, программных и планирующих документов.

Главным командованием Сухопутных войск на основе анализа состояния боевой подготовки в соединениях и воинских частях разрабатываются и доводятся до командующих войсками военных округов организационно-методические указания «Об организации оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, проверок органов военного управления и войск Сухопутных войск», которые являются отправной точкой для дальнейшего планирования подготовки войск (сил) военных округов.

Этим документом определяются основные направления подготовки войск, результаты, которых необходимо достичь для гарантированного выполнения возложенных на объединения и соединения задач, а также формы и способы достижения необходимого уровня подготовки.

Комплекс мероприятий по руководству боевой подготовкой включает в себя также осуществление контроля за её ходом и оказание помощи соответствующим командирам и органам управления в её проведении. С этой целью офицеры Главкомата Сухопутных войск выезжают в военные округа, организации и воинские части, где проводят занятия по предметам обучения, изучают, анализируют и обобщают передовой опыт.

Подготовка специалистов для Сухопутных войск – одна из важнейших функций Главного командования

На основе материалов работы в войсках, а также опыта, полученного соединениями, воинскими частями и подразделениями Сухопутных войск в ходе учений, внезапных проверок боевой готовности, выполнения задач в ходе боевой учебы, в Главном командовании Сухопутных войск разрабатываются и оперативно доводятся до войск предложения и требования по совершенствованию боевой подготовки, в том числе с учётом поступления новых образцов военной техники.

Все прекрасно понимают, что без подготовленных специалистов невозможно качественно выполнить поставленные перед войсками задачи. Проводимые на протяжении последних лет внезапные проверки боеготовности войск, совместные стратегические учения на различных театрах военных действий, сравнительный анализ подготовленности военнослужащих по итогам проведённых совместных учений с подразделениями армий иностранных государств показывают высокий уровень обученности наших младших специалистов. Однако твёрдые теоретические знания и практические навыки личного состава не появляются сами по себе, а достигаются напряжённым и кропотливым трудом многих и многих должностных лиц и органов управления.

Подготовка специалистов для Сухопутных войск – одна из важнейших функций Главного командования.

На основе концепции строительства и развития Сухопутных войск, плана формирования новых соединений в военных округах, а также анализа потребности войск в младших специалистах определяется перечень военно-учётных специальностей, по которым в окружных учебных центрах и учебных воинских частях осуществляется подготовка специалистов. Так, в период с 2013 по 2016 год в данных учебных подразделениях подготовлено свыше 157 тысяч младших специалистов для Сухопутных войск.

Следует также отметить, что все единые уставные документы Вооружённых Сил РФ, используемые в повседневной деятельности и подготовке войск, разработаны в Главном командовании Сухопутных войск или при непосредственном участии его специалистов.

Буквально за несколько последних лет офицерами Главкомата переработаны Боевые уставы Сухопутных войск, Боевые уставы специальных войск Сухопутных войск, Наставления по организации работы органов управления соединений, организации всестороннего обеспечения действий соединений, воинских частей и подразделений Сухопутных войск. Разработаны также программы боевой подготовки для подразделений, выполняющих задачи в арктических условиях, горной и высокогорной местности.

В 2016 году завершена научно-исследовательская работа по военно-научному обоснованию новых подходов к формированию программ боевой подготовки подразделений Сухопутных войск, укомплектованных военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. На основе выработанных подходов разработана новая программа обучения для данной категории военнослужащих, которая в настоящее время проходит апробацию в соединениях военных округов.

С поступлением в войска современных и модернизированных образцов военной техники и комплексов вооружения оперативно вносятся уточнения и необходимые изменения в условия выполнения упражнений стрельб и вождения, сборники нормативов. Для переобучения на новые образцы военной техники уже в 2017 году разработаны и направлены в войска две программы.

Анализом, обобщением передового опыта подготовки подразделений Сухопутных войск занимаются специальные структурные подразделения Главного командования Сухопутных войск. Итогом их работы становятся методические пособия и рекомендации по порядку проведения занятий по предметам боевой подготовки, методике проведения занятий по наиболее сложным темам. В 2016 году в войска направлено 15 методических рекомендаций по боевой подготовке. С учётом опыта проведения военной операции в Сирийской Арабской Республике, стратегических командно-штабных учений в 2017 году планируется направить в войска не меньше методического материала, чем в прошедшем. Всего же, начиная с 2013 года, в Главном командовании Сухопутных войск разработано и направлено для руководства в повседневной деятельности и проведении подготовки войск (сил) в военные округа 93 уставных, программных и методических документа.

Следует отметить, что на этом роль Главного командования Сухопутных войск в организации деятельности войск (сил) военных округов не заканчивается. В процессе выполнения возложенных руководством Вооружённых Сил РФ на Сухопутные войска задач Главное командование осуществляет и другие функции в интересах организации и проведения мероприятий по строительству и развитию Сухопутных войск.