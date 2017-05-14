Герои войны незабвенны

Увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны – одно из важных направлений работы Совета министров обороны Содружества Независимых Государств. Организация, не так давно отметившая 25-летие плодотворной деятельности, на протяжении 10 из них занимается в том числе и военно-мемориальной работой. И её значимость трудно переоценить. Благодаря совместным усилиям стран – участниц Содружества, СМО СНГ и выработанным механизмам сотрудничества миллионы людей в нашей стране и за рубежом смогли получить достоверную информацию о погибших и без вести пропавших родственниках, боевом пути, наградах, местах их гибели и захоронений.

Сохранение памяти о погибших военнослужащих, содержание и благо­устройство воинских захоронений и воинских памятников, поисковая работа и освещение фактов бессмертного подвига народов в Великой Оте­чественной войне 1941–1945 годов – этим сегодня занимается Военно-мемориальный комитет при СМО СНГ. Отсчёт деятельности он ведёт с 15 декабря 2008 года, когда по инициативе министерства обороны Республики Беларусь на 55-м заседании, проходившем в Санкт-Петербурге, было принято решение о его создании. С тех пор работа по увековечению и сохранению памяти павших в годы Великой Отечественной войны ведётся совместными усилиями порядка десяти государств, народы которых героически сражались за свободу нашей общей Родины. И главным документом, регламентирующим сегодня эту деятельность, является «Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Как отметил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, на очередном заседании Военно-мемориального комитета, которое состоялось в ноябре 2016 года в Ереване, было принято решение о начале работы по установлению статуса воинских захоронений на территории стран СНГ.

Ещё одна важнейшая область взаимодействия государств – участников СНГ в сфере военно-мемориального сотрудничества – масштабная поисковая работа, об актуальности которой и сегодня, спустя 72 года с момента окончания войны, сами за себя говорят факты. За последние три года только на территории Российской Федерации было проведено 909 поисковых экспедиций, в ходе которых обнаружены 53 084 останка погибших красноармейцев, установлены имена 2775 военнослужащих, найдено более 1000 родственников погибших, обнаружено свыше 1100 медальонов и боевых наград.

– В настоящее время в вооружённых силах двух государств – участников СНГ, Белоруссии и России имеются специализированные поисковые подразделения, предназначенные для проведения поиска погибших воинов, – рассказал генерал армии Дмитрий Булгаков.

По словам замминистра, с 2006 по 2016 год личным составом российского 90-го отдельного специального поискового батальона найдено свыше 8000 останков военнослужащих Красной Армии, 115 останков военнослужащих иностранных армий, установлены имена почти 500 погибших, обнаружено около 250 медальонов, 305 единиц стрелкового оружия, найдено и уничтожено более 8000 боеприпасов. А первый международный военно-исторический лагерь «Западный фронт» помимо поисковиков из 30 регионов Российской Федерации собрал в районе мемориального комплекса «Зайцева гора» в Калужской области представителей из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Узбекистана и Украины.

Военно-мемориальная работа способствует сохранению памяти об общем великом прошлом народов Содружества Независимых Государств

Также ежегодно проводятся совместные работы специальных поисковых батальонов Министерства обороны Российской Федерации и Республики Беларусь, причём поочерёдно на территории каждого государства.

– И мы готовы на базе 90-го батальона принимать подразделения вооружённых сил стран СНГ для проведения совместных поисковых работ в Ленинградской области, – заявил Дмитрий Булгаков. – Ведь на «Невском «пятачке» и Синявинских высотах гибли не только русские, но и представители всех народов СССР. Многие соединения, защищавшие Ленинград, формировались на территории нынешних государств СНГ.

Важно, что результаты всех поисковых мероприятий и полученных сведений размещаются сегодня на общедоступных электронных ресурсах Минобороны России. Эта работа проводится в рамках оцифровки архивных документов и предоставлении их копий в открытом доступе сети Интернет.

– Так как большая часть из них находится в Российской Федерации, мы готовы оказывать содействие в получении информации, – отметил замминистра обороны.

С этой целью вот уже несколько лет Министерство обороны Российской Федерации реализует беспрецедентный по масштабам проект создания в Интернете интерактивного сервиса «Память народа», который соединил в себе действующие с 2007 года общедоступные банки данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Граждане всего мира с благодарностью воспринимают работу по созданию интерактивного сервиса. На сайте «Память народа» зарегистрированы посетители из 5288 городов и 162 стран мира. Ежедневно регистрируется порядка 15 тысяч посещений данных сайтов. Получено около 300 тысяч благодарностей от граждан разных стран.

Деятельность Военно-мемориального комитета не ограничивается работой только на территории стран Сотружества. Она проводится и в дальнем зарубежье. Представительства Минобороны России по ведению военно-мемориальной работы в Словакии, Румынии, Венгрии, Германии, Польши, Чехии, Китае и США активно взаимодействуют с посольствами стран СНГ при проведении различных торжественно-траурных мероприятий.

– Народы стран – участниц СНГ внесли решающий вклад в достижение Великой Победы над фашизмом, которая стала самым памятным и значимым событием XX века, – отметил генерал армии Дмитрий Булгаков, подчеркнув, что военно-мемориальная работа должна быть продолжена. Она будет способствовать сохранению памяти об общем великом историческом прошлом народов Содружества Независимых Государств, единению воинов дружественных армий и не позволит искажать историю, а также поможет защитить воинские захоронения, где покоятся останки наших соотечественников, от актов вандализма, которые имеют место быть сегодня в странах Балтии, Польши и других государствах.