Крепче дружить полигонами

16 мая в подмосковной Кубинке на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» состоялось первое заседание Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ). В заседании приняли участие представители военных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также Секретариата СМО СНГ.

Открывший заседание секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин напомнил, что 30 ноября 2016 года СМО СНГ принял решение о создании Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств.

Это решение обусловлено заинтересованностью военных ведомств стран Содружества в совместном проведении различных мероприятий боевой подготовки, в том числе состязательного характера. Тогда же СМО СНГ поручил Главному управлению боевой подготовки Вооружённых Сил РФ совместно с Секретариатом СМО СНГ разработать проект Положения о Координационном комитете, согласовать его с военными ведомствами государств Содружества и представить на очередное заседание СМО СНГ.

После этого документ направили в оборонные ведомства стран Содружества на согласование. И 16 мая он был вынесен на обсуждение членов Координационного комитета в качестве первого вопроса повестки дня заседания.

Итак, для чего создан этот новый коллегиальный рабочий орган в составе СМО СНГ? Развёрнутый ответ на этот вопрос прозвучал в докладе начальника отдела (военного сотрудничества и планирования) Секретариата СМО СНГ полковника Олега Пивеня.

В Положении чётко прописано предназначение Координационного комитета – рассматривать и согласовывать вопросы взаимодействия в сфере боевой подготовки и полевой выучки вооружённых сил государств – участников Содружества, вырабатывать предложения по ним Совету министров обороны и организовывать выполнение принимаемых на этот счёт решений.

Исходя из предназначения, определяются функции, состав, структура и организация деятельности Координационного комитета. В числе функций – организация и координация взаимодействия органов управления боевой подготовки армий стран СНГ, выработка предложений Совету министров обороны по проведению совместных мероприятий в целях повышения боеготовности войск вооружённых сил государств – участников Содружества, организация разработки и представление на рассмотрение СМО СНГ предложений по проведению международных конкурсов и других мероприятий боевой подготовки с военнослужащими армий стран Содружества и другие.

В состав комитета входят председатель и члены комитета – руководители органов управления вооружённых сил государств – участников СНГ, отвечающие за боевую подготовку и полевую выучку войск, а также другие должностные лица по решению Совета министров обороны.

На первом заседании комитета проект Положения был одобрен.

Вторым вопросом повестки дня значилось избрание председателя Координационного комитета. На эту должность участники заседания единогласно избрали начальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева, который, выразив признательность отдавшим за него свои голоса представителям армий стран Содружества, затем продолжил вести заседание.

Заседание Координационного комитета СМО СНГ в 2018 году пройдёт на территории России

О совместных мероприятиях боевой подготовки и полевой выучки войск вооружённых сил государств – участников Содружества доложил начальник управления (боевой подготовки) Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил РФ полковник Ринат Хусаинов.

Перечислив основные совместные учения с подразделениями

воору­жённых сил стран Содружества (совместное учение КСОР ОДКБ «Взаимодействие», совместное учение «Нерушимое братство», КШУ КСБР «Рубеж», совместное антитеррористическое учение «Мирная миссия»), он сообщил, что в 2016 году с участием военнослужащих подразделений стран СНГ были проведены также 9 сборов со специалистами, 36 состязаний, 55 совместных трени­ровок.

Что касается дальнейших планов, то докладчиком было пред­ложено продолжить сотрудничество в сфере боевой подготовки и полевой выучки, сосредоточив усилия на подготовке органов управления и войск к применению межвидовых формирований при разрешении кризисных ситуаций; обобщении опыта совместной бое­вой подготовки, его адаптации и приведении к единым требованиям; внедрении в практику подготовки войск элементов состязательности.

Как известно, одной из масштабных, ярких, зрелищных и всё более популярных форм военного сотрудничества стали «Армейские международные игры». Эта тема отдельным вопросом повестки дня также обсуждалась на заседании. Докладывал по этому вопросу полковник Ринат Хусаинов. Он привёл цифры, свидетельствующие об устойчивом росте количества государств – участников АрМИ с 2013 года, а также факты, подтверждающие повышение уровня полевой, воздушной, морской выучки военнослужащих.

С предложениями по созданию национальных ассоциаций «Армейских игр» и их вхождению в Международную ассоциацию «Армейских игр» выступил исполнительный директор «Армейских игр» Евгений Пакин.

В завершение было принято предложение генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева провести очередное заседание комитета в 2018 году на территории Российской Федерации.