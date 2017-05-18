«Арктическая ласточка» на мысе Шмидта

Не так давно на вооружение вертолётной эскадрильи Камчатской авиабазы поступил новейший образец техники из славного семейства «Ми» – арктический вертолёт Ми-8АМТШ ВА. Это открыло новую страницу в истории летающего соединения Войск и Сил на Северо-Востоке. Обновления авиационного парка здесь ждали давно. И вот она, первая ласточка, за которой, по словам командования авиабазы, последуют и другие.

– В рамках Государственной программы вооружения и в связи с развитием Арктической зоны авиабаза получила новый вертолёт специального арктического типа – Ми-8АМТШ ВА, – рассказывает командир авиационной базы полковник Геннадий Мироненко. – Его постоянным местом базирования станет мыс Шмидта. Машина будет использоваться для обеспечения жизнедеятельности дислоцированных там военных объектов и подразделений. В перспективе парк Ми-8АМТШ ВА нашей вертолётной эскадрильи будет увеличен до четырёх машин.

Следует отметить, что лётный и инженерно-технический составы вертолётной эскадрильи в полном составе прошли переобучение на новую технику в 344-м Центре боевой подготовки и переучивания лётного состава. Высокой чести первыми приручить новейшую машину и перегнать её с завода-изготовителя (Улан-Удэ) в пункт постоянной дислокации был удостоен экипаж капитана Артёма Шабрина.

Образно говоря, это была целая войсковая операция, на подготовку к которой ушло несколько месяцев, и ещё тридцать три дня на то, чтобы доставить вертолёт, что называется, из пункта «А» в пункт «Б». Пионерами такого рода протяжённых перелётов на винтокрылых машинах камчатских вертолётчиков, конечно, назвать нельзя. В масштабах страны подобная авиаперегонка техники уже осуществлялась неоднократно. Тем не менее для Камчатской авиабазы, сослуживцев, родных и близких командир вертолёта капитан Артём Шабрин, лётчик-штурман старший лейтенант Станислав Винников, старший бортовой техник капитан Александр Батт – безусловные герои. Хотя сами виновники торжества весьма сдержанны в оценке того, что сделали. Главный аргумент командира экипажа: «Если другие это смогли, то почему нам этого не сделать».

– Доверили такую задачу нам, значит, нужно выполнять, – рассказывает командир вертолёта капитан Артём Шабрин. – Кроме того, нам было интересно проверить себя, технику, пройти весь цикл от приёмки вертолёта до перегонки его в пункт постоянной дислокации, приобрести новый опыт и посмотреть, как наши коллеги летают и базируются на других аэродромах. Экипаж слётанный: с 2009 года вместе. Мы были готовы выполнить поставленную задачу профессионально, морально и физически.

Действительно, с такой подготовкой, которая предшествовала перелёту, и с таким опытом службы на вертолётах (у каждого в экипаже больше 800 часов налёта) дело было обречено на успех. Хотя определённое волнение, связанное прежде всего с большой ответственностью, у наших героев всё же присутствовало. Ведь по большому счёту этот перелёт был уникальным для вертолётчиков Камчатской авиабазы и по пройденному расстоянию, и по длительности, и по географическим, климатическим особенностям, а также другим нюансам.

Как мы уже говорили, операция по перелёту из Улан-Удэ в Петропавловск-Камчатский заняла тридцать три дня. Чистое время в пути составило 24 часа 8 минут. По словам капитана Артёма Шабрина, коррективы в полётные планы вносила погода, порой приходилось просто ждать её милости. При выполнении таких задач особое внимание уделяется безопасности. Поэтому перегонка авиатехники выполняется в приемлемых метео­условиях. А вот с другими организационными вопросами перелёта, в части, касающейся дозаправок, технического обслуживания вертолёта, отдыха экипажа, всё было безупречно.

С дополнительными баками вертолёт способен преодолевать расстояния более 1300 километров с продолжительностью полёта около 7 часов.

На такое не способен никакой другой вертолёт такого класса в мире

В общей сложности пройдено расстояние свыше 4200 километров, совершено шесть промежуточных перелётов, два из которых по целому световому дню. Без малого семь часов в воздухе и больше тысячи километров пути – испытание не для каждого вертолёта и экипажа. Однако технические и конструктивные особенности Ми-8АМТШ ВА позволяют выйти за рамки традиционности и разрушить стереотип, что вертолёты летают невысоко, недалеко и небыстро. Во всяком случае, в части потолка и протяжённости полёта точно.

