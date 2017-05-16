Оборонная неделя

Во вторник глава государства открыл девятую серию совещаний по военной тематике. Впервые подобные встречи с руководством Министерства обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса были проведены в ноябре 2013 года. На них оцениваются промежуточные итоги выполнения масштабной программы переоснащения армии и флота, выявляются проблемные места и вопросы, возникающие при решении сложных и комплексных задач.

– В 2016 году задания гособоронзаказа были выполнены на 97 процентов, – сообщил Владимир Путин, открывая совещание. – В войска поставлено более 5600 единиц основных видов новейших вооружений, а также около 3000 отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58 процентов.

По словам президента, в целом успешное выполнение гособоронзаказа в прошлом году позволило обеспечить комплексное развитие системы вооружения, укрепить боевой потенциал группировок войск, сформированных на стратегических направлениях. «Достигнутые показатели – результат эффективной и слаженной работы всех участников планирования, размещения и исполнения гособоронзаказа», – подчеркнул он.

Владимир Путин указал, что операция Воздушно-космических сил в Сирии, укрепление границ в Арктике, на Западе и Юго-Западе требуют уточнения подходов к переоснащению ­войск. «Рассмотрим основные параметры новой Госпрограммы вооружений. Как известно, её разработка уже началась», – сказал Верховный Главнокомандующий.

В 2016 году задания гособоронзаказа были выполнены на 97 процентов

При этом глава государства добавил: «Между тем ряд проблем остаются, к сожалению, до сих пор нерешёнными». В связи с этим президент отметил, что наряду с подведением итогов работ особое внимание на совещаниях будет уделено системным вопросам, от решения которых зависит успешная реализация заданий гос­оборонзаказа в 2017 году.

– Напомню, что в 2017 году уровень современного вооружения и техники запланировано довести до 62 процентов, – акцентировал внимание участников совещания Президент России. – Министерству обороны и представителям оборонно-промышленного комплекса следует ориентироваться именно на этот показатель.

После этого Владимир Путин попросил доложить о главных итогах выполнения гособоронзаказа в 2016 году и ходе размещения заданий на 2017 год.

Как сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, совещания по военной тематике в Сочи будут проходить ежедневно до конца недели.

В среду, четверг и далее совещания будут продолжены в разных форматах. «К основному костяку участников присоединятся руководители разных подразделений Минобороны, руководители предприятий, ведётся субстантивный разговор», – сказал Дмитрий Песков, отметив, что обсуждаться на встречах с руководством военного ведомства и основных предприятий оборонно-промышленного комплекса будут вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития Вооружённых Сил и военным строительством.

– Это личное изобретение президента, – подчеркнул пресс-секретарь президента. – Совершенно уникальный формат. Когда появились возможности и планы по комплексной модернизации наших Вооружённых Сил, которые сейчас успешно реализуются, возникла необходимость общения тех, кто использует технику, тех, кто её производит, тех, кто контролирует финансовые потоки, тех, кто обеспечивает бюджетную дисциплину, и так далее.

«Для такого концентрированного обсуждения на протяжении нескольких дней президент выбрал именно Сочи: дабы не отвлекаться на общую суету повестки дня», – пояснил Дмитрий Песков, заметив, что «это позволяет как раз наилучшим образом корректировать гособоронзаказ, выявлять проблемы с его реализацией, когда поступает техника, а качество оставляет желать лучшего, у военных бывают претензии; или, наоборот, производители сетуют на нечёткие задания со стороны пользователей, то есть военных».

По его словам, «здесь всё это в присутствии Верховного Главнокомандующего, главы государства решается наиболее эффективным образом и обеспечивается буквально стопроцентная эффективность». «Конечно, возникают и спорные моменты, нуждающиеся в прояснении, и здесь, когда все собираются вместе, легче всего это сделать», – подытожил Дмитрий Песков.



