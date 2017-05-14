В основе безопасности страны

В этом году исполняется 25 лет Совету Безопасности Российской Федерации, который был образован по Указу Президента Российской Федерации 3 июня 1992 года. Важнейшим направлением деятельности этого конституционного совещательного органа с первых дней была определена организация обороны страны, формирование внутренней, внешней и военной политики в области безопасности. О её трансформации в современных условиях, а также принимаемых мерах по предотвращению угроз и опасностей военного характера в интервью «Красной звезде» рассказал заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Михаил ПОПОВ.

Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Михаил ПОПОВ

– Михаил Михайлович, за последние пять лет при непосредственном участии Совбеза были пересмотрены стратегические документы в сфере обороны и безопасности. Чем вызваны такие тектонические изменения и на чём сегодня основываются планы оборонного строительства страны?

– С учётом изменений характера военных опасностей и военных угроз в 2014 году была разработана новая редакция Военной доктрины Российской Федерации. В новой доктрине уточнены военные опасности и военные угрозы Российской Федерации, задачи по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Соответственно определены задачи Вооружённым Силам, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также задачи военно-экономического обеспечения обороны страны и в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

В сентябре 2015 года Указом Президента Российской Федерации утверждена Концепция строительства и развития военной организации Российской Федерации, а в 2016 году рассмотрены и одобрены Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года. При непосредственном участии аппарата Совета Безопасности были разработаны также Морская доктрина Российской Федерации и Положение о военном планировании.

На основании этих документов разработаны и утверждены планы строительства и развития Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и органов на очередной плановый период. В прошлом году, в частности, в интересах консолидации усилий органов государственной власти разработан и введён в действие с 1 января 2016 года Указом Президента Российской Федерации План обороны Российской Федерации на 2016–2020 годы.

– Какие из положений принятых стратегических документов уже перешли в стадию реализации. Каким образом это отразилось на боевых возможностях Российской армии?

– В соответствии с принятыми Советом Безопасности решениями в приоритетном порядке осуществляется развитие стратегических ядерных сил. Продолжаются перевооружение соединений Ракетных войск стратегического назначения, в частности переход на новые ракетные комплексы «Ярс», оснащение морских стратегических ядерных сил подводными лодками стратегического назначения проекта «Борей», модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС авиационных стратегических ядерных сил.

Боевые возможности воинских формирований Сухопутных войск повышаются за счёт поступления новых образцов вооружения, военной техники, при этом уровень оснащённости современным вооружением и военной техникой доведён до 42 процентов. Потенциал Военно-морского флота повысился за счёт ввода в состав надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок нового поколения.

Качественное развитие получила беспилотная авиация. Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации, на вооружении которых находится порядка 2 тысяч современных беспилотных летательных систем.

В заданных темпах продолжается оснащение Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения, военной специальной техники. По итогам 2016 года оснащённость Российской армии современными образцами составила 58,3 процента.

– Какие ещё направления всестороннего обеспечения Вооружённых Сил в Совете Безопасности относят к числу приоритетных, требующих пристального внимания?

– Актуальными считаем вопросы дальнейшего совершенствования системы военной науки и военного образования. На оперативных совещаниях Совета Безопасности, в частности, приняты решения, направленные на создание перспективной сети военных вузов для устойчивого комплектования Вооружённых Сил высокопрофессиональными военными кадрами.

Военно-учебные заведения обеспечиваются современными информационно-методическими и материально-техническими средствами. Как результат сформирован «электронный вуз», реализован пилотный проект «электронные библиотеки», создаётся сервис обмена информацией между учебными заведениями. Увеличивается численность и расширяется география обучающихся в учебных заведениях Минобороны России иностранных военнослужащих и специалистов.

Серьёзное внимание Совет Безопасности уделяет совершенствованию военно-патриотического воспитания граждан. К решению этих задач привлекаются ДОСААФ России и Российское военно-историческое общество, а также используется материальная база оборонно-спортивных лагерей и военно-исторических клубов. В целях воспитания подрастающего поколения в 2016 году создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» с опорой на исторические, духовные и военные традиции регионов.

В центре внимания Совета Безопасности –проблема борьбы с международным терроризмом, который принял беспрецедентные масштабы, бросив вызов всей цивилизации

Особое внимание уделяется вопросам социальной защиты военнослужащих. Так, в рамках одобренных Советом Безопасности решений существенно повышено денежное довольствие, осуществляется строительство постоянного жилья, выделяются жилищные субсидии на его приобретение. Продолжается развитие накопительно-ипотечной системы, участниками которой стали более 21 тысячи военнослужащих.

– В условиях сложившейся экономической ситуации и западных санкций не меньшее значение приобретает оборонно-промышленная безопасность страны. Какие меры сегодня принимаются для её обеспечения?

– Совет Безопасности играет ключевую роль в принятии решений в сфере обеспечения оборонно-промышленной безопасности.

Формирование государственной политики в военно-технической и оборонно-промышленной сферах, выявление и анализ угроз национальной безопасности, а также прямое участие в законотворческой деятельности, разработке документов программно-целевого планирования, в соответствии с которыми осуществляется практическая реализация принятых на высшем уровне решений, находятся в зоне ответственности Совета Безопасности.

Например, в условиях введения рядом стран Запада санкций против Российской Федерации активизирована работа организаций оборонно-промышленного комплекса по созданию оте­чественных аналогов высокотехнологичной продукции зарубежного производства. Для разработки новых и перспективных образцов, комплексов и систем вооружения, военной и специальной техники, развития инновационных технологий созданы институты генеральных конструкторов, а также руководителей приоритетных технологических направлений.

– Несмотря на все попытки изоляции, западные страны всё же признают весомый вклад России в решение международных проблем безопасности, в частности на примере эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. Как в Совбезе оценивают участие российских ВКС в этой операции?

– Совет Безопасности на регулярной основе обсуждает вопросы глобальной и региональной безопасности. Однако в центр внимания закономерно поставлена проблема борьбы с международным терроризмом, который принял беспрецедентные масштабы и, по сути, бросил вызов цивилизации.

Российское решение направить в Сирию Воздушно-космические силы в ответ на обращение руководства этой страны было продиктовано ясным пониманием необходимости не допустить развития террористической угрозы. Аппарат Совета Безопасности высоко оценивает скоординированные с правительственными войсками действия российской группировки войск по борьбе с терроризмом. Они нанесли международным террористическим группировкам в Сирии значительный ущерб, способствовали кардинальному перелому ситуации, создали благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога в интересах обеспечения политического урегулирования конфликта.

В уникальной операции задействовались дальняя, оперативно-тактическая и армейская авиация, корабли и подводные лодки. Впервые были нанесены удары высокоточными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования на дальность до полутора тысяч километров. В ходе боевых действий апробированы современные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники. По результатам апробации определены перспективы дальнейшего их совершенствования и модернизации.