Чтобы преодолевать длинные дистанции, порой более 1200 километров и продолжительностью около 7 часов (на такое в мире не способен никакой другой вертолёт такого класса), на борту машины были установлены дополнительные баки под топливо. По словам капитана Артёма Шабрина, совершать подобные перелёты в безопасных и комфортных условиях позволяют улучшенные лётно-технические характеристики Ми-8АМТШ ВА, которые, в частности, достигнуты благодаря увеличенной мощности новых газотурбинных двигателей «Климова», обновлённому набору авионики и, что тоже важно, улучшенной шумо- и теплоизоляции.

– На Ми-8АМТШ ВА есть полноценный автопилот ПКВ-8 (пилотажный комплекс вертолёта), – рассказывает капитан Артём Шабрин. – Вбиваешь программу, нажимаешь кнопку, и вертолёт сам летит по заданному маршруту. ПКВ-8 во время длительных беспосадочных полётов позволяет членам экипажа выйти в салон, размяться. Конечно, по одному.

Скажем больше: конструкторы и разработчики машины позаботились и о том, чтобы в подобных ситуациях члены экипажа могли, к примеру, выпить чашечку кофе с горячим бутербродом. Для этого в салоне вертолёта установлены кипятильник и духовой шкаф. Во время длительных перелётов такие нехитрые, но очень полезные блага цивилизации здорово выручали экипаж.

Разумеется, есть у нового арктического вертолёта и много других прогрессивных особенностей. В том числе и те, что делают его арктическим, позволяют эксплуатировать в условиях низких температур.

– Одно из неоспоримых достоинств этой машины – новая вспомогательная силовая установка ТА-14, – которая отличается большей мощностью, а также увеличенным временем работы в генераторном режиме, – рассказывает капитан Артём Шабрин.

В условиях низких температур при помощи ТА-14 Ми-8АМТШ ВА способен, в частности, самостоятельно и автономно прогревать жизненно важные узлы, механизмы и агрегаты перед запуском двигателей. И автолюбители, и профессионалы знают, какой «стресс» испытывает двигатель, когда его запускают при минусовых температурах. Не говоря уже о таких значениях, как, например, минус 40 градусов по Цельсию и ниже. Но конструкторы арктического вертолёта позаботились, чтобы в таких условиях максимально облегчить запуск двигателей.

Поскольку новая машина будет эксплуатироваться в районах, где водные пространства по площади преобладают над сушей, в конструкции Ми-8АМТШ ВА предусмотрена система вентиляции, кондиционирования и обогрева морских спасательных комплектов (МСК). Это ещё одно из неоспоримых достоинств арктического вертолёта и немаловажная составляющая безопасности и жизнеобеспечения экипажа. Перед тем как лететь над морем, лётчики облачаются в МСК, а вышеназванная система обеспечивает костюмы обогревом и вентиляцией, создавая каждому члену экипажа комфортные условия. Без такой системы лётчик в резиновом МСК при длительных перелётах может потерять сознание со всеми вытекающими последствиями.

Наши герои испытали на себе и систему, и костюмы во время перелётов над Охотским морем и Тихим океаном. И признались, что в обогреваемых и вентилируемых МСК они чувствовали себя более уверенно над холодными водами северо-востока страны.

– О старом Ми-8 в кабине нового вертолёта напоминают только высотомер и часы, – рассказывает далее капитан Артём Шабрин. – Установленная на борту Ми-8АМТШ ВА современная аппаратура выдаёт полную метеоинформацию, позволяет уверенно летать и в тёмное время суток, что весьма актуально в период полярных ночей, а также в условиях, где сигналы от спутниковой системы навигации порой неустойчивы.

Там, где не работает GPS и ГЛОНАСС, решать задачи навигации с необходимой точностью позволяет установленная на борту Ми-8АМТШ ВА бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС). Она не взаимодействует со спутником, но в то же время обладает повышенной надёжностью и точностью определения основных навигационных параметров, что в условиях бескрайних снежных просторов и зачастую при отсутствии ориентиров существенно упрощает жизнь военным лётчикам.

Одним словом, новый вертолёт получился очень хорошим и надёжным, объединив в себе всё лучшее, что было заложено в Ми-8, с современными разработками и технологиями.

– Одни двигатели чего стоят, – с восхищением рассказывает капитан Артём Шабрин. – Более мощные главные силовые установки ВК 2500 обладают улучшенными характеристиками, возросли их моторесурс и топливная экономичность. Значительно увеличились надёжность и безопасность использования вертолёта, его грузоподъёмность. А самое главное – с такими двигателями проще летать: увереннее себя чувствуешь…

После ввода в боевой состав камчатский Ми-8АМТШ ВА будет готов отправиться в арктические широты.





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Петропавловск-Камчатский