Старт АрМИ-2017: 29 июля

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке под руководством начальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева прошла 3-я конференция по подготовке «Армейских международных игр – 2017» с представителями армий иностранных государств.

По завершении «Армейских международных игр – 2016» все зарубежные гости отмечали прекрасную организацию состязаний. Чтобы и предстоящие АрМИ-2017 прошли на должном уровне, их организаторы провели три планирующие конференции, на которых проинформировали представителей военных ведомств иностранных государств о деталях подготовки и проведения Игр. Третья конференция стала последней перед Играми.

Как сообщил, открывая конференцию, генерал-лейтенант Иван Бувальцев, названия и сроки проведения конкурсов остались без изменений. Торжественная церемония открытия Игр состоится в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке 29 июля. Местом подведения итогов, награждения победителей АрМИ-2017 и церемонии закрытия Игр станет, как и в прошлом году, подмосковное Алабино. Торжественное закрытие Игр назначено на 12 августа.

Окончательно определились и места проведения конкурсов. В предварительные планы внесли лишь одно изменение, и конкурс «Мастера автобронетанковой техники» будет проведён не в Нахабине, а в городе Острогожске Воронежской области.

Если в прошлом году Игры проходили на территории России и Казахстана, то у АрМИ-2017 более широкая география – конкурсы пройдут на территории пяти стран: России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана и Китая. Большинство состязаний, как и в прошлом году, будет проходить в России. В Белоруссии состоится конкурс «Воин Содружества», в Азербайджане – «Кубок моря», в Казахстане – «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнования расчётов БЛА», в Китае – «Чистое небо», «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Авиадартс», «Десантный взвод» и «Суворовский натиск». При этом, как было подчёркнуто на конференции, команды иностранных государств, которые будут участвовать в конкурсах, проводимых на территории Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая, должны прибыть к местам проведения конкурсов напрямую, не через Россию.

На конференции организаторы Игр довели до присутствовавших уточнённый порядок прибытия и размещения команд, проведения и всестороннего обеспечения конкурсов.

Организаторы конкурсов «Страж порядка» и «Открытая вода» – представители Главного управления военной полиции Минобороны РФ и Управления начальника инженерных войск Вооружённых Сил России соответственно – довели некоторые изменения в Положения своих конкурсов. Так, к участию в конкурсе «Страж порядка» допускаются военнослужащие подразделений и воинских формирований вооружённых сил стран – участниц АрМИ-2017, выполняющих задачи по поддержанию воинской дисциплины, обеспечению правопорядка и охране военных объектов. Это уточнение было необходимо потому, что не в каждой стране есть военная полиция, и проведение конкурса только среди военных полицейских значительно сузило бы круг участников.

На данный момент своё участие в АрМИ-2017 подтвердили 28 стран

Как сообщил «Красной звезде» заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко, на данный момент своё участие в АрМИ-2017 подтвердили 28 стран, ещё четыре государства выразили заинтересованность в этом, 15 государств пока решение не приняли. Время, чтобы определиться, ещё есть.

Команды четырёх государств – России, Белоруссии, Китая и Индии будут выступать на своей технике. В частности, индийцы доставят в Россию свои танки Т-90, белорусы – модернизированные Т-72. Участие в конкурсе «Авиадартс» возможно только на своих воздушных судах, поэтому китайцы будут выступать на своих самолётах и вертолётах, наши лётчики и вертолётчики – на своих.

В этот же день прошло второе заседание совета международного организационного комитета по подготовке и проведению конкурсов, которые состоятся на территории иностранных государств. Его участники были ознакомлены с порядком культурно-художественного обслуживания команд, обсудили алгоритмы информационного обеспечения Игр. Рассматривались и другие организационные вопросы (судейство, обеспечение безопасности).

После конференции российская и казахстанская стороны предоставили иностранным гостям возможность рекогносцировки мест проведения тех конкурсов, которые запланированы на территории России и Казахстана. Эта рекогносцировка завершится 20-21 мая. В Белоруссии такое мероприятие пройдёт в первой половине июня, в Азербайджане – с 6 по 9 июня. Представители ВКС России смогут ознакомиться с местом проведения конкурса «Авиадартс» в китайском Чаньчуне на следующей неделе. Рекогносцировку мест других конкурсов на территории КНР китайская сторона отложила до середины июня, когда создание соответствующей инфраструктуры на полигонах будет завершено.