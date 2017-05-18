Системе вооружения – новое качество

В ходе совещания, состоявшегося в четверг, темой обсуждения стали состояние и перспективы развития Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения.

«На вооружение Воздушно-космических сил продолжают поступать новые самолёты и вертолёты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, космическая техника военного назначения. Доля современных образцов вооружения в ВКС сейчас доведена до 66 процентов, а к концу этого года должна немного возрасти и составить 68 процентов», – сказал Президент России, отметив, что продолжается и поэтапное обновление Военно-морского флота: «Доля современных образцов вооружений и военной техники на флоте сейчас составляет 47 процентов и до конца года должна возрасти до 55 процентов». Далее Президент России подчеркнул, что Ракетные войска стратегического назначения планомерно переходят на комплексы «Ярс» мобильного и шахтного базирования. «Такие современные комплексы в системе вооружений РВСН уже составляют 62 процента, к концу 2017 года их доля увеличится до 72 процентов». По его словам, в предстоящий период важно сохранить достигнутые темпы перевооружения, обеспечить преемственность мероприятий новой программы и действующей.

Доля современных образцов вооружения в Воздушно-космических силах к концу этого года должна составить 68 процентов

На совещании в среду с руководящим составом Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса обсуждались перспективы развития Сухопутных и Воздушно-десантных войск с учётом формирования проекта Государственной программы вооружений на 2018–2025 годы. Владимир Путин, в частности, отметил, что эта программа станет важнейшим инструментом в реализации военно-технической политики России в сфере обороны и безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу. Новая программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружения для всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений. Это позволит значительно повысить боевой потенциал Вооружённых Сил, обеспечит выполнение тех ответственных задач, которые предусмотрены Военной доктриной и Стратегией национальной безопасности и рядом других важнейших документов. Планируемые мероприятия не только позволят оснастить армию и флот современными образцами вооружения и техники, но и дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых видов оружия.

«В ходе формирования и реализации проекта Госпрограммы вооружения следует принимать во внимание, что намеченные планы выполняются в условиях импортозамещения. Соответствующие программы активно реализуются. Последний раз обсуждали эту тему с вами в ходе совещания в Рыбинске и признали, что в целом по импортозамещению продукции военного назначения достигнуты хорошие результаты, – сказал Владимир Путин, отметив: – Однако следует иметь в виду, что предстоит сделать гораздо больше. Имею в виду развитие отечественной электронной компонентной базы, прежде всего, реализацию контрактов полного жизненного цикла военной продукции, а также синхронизацию сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения».

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами напомнил, что к концу 2017 года доля современных вооружений в Сухопутных войсках должна составить 42 процента, а в ВДВ – 58 процентов. В предстоящий программный период важно не только продолжать наращивать данный показатель, но и придать системе вооружения сил общего назначения новое качество.

Решение этой задачи прямо зависит от возможностей организаций оборонно-промышленного комплекса. Необходимо оценить производственно-технологические мощности промышленности, в том числе и потенциал их дальнейшего развития.

Были заслушаны доклады главнокомандующего Сухопутными войсками и командующего Воздушно-десантными войсками. После их выступлений руководители интегрированных структур и организаций ОПК проинформировали Президента России по вопросам и проблемам реализации запланированных мероприятий.

На совещании Владимир Путин, в частности, отметил, что в 2016 году задания гособоронзаказа выполнены на 97 процентов. В войска поставлено более 5600 единиц основных видов новейших вооружений, а также около 3000 отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это дало возможность довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58 процентов.

Это уже девятая серия совещаний с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. В ходе таких совещаний, регулярно проводимых с 2013 года, выявляются проблемные вопросы, которые возникают при решении столь сложной комплексной задачи, намечаются меры для их решения.