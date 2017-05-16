Балтфлот не подведёт!

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр НОСАТОВ

– Александр Михайлович, Балтийский флот активно пополняется новой техникой и вооружением. А чем в этом плане интересен нынешний год?

– Балтийский флот активно строится и развивается. В прошлом году в состав флота вошли малые ракетные корабли новых проектов. Также в 2016-м пополнился наш вспомогательный флот: в его состав вошли два плавучих крана и ряд судов. Не остались без новой техники и береговые войска БФ. Запланировано пополнение корабельного состава и в этом году: в состав флота уже вошёл уникальный по своим возможностям тральщик проекта 12700 «Александр Обухов», а до конца года мы ожидаем ещё один новейший малый ракетный корабль. Вспомогательный флот пополнится пятью новыми судами обеспечения. Авиация флота продолжит пополняться самолётами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации.

Интенсивность боевой подготовки моряков-балтийцев в летнем периоде обучения значительно возрастёт

Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», другое ракетное соединение БФ завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы. До конца 2018 года на флоте будет практически полностью обновлён казарменный фонд. Так что на сегодняшний день Балтийский флот вполне можно назвать одним из самых современных по корабельному составу флотом России. К тому же, что немаловажно, активно развивается инфраструктура базирования: новым кораблям – обновлённые гавани.

– Овладение новыми видами вооружения и военной техники – важнейшая часть боевой подготовки. Есть ли сегодня на Балтийском флоте учебная база, необходимая для качественной подготовки личного состава для работы на новых технических средствах?

– Балтийский флот исторически имеет самую развитую из всех флотов России учебную инфраструктуру. Не стоит забывать, что это самый старший флот нашей страны и ряду учреждений военно-морского образования у нас не одно столетие. Сегодня главная кузница кадров всего ВМФ – Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Её филиалы есть на всех флотах, а у нас – в Санкт-Петербурге и Калининграде. Эти военно-учебные научные центры обеспечены самыми современными средствами обучения, которые используются для подготовки как будущих, так и действующих офицеров и боевых расчётов надводных кораблей и подводных лодок.

Например, в 2016 году начата подготовка боевых расчётов кораблей Балтийского флота на тренажёрах «Мостик» и «Регель», установленных в Калининградском филиале ВУНЦ ВМФ «ВМА имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». В 2017–2018 годах здесь будут установлены новые тренажёры: артиллерийская установка А-190 и учебный комплекс по борьбе за живучесть «Гефест». Использование тренажёров позволяет экономить не только горючее, но и моторесурс кораблей и моделировать любую навигационную обстановку независимо от времени года.

Помимо учебной базы большое влияние на подготовку офицеров оказывает и кадровая политика. У нас растущий флот, на котором у каждого офицера есть хорошие перспективы служебного роста. Его залогом становится регулярное повышение своей квалификации как специалиста и командира. В 2017 году на учёбу в Военно-морскую академию были направлены 27 наших офицеров, 18 из которых – участники боевых служб и дальних походов. Ещё 24 офицера-балтийца стали слушателями в других академиях Вооружённых Сил, 23 человека отправлены на учёбу в Военный институт дополнительного образования ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», двое поступают в Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Так что у нас есть опытные и подготовленные офицеры, которые завтра займут места командиров на кораблях новых поколений.

– Флот пополняется новыми видами вооружений, модернизируется система подготовки кадров для флота. А как будет устроен быт военнослужащих: казарменный фонд, столовые для балтийцев и, наконец, жильё?

– В рамках развития и совершенствования условий службы на Балтийском флоте проводится ряд мероприятий, связанных с обустройством инфраструктуры социально значимых объектов на территории военных городков Калининградской области. Сегодня строительные организации проводят капитальный ремонт на 23 объектах на Балтийском флоте. Это казармы для личного состава, столовые, медпункты и другие здания, входящие в инфраструктуру флотских военных городков. Работы на флотских объектах выполняются с помощью самых современных материалов, отвечающих всем необходимым требованиям. Немало усилий прилагается для сохранения первозданного облика здания, если, к примеру, оно довоенной постройки, чтобы оно органично вписывалось в своеобразный пейзаж Калининграда и области. Большое внимание на флоте уделяется строительству постоянного и служебного жилья, только в прошлом году в Калининграде свыше 250 квартир заселено военнослужащими и их семьями. Завершено строительство более чем 340 квартир в городе Балтийске. А до конца этого года в главной базе Балтийского флота будет сдано ещё 4 дома на 315 квартир.



Фото Вадима ГРИШАНКИНА.