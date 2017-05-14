Испытанные небом

БМД-4М – машина новая, в вой­сках на вооружении их пока всего около сотни. От своих предшественниц эта боевая машина десанта отличается по многим параметрам: по весу, броне, огневой мощи и электронике. БМД четвёртого поколения может развивать скорость до 70 км/ч и способна плавать со скоростью 10 км/ч. Теперь под неё создана специальная многокупольная парашютная система, которая докажет, что техника может и летать.

Погрузка на борт Ил-76 двух образцов новейшей техники, точнее БМД-4М и её габаритно-массового макета, завершена. Через пару минут самолёт взлетает с аэродрома Дягилево в Рязанской области, чтобы произвести первое десантирование парашютным способом БМД-4М

с многокупольной парашютной системой, специально созданной для этого типа боевых машин.

Главное отличие десантирования этой БМД – её больший по сравнению с БМД предыдущих поколений вес. В связи с этим перед профессионалами стоит множество задач: подготовка к загрузке, погрузка на борт, правильное закрепление. Казалось бы, привычные для Воздушно-десантных войск вещи, но от них зависит успех первого десантирования новой боевой машины.

Ил-76 выруливает на взлётную полосу, а мы вместе со специалистами Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны, которые контролируют эксперимент с земли, направляемся на предполагаемую точку приземления техники. Десантирование производится с высоты в один километр.

Примерно через час в небе показывается самолёт. Ил-76 делает первый круг над местом выброски с закрытой рампой, через десять минут возвращается, и в небо уходит сначала макет, а на третьем круге – сама боевая машина. Филигранная точность лётчиков-испытателей удивит любого: оба объекта попадают в нужную точку приземления.

«Попасть в точку приземления – это ещё полдела. Нам надо не просто сбросить машины, а с точностью до миллиметра, до градуса повторить то, что написано в методических указаниях, иначе в испытании смысла не будет», – рассказывает после полёта старший лётчик-испытатель полковник Евгений Шкунов.

Для БМД-4М создана специальная многокупольная парашютная система общей площадью около 4 тысяч квадратных метров

Например, сказано, что надо отклонить рули на 4–5 градусов, именно на такое расстояние мы и должны их отклонить. Сказано, что надо произвести выброску техники на скорости 340 км/ч, значит, скорость должна быть именно такой, не больше и не меньше. То есть с каждым полётом на практике проверяется то, что написано в методических указаниях. Потом подтверждённые данные вносятся в инструкцию по лётной эксплуатации Ил-76 при десантировании такого типа машин.

Кроме этого, лётчикам-испытателям надо проверить, как ведёт себя самолёт с БМД-4М на борту в разных погодных условиях, при резком наборе высоты, болтанке или развороте. В самом десантировании такой тяжёлой техники, как отмечает полковник Шкунов, есть своя сложность, когда после сброса самолёт становится легче на 15 тонн, а подъёмная сила остаётся той же.

«По инерции летательный аппарат может совершать неконтролируемые движения в воздухе, и приходится парировать прирост подъёмной силы для безопасного десантирования», – поясняет старший лётчик-испытатель.

Так как БМД-4М – машина новая, то для неё создали и специальную многокупольную парашютную систему на основе средств десантирования другой боевой техники. Одним из главных изменений, отмечают конструкторы, стало добавление ещё одного купола. Площадь всей купольной системы составляет около 4 тысяч квадратных метров.

На успешном приземлении испытание не заканчивается. Военнослужащим предстоит проверить ходовые качества и возможности боевого применения боевой машины десанта после десантирования в различных условиях. Как пояснил начальник отделения Государственного лётно-испытательного центра Минобороны России майор Павел Шульгин, БМД-4М пройдёт ещё десантирование на равнинной и горной местности. Заключительным этапом станет выброска десанта в боевой технике.



Рязань