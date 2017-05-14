Киберпространство как поле боя

Курс «Армия и общество», реализующийся в соответствии с указанием министра обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу в головном учебном заведении военного ведомства, уже справедливо заслужил репутацию одной из ведущих дискуссионных площадок страны. Эксперты самого широкого профиля – от политологов до министров и государственных деятелей высшего ранга – обсуждают в стенах легендарной академии, готовящейся отметить в скором времени своё 185-летие, вопросы и проблемы, волнующие не только армейскую аудиторию, но и всё российское, а может быть, даже и мировое общество.

Имя Натальи Касперской обычному человеку, пользующемуся персональным компьютером, ноутбуком, планшетом или смартфоном сразу напомнит об антивирусной программе, у истоков создания которой она стояла. Однако известна Наталья Ивановна не только этим – она по праву считается одним из создателей и лидеров российской IT-индустрии. Компания InfoWatch, возглавляемая ею, занимается защитой корпораций как от внутренних угроз, так и от кибератак, проводимых извне, ведёт активную деятельность не только у нас в стране, но и за рубежом.

Теме выступления Натальи Касперской («Угрозы, исходящие от информационных систем») особую актуальность придало то, что накануне Президент России Владимир Путин подписал Стратегию развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы. Это важнейший программный документ, определяющий цели и задачи применения информационных и коммуникационных технологий, направленных на развитие информационного общества.

Представляя эксперта курса «Армия и общество», его куратор советник министра обороны Андрей Ильницкий напомнил слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, выступавшего двумя месяцами ранее перед аудиторией академии: «Киберпространство – это такая сфера, где есть возможность нанести потенциально очень серьёзный материальный ущерб. Именно поэтому нам нужны форумы, где эти вещи будут обсуждаться комплексно… Это актуальнейшая тема, и нет сомнений, что она будет предметом очень острых и заинтересованных дискуссий на обозримый период».

Так, на недавно прошедшей VI Московской конференции по международной безопасности начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерий Герасимов говорил, что «в современных условиях истинные источники кибератак идентифицировать практически невозможно. В связи с этим появляется возможность абсолютно бездоказательно назначать виновных и воздействовать на них военными методами».

Сегодня помимо привычных сфер деятельности мировых армий – земли, воды, воздуха и космоса, который, к слову, стал таковым относительно недавно, киберпространство также воспринимается полноценным полем боя.

Напомним также, что в программу Московской конференции по международной безопасности в этом году впервые была включена тема информационной безопасности, вызвавшая большой интерес у российской и международной аудитории.

В своём выступлении Наталья Касперская кратко раскрыла для слушателей основные приоритеты утверждённой Президентом России стратегии, после чего перешла к классификации современных угроз, исходящих от информационных технологий (ИТ). По словам эксперта, угрозы бывают двух типов – угрозы инфраструктурные (вирусы, вредоносные программы, хакерские атаки и взломы, атаки типа «отказ в обслуживании» и другие) и угрозы информационные или содержательные (атаки на субъект в социальных сетях, современных СМИ или других интернет-ресурсах). Есть и такие угрозы, которые относятся одновременно к этим двум группам, например, утечки информации по электронным каналам связи и слежка через такие каналы.

В информационной войне существует только одна тактика, которая может привести к победе. Это – наступление. Любая другая тактика – путь к поражению

Угрозы инфраструктурные напрямую связаны с развитием информационных технологий. В отличие от них информационные атаки и войны стары как мир. Просто новые технологии дают новые возможности для их проведения. Если с инфраструктурными угрозами человечество научилось более-менее справляться – вирусные эпидемии уже не столь часты, как раньше, – то информационные атаки с использованием современных средств моментальных коммуникаций представляют серьёзную опасность.

Наталья Касперская привела слова израильского разведчика Якова Кедми: «В информационной войне существует только одна тактика, которая может привести к победе. Это – наступление. Любая другая тактика – путь к поражению».

Далее эксперт перешла к теме утечек информации. По данным исследовательского центра Инфовотч, который анализирует известные утечки информации с 2007 года, основной источник утечки информации последние два года не бумажные носители, как было ещё некоторое время назад, а «облачные» хранилища данных. На них в 2016 году пришлось более двух третей опубликованных утечек. В качестве примера удобного устройства для утечек информации эксперт привела один из самых популярных гаджетов – смартфон. «Все современные смартфоны имеют недекларируемые возможности», – заметила госпожа Касперская. – По сути, это устройство шпионит за своим хозяином и передаёт информацию о его контактах, переписке, местоположении и прочем как производителям устройства, так и любым приложениям на нём. Бороться с таким явлением можно двумя путями – законодательным и производством собственных смартфонов».

Одна из основных трудностей в обеспечении безопасности, стоящих перед Россией, – отечественная элементная база. «Созданная в советское время, она была почти полностью уничтожена, и сейчас нам приходится начинать с нуля», – констатировала Наталья Касперская, добавив, что, несмотря на сложности, нынешние тенденции в импортозамещении носят позитивный характер и уже в недалёком будущем должны принести пользу государству.

После выступления эксперт ответила на вопросы слушателей. В частности, на вопрос о месте России в мировом производстве ИТ она отметила: «В неформальных мировых рейтингах в сфере IT Россия занимает ведущие позиции. Российские программисты по праву считаются лучшими в мире. Правда, последнее время это понятие усиленно замещается понятием «российские хакеры». С одной стороны, это, безусловно, элемент информационной борьбы против России, а с другой – подчёркивает могущественность оте­чественных специалистов. Ведь они настолько сильны, что даже якобы смогли избрать президента США», – не без иронии заключила Наталья Касперская.

По совпадению спустя несколько часов после лекции из-за океана пришло известие, что президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на укрепление кибербезопасности правительственных структур США, что только подтверждает окончательное формирование киберпространства как пятой стихии противоборства.