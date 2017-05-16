За ними – будущее армии

Робот-автопилот, применение нанотехнологий в Вооружённых Силах, кодовый цифровой замок с функцией видеофиксации посетителей и другие инновационные разработки представили суворовцы, нахимовцы и кадеты на Всеармейском фестивале инновационных научных идей «Старт в науку», открывшемся во вторник в Оренбургском президентском кадетском училище.

В фестивале участвуют 27 довузовских учебных заведений Минобороны России. Они представили на суд жюри более 300 научных разработок. На церемонии открытия научного форума суворовцев и кадет к юным исследователям с приветственным словом обратился статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков.

«За вами – будущее нашей армии и нашей Родины. Мы с надеждой смотрим на ваши успехи и искренне радуемся вашим победам. Наша важнейшая задача – обеспечить вас всем необходимым для получения новых знаний и свершения открытий, создать творческую атмосферу, чтобы полностью раскрыть ваш научный потенциал», – сказал Николай Панков, выступая перед суворовцами и кадетами.

Он напомнил, что по поручению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу результаты инновационной деятельности воспитанников находятся под пристальным вниманием заместителей главы военного ведомства, главкомов и командующих родами войск, руководителей центральных органов военного управления.

Фестиваль «Старт в науку» проводится ежегодно в целях развития научно-практической деятельности в довузовских учреждениях Минобороны России

«Наиболее значимые и интересные идеи, которые исходят от вас, мы берём на вооружение и продолжаем их научно-практическую разработку», – подчеркнул статс-секретарь – заместитель министра.

В свою очередь, кадеты и суворовцы представили модели робототехники, а также продемонстрировали результаты своих исследований в области нанотехнологий и автоматического пилотирования. В частности, воспитанники Владивостокского президентского кадетского училища показали сверхпрочные самосмазывающиеся алмазоподобные покрытия для двигателей внутреннего сгорания, которые могут быть использованы в различных производственных отраслях.

Учащиеся Кызылского президентского кадетского училища отметились достижениями в создании физической модели автомобиля и программного обеспечения для дистанционного радиоуправления. А воспитанник Кронштадтского морского кадетского корпуса Минобороны РФ Антон Раснюк продемонстрировал способ измерения расстояния методом параллакса.

Отметим, что фестиваль «Старт в науку» проводится ежегодно в целях развития научно-практической деятельности в довузовских учреждениях Минобороны России.

В 2015 и 2016 годах фестиваль проходил соответственно в московском Пансионе воспитанниц Минобороны России и Казанском суворовском военном училище.





Оренбург