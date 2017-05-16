Профессиональный интерес

Посёлок Алакуртти Мурманской области посетили представители телеканалов США, Великобритании, Германии, Японии и Китая. Иностранных журналистов интересовало, как за полярным кругом организована служба в отдельной мотострелковой арктической бригаде Северного флота.

Это соединение сформировано 31 декабря 2014 года в посёлке Алакуртти на юго-западе Мурманской области. До начала 2000-х годов здесь дислоцировалась мотострелковая дивизия, а после её расформирования территория оставалась невостребованной. Решение о возвращении в отдалённый населённый пункт военных было принято с началом современного этапа освоения Арктики. Понадобилось специальное мобильное соединение, способное обеспечить военную безопасность страны с северного направления.

Ещё в период формирования отдельной мотострелковой арктической бригады её возглавил полковник Илья Павловский. Он и встретил 15 иностранных журналистов, которые почти пять часов добирались в Алакуртти из Мурманска.

Сопровождая иностранных гостей по территории части, полковник Павловский рассказал, что единственная в России арктическая бригада была сформирована за короткое время. Начиналось всё с реконструкции казарм, столовой, технических и жилых помещений. Теперь в военном городке созданы прекрасные условия для размещения личного состава.

Сегодня бригада полностью укомплектована военными специалистами и оснащена техникой в соответствии со своим предназначением – для защиты интересов страны в Арктической зоне на российских островах Северного Ледовитого океана и на континентальной части.

– Бригада прошла подготовку в учебном центре Мулино Нижегородской области и получила хорошую оценку, – сообщил полковник Павловский. – За прошедшие почти два с половиной года военнослужащие продемонстрировали способность качественно выполнять боевые задачи на Новосибирских островах, Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и полуострове Таймыр, тактическая группа участвовала в дальнем походе, пройдя более 3500 миль.

День, определённый для показа воинской части иностранцам, шёл по обычному рабочему распорядку: на одной стороне плаца молодые военнослужащие по призыву отрабатывали элементы строевой подготовки, на другой – их более опытные и подготовленные товарищи совершенствовали приёмы рукопашного боя. Рядом в спортгородке шло занятие по физической подготовке.

А журналистов тем временем повели в столовую. Её просторный обеденный зал рассчитан на 750 человек. Как правило, в связи с поездками на учения и в командировки одновременно здесь принимают пищу 350 человек. Одобрение журналистов вызвала свобода выбора блюд: по два-три вида супов, закусок, гарниров, мяса или рыбы, а также компота, сока или морса. В меню также входят ароматная выпечка, свежие фрукты и овощи.

Подкрепившись, гости отправились в казарму одной из рот, где ознакомились с солдатским бытом, осмотрели кабинет информирования, душевые и хозяйственные комнаты, спальные помещения. Особый интерес вызвала выставка арктической формы одежды.

– Арктическая экипировка, включающая 13 предметов одежды, обеспечивает защиту от длительного воздействия холодного воздуха, высокой влажности и ветра, превышающего 15 метров в секунду. Предметы одежды удобно комбинировать между собой в зависимости от условий окружающей среды. В этом комплекте можно находиться на 40-градусном морозе два часа без движения, – рассказал командир подразделения старший лейтенант Сергей Казаков.

Затем экскурсию по двухэтажному медицинскому пункту провёл начальник медслужбы Олег Голубев. Он сообщил, что здесь медицинские услуги оказываются не только военнослужащим, но и членам их семей, гражданскому персоналу и жителям посёлка, так как это самое крупное учреждение здравоохранения в Алакуртти.

Репортёры зашли в амбулаторию, аптеку, кабинеты дежурного врача и экстренной медицинской помощи. Узнали, что в медпункте принимают стоматолог, гинеколог и педиатр. Имеются цифровой ангиограф, аппарат УЗИ, лаборатория. Налажена система удалённых медицинских телекоммуникаций.

– Мы делаем снимки, проводим анализы и при необходимости связываемся с врачами Военно-медицинской академии, и лучшие специалисты страны ведут консультацию, помогают разобраться с тяжёлым случаем, – пояснил подполковник Голубев. – Сейчас в медицинской роте бригады трудятся 15 военных и 6 гражданских врачей.

Соединение полностью оснащено современной техникой, в казарме комфортные условия, хорошая мебель, удобные стеллажи

Вторая половина дня прошла на учебных местах и полигоне бригады вдали от посёлка. Сначала иностранцы осмотрели выставку боевой техники. Заместитель командира бригады по вооружению полковник Сергей Овчинников рассказал, что она специально предназначена для эксплуатации в условиях низких температур, глубокого снежного покрова и отличается хорошими внедорожными характеристиками. После этого журналисты увидели, как работают сапёры в условиях Крайнего Севера, и сами смогли убедиться в высокой проходимости техники, отправившись на транспортном модернизированном тягаче на полигон бригады. Там полным ходом шли занятия мотострелков. Их обучают по программе боевой подготовки Сухопутных войск с учётом специфики действий в условиях Крайнего Севера и Арктики.

На переоборудованном аэродроме проходили занятия на колёсной технике. На танкодроме в передвижении по пересечённой местности упражнялись двухсекционные вездеходы на гусеничном ходу «Витязь». На бригадном стрельбище шли контрольные занятия расчётов гранатомётчиков. Рядовой состав сдавал зачёты по тактике рейдовых действий на лыжах.

По ходу перемещения с одного учебного места на другое командир бригады подробно отвечал на вопросы журналистов, подчёркивая, что защита интересов России всегда была важна для Вооружённых Сил страны.

– Мы защищаем интересы государства в Арктике, ведём охрану и оборону объектов Российской Федерации на островах, архипелагах и побережьях Арктической зоны, – сказал полковник Илья Павловский. – Арктика – это в первую очередь экстремальные климатические условия: много снега и льда, мороз 40 градусов и больше. Территория огромная, задач много, и мы с ними справляемся. Здесь служат только сильные духом люди.

Завершился пресс-тур обедом на полигоне в походной палатке. Повара полевой кухни удивили гостей русским борщом, голубцами и драниками. После вкусного обеда репортёры охотно поделились своими впечатлениями. Корреспондент Би-би-си BBC Великобритании Стивен Розенберг поведал, что очень стремился оказаться в составе этой группы иностранных журналистов.

– Всё было интересно: от быта до боевой подготовки, – заметил Стивен. – У нас, приехавших журналистов, тематика разная: политика, экономика. Посмотреть, как организована жизнь и служба воинов арктической бригады, было интересно каждому. Налажен хороший контакт с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России, благодаря чему мы побывали в Сирии, а теперь и в Заполярье.

Операторы обратили внимание, что соединение полностью оснащено современной техникой, в казарме комфортные условия, хорошая мебель, удобные стеллажи.

– За последние десять лет армия России очень изменилась в лучшую сторону в плане обеспечения, – поделился впечатлениями продюсер второго канала немецкого телевидения ZDF Германии Алексей Акулов.

Алексей отметил, что больше всего его удивили люди – молодые, здоровые, весёлые, с позитивным настроем. Представитель японского телеканала NHK Косукэ Ватанабэ и продюсер Ярослав Курашов сообщили, что давно мечтали побывать в этой бригаде.

– Мы рады подышать чистым воздухом Севера, получить ответы на все свои вопросы, – сказал Косукэ Ватанабэ. – Теперь хотелось бы попасть на Землю Франца-­Иосифа и увидеть военный комплекс «Арктический трилистник».

Многие репортёры не раз бывали в воинских частях в прежние годы и сейчас отметили, насколько открытыми стали российские военные.



пос. Алакуртти (Мурманская область)