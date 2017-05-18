От идеи – к действию

В Оренбурге завершил работу III Всеармейский фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку» среди учащихся президентских кадетских, суворовских военных, Нахимовского военно-морского, Московского военно-музыкального училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов и школ для одарённых детей Министерства обороны Российской Федерации.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу перед всей системой военного образования поставил очень важную и принципиальную задачу: формирование у обучающихся и выпускников способности самостоятельно мыслить и действовать в различных ситуациях, решать повседневные жизненные и профессиональные задачи, используя приобретённые предметные, интеллектуальные и общие знания, умения и навыки. Достижению этой цели и служит фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку».

Проект стартовал в 2015 году в стенах Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны РФ». На следующий год юные исследователи и изобретатели демонстрировали свои достижения в Казанском суворовском военном училище. Площадкой же третьего форума увлечённых наукой ребят стало Оренбургское президентское кадетское училище (ОПКУ). Выбор неслучаен. Это первое в России общеобразовательное учреждение, входящее в состав довузовских образовательных организаций военного ведомства. Оно создано в 2010 году на базе бывшего Оренбургского высшего зенитного ракетного командного училища имени Г.К. Орджоникидзе. С первых дней работы учебного заведения воображение и техническое мышление были положены в основу его образовательного процесса. И результаты научно-исследовательской деятельности кадет говорят сами за себя: училище – в списке ста лучших учреждений Российской Федерации по итогам национального образовательного проекта «Интеллектуально-творческий потенциал России», «Учреждение – дипломант года», включено в энциклопедию «Ими гордится Россия». В 2016 году училище вошло в рейтинг 100 лучших школ России.

III Всеармейский фестиваль «Старт в науку» стал знаковым событием для ребят. Готовились они к нему с начала учебного года. Ведь участие в столь масштабном мероприятии – это не только честь представлять образовательное учреждение на конкурсе высочайшего уровня, но и уникальная возможность показать творческий потенциал и обозначить свой путь в большую науку.

Эти ребята с детства настроены побеждать в спорте, культуре, науке, труде и особенно в военной службе

В этот раз на суд жюри более 300 инновационных идей представили 27 довузовских учебных заведений Минобороны России. Необходимо отметить, что в проведении нынешнего фестиваля введён ряд изменений. Так, вместо четырёх профильных секций оставлены три: «Математика, физика и информатика», «Естественно-научные дисциплины» и «Социально-гуманитарные дисциплины». По завершении заседаний на этих симпозиумах была развёрнута Выставка научно-технического и прикладного творчества. По-новому определяли и победителей: применена электронная система подсчёта голосов членов жюри и учтено мнение самих участников фестиваля, которые могли отдать балл в копилку конкурентов.

На закрытие фестиваля в Оренбург из Москвы прибыла внушительная делегация во главе со статс-секретарём – заместителем министра обороны Николаем Панковым. В числе гостей были начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, председатель Военно-научного комитета ВС РФ – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев, начальник Центрального спортивного клуба армии полковник Михаил Барышев, заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин.

Ребята с гордостью продемонстрировали гостям результаты своих разработок и исследований. А вот воспитанник 7-го курса Санкт-Петербургского суворовского военного училища Павел Ширманов по-военному чётко представил статс-секретарю модель экраноплана «Оса», выполненную, по его словам, по личному заданию министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Суворовец пояснил, что в марте прошлого года к заседанию Коллегии Минобороны в атриуме Национального центра управления обороной была подготовлена выставка по различным направлениям деятельности военного ведомства. В экспозиции военно-технического творчества свой проект представлял и Павел Ширманов. Выслушав пожелания министра обороны, суворовец доработал модель экраноплана и привёз её на фестиваль.

Представленные экспонаты вызвали неподдельный интерес у заместителя министра обороны и других гостей фестиваля. Ребятам было задано много вопросов как сугубо технических, так и касающихся актуальности и перспективности моделей, особенно выполненных в интересах Вооружённых Сил.

Спектр проблем, интересующих юные умы, был чрезвычайно разнообразен. Однако тема роботов и робототехники доминировала. В частности, интересные проекты представил воспитанник 9-го курса Краснодарского президентского кадетского училища Василий Пословский. Уверенно, со знанием дела он продемонстрировал робота-ремонтника и робота-разведчика. В задачу первой модели входит сварка металлических деталей в условиях, где длительное пребывание людей невозможно, например в космосе, при высоком уровне радиации, высоких или низких температурах. А вот робот-разведчик, оборудованный датчиками, засекает любое движение в поле деятельности и передаёт сигнал на специальный экран в виде радара.

«Целый ряд работ произвёл на меня большое впечатление, – отметил после осмотра выставки статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков. – Важно, что идеи и реализация изобретений принадлежат самим ребятам. Я уверен, что и у работ, и у их авторов есть перспективы. Не случайно я интересовался у мальчиков и девочек их дальнейшими планами. Радует, что уже сейчас они понимают, как будут жить, где учиться и чем заниматься. Это действительно талантливые, целеустремлённые ребята. Здесь нет проигравших. Выиграли все, и в целом военное образование».

И всё же конкурс есть конкурс. После обсуждения представленных работ жюри предметных комиссий определило победителей. Их имена огласили на торжественной церемонии, которую подготовили кадеты-оренбуржцы. По итогам командного первенства III Всеармейского фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку» лучшим признано Оренбургское президентское кадетское училище. Второе место у Ставропольского президентского кадетского училища, третье – у Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ». Начальнику Оренбургского президентского кадетского училища Татьяне Машковской был передан символ всеармейского интеллектуального состязания в виде хрустальной совы. Наиболее отличившиеся инновационные разработки будут демонстрироваться на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

В тот же день в стенах ОПКУ состоялось ещё одно знаковое мероприятие – посвящение в ряды юнармейцев кадет, воспитанников патриотических клубов и школьников Оренбургской области. Поздравить ребят со знаменательным событием прибыли известные люди, в числе которых были прославленные спортсменки ЦСКА двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике учредитель Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» подполковник Светлана Хоркина и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону подполковник Светлана Ишмуратова.

На плацу, овеянном славой Оренбургского казачьего училища, Оренбургского высшего зенитного ракетного командного училища имени Г.К. Орджоникидзе, где принимал воинскую присягу будущий Герой России Александр Прохоренко, более тысячи кадет и учащихся поклялись быть верными Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, быть патриотами и достойными гражданами России.

В завершение торжественного мероприятия новоиспечённые юнармейцы спели песню «Служить России», где есть такие символические слова: «И пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России». Конечно, не все из этих ребят выберут профессию военного, но уже сейчас понятие «служить Отечеству» для них не пустые слова. Эти ребята с детства нацелены побеждать в спорте, культуре, науке, труде.



Оренбург