Экологический спецназ

В подмосковном Межвидовом центре переподготовки и повышения квалификации специалистов имени маршала артиллерии Е.В. Бойчука завершилась подготовка взводов для экологической очистки территорий Арктики.

К экологической очистке арктических территорий взводы приступят 1 июня. Сводный отряд 12-го Главного управления Министерства обороны будет выполнять соответствующие задачи на архипелаге Новая Земля в районе населённых пунктов Белушья Губа и Рогачёво. Военнослужащим предстоит собрать и вывести более 2000 тонн металлолома, снести 59 зданий и рекультивировать 11,5 га земель Арктической зоны. Весь металлолом будет сортироваться, измельчаться и пакетироваться с целью компактного размещения на морских судах.

Начальник Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов имени маршала артиллерии Е.В. Бойчука полковник Виктор Буйволов отметил, что экологическая очистка Центрального полигона Российской Федерации предполагает проведение работ, связанных с повышенной опасностью. Для решения этой задачи в центре разработана программа дополнительной подготовки, которая рассчитана на 10 учебных дней. Она включает изучение теоретических основ и приобретение практических навыков экологической очистки, а также оценку психологической готовности специалистов.

По словам полковника Буйволова, в процессе обучения особое внимание уделяется порядку проведения работ без нанесения вреда окружающей среде и определению возможности допуска обучаемых к самостоятельной работе.

Начальник центра подчеркнул, что в подготовке экологических взводов преподавательский состав обращает внимание на психологическую совместимость личного состава, так как военно­служащие-контрактники будут работать в отрыве от своих семей в течение 5 месяцев.

Несмотря на суровый климат Арктики, желающих выполнить государственную задачу оказалось больше, чем требовалось. Конкурс составил 5 человек на место, 8 военнослужащих 12-го Главного управления Минобороны РФ изъявили желание повторно поехать на Новую Землю. Программа экологической очистки Арктической зоны выполняется третий год.

Военнослужащим предстоит собрать и вывести более 2000 тонн металлолома, снести 59 зданий и рекультивировать 11,5 га земель Арктической зоны

Заместитель начальника межвидового центра по учебной работе подполковник Александр Корнеев отметил, что на занятиях обучаемые отрабатывают навыки безопасной работы при погрузке и разгрузке негабаритных грузов, использовании электроустановок, баллонов со сжатыми и сжиженными газами, совершенствуют навыки применения грузоподъёмных механизмов, резательных, гидравлических, электрических инструментов.

По его словам, учебная программа корректируется исходя из опыта проведения экологических работ на Центральном полигоне Российской Федерации. Одно из нововведений – меры предосторожности для предотвращения встречи с белым медведем и отработка действий личного состава в том случае, если такая встреча всё-таки произойдёт. Обучаемые знакомятся с особенностями выставления наблюдательных постов для разведки местности во время проведения работ. После обучения каждому военнослужащему выдаётся памятка о действиях при встрече с медведем. Начальник цикла организации работ майор Денис Ананич рассказал, что при встрече с белым медведем необходимо бросить в сторону медведя предмет одежды, например головной убор, чтобы отвлечь внимание зверя, и отойти на безопасное расстояние, но не убегать.

По словам подполковника Александра Корнеева, большое внимание в подготовке специалистов уделяется определению факторов, нарушающих требования безопасности при ликвидации экологического ущерба, их устранению, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, работе с приборами радиационного контроля при сборе металлолома. В обязательном порядке военнослужащие отрабатывают навыки управления беспилотным летательным аппаратом для дистанционной визуальной и радиационной разведки местности в дневное и ночное время суток.

Всего в 2017 году в 12-м Главном управлении, на Северном флоте, в Центральном и Восточном военных округах для экологической очистки Арктики по временным штатно-должностным расчётам сформированы, подготовлены и обеспечены всем необходимым взводы ликвидации экологического ущерба общей численностью 186 военнослужащих. Отрядам предстоит собрать более 3,9 тонны металлолома на архипелагах Новая Земля, Новосибирские острова и других объектах в Арктике. Полностью очистить земли военного ведомства в Арктике от металлолома планируется до 2020 года.