Человек и оружие

В 2012 году Указом Президента России № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» было положено начало созданию новой системы комплектования на основе современных подходов развития военной службы по контракту. Чем было вызвано такое решение, в чём суть и особенности нынешнего комплектования Вооружённых Сил военнослужащими по контракту – на эти и другие вопросы отвечает начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор ГОРЕМЫКИН.

– Виктор Петрович, чем обусловлено решение о создании новой системы комплектования Вооружённых Сил Российской Федерации военнослужащими, проходящими военную службу по контракту?

– Оснащение войск высокотехнологичными средствами вооружения и новейшими образцами военной техники, развитие инфраструктуры военных городков, учебной базы и наращивание интенсивности мероприятий боевой подготовки требуют значительного увеличения доли военных профессионалов в войсках.

– В чём же принципиальное отличие новой системы комплектования от существовавшей ранее?

– Нам пришлось провести масштабную и кропотливую работу по совершенствованию федерального законодательства, а также изменению и дополнению нормативных правовых актов Минобороны России. Основу новой системы комплектования теперь составляют сформированные в военных округах и на Северном флоте пункты отбора на военную службу по контракту, которые развёрнуты в большинстве субъектов Российской Федерации. В настоящее время их сеть включает 83 пункта. Именно на них возложено решение таких основных задач, как отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту, проведение агитационной и информационно-разъяснительной работы и учёт граждан, желающих поступить на военную службу по контракту.

В целом же функции по отбору и приёму граждан на военную службу по контракту для замещения воинских должностей рядового, сержантского состава, прапорщиков и мичманов переданы кадровым органам.

– Каковы результаты комплектования Вооружённых Сил по новой системе?

– Можно с уверенностью сказать, что они ощутимы. Численность военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях солдат (матросов), сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов), увеличилась более чем в два раза. Примечательно, что количество военнослужащих по контракту уже превосходит численность военнослужащих по призыву. Причём многие соединения и воинские части Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск укомплектованы только военнослужащими по контракту.

– Что предпринимается для повышения качества при отборе контрактников?

– Чтобы привлечь наиболее мотивированных на военную службу по контракту кандидатов, внедряем новые методики изучения и оценки их военно-профессиональных качеств. Кроме того, применяются меры по использованию дополнительных источников комплектования Вооружённых Сил подготовленными специалистами. В частности, нами разработаны и уже приняты федеральные законы 2014 года № 159-ФЗ и 2017 года № 91-ФЗ, предоставляющие гражданам, подлежащим призыву и получившим высшее или среднее профессиональное образование, право заключать контракт на два года вместо службы одного года по призыву.

Современный контрактник характеризуется как мотивированный молодой человек в возрасте до 30 лет

Отмечу, что только в 2015–2016 годах в результате этой работы в военных округах и на Северном флоте на военную службу по контракту приняты более 11 тысяч человек с высшим образованием вместо службы по призыву.

В целом современный контрактник характеризуется как мотивированный молодой человек в возрасте до 30 лет – таких более 86 процентов. Подавляющее большинство из них имеет высокий или хороший уровень нервно-психической устойчивости, а 67 процентов – высшее или среднее профессиональное образование.

– Действительно, результаты впечатляют.

– Но мы, конечно, не собираемся останавливаться на достигнутом. Начиная с 2014 года практически во всех субъектах Российской Федерации провели информационно-агитационные акции «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации – твой выбор!». Эти мероприятия посетили свыше 400 тысяч человек, в их числе более 70 тысяч потенциальных кандидатов, проявивших заинтересованность в военной службе по контракту.

Вместе с тем мы видим, что отдача от таких акций, выраженная количеством реализованных заявлений о приёме на военную службу, может и должна быть выше. Для этого в первую очередь необходимо развивать и модернизировать их формат, включать в них новые элементы, интересные и привлекающие внимание граждан.

Важно, по нашему мнению, также расширять зоны охвата агитационной работой. Одним из следующих шагов в этом направлении станет оснащение пунктов отбора специальными мобильными комплексами, позволяющими на профессиональном уровне проводить отбор и автономно работать в удалённых населённых пунктах.

– А как решаются задачи повышения профессионализма и компетентности военнослужащих по контракту?

– Каждый военнослужащий по контракту проходит ежегодную аттестацию, в ходе которой анализируется уровень его военно-профессиональной подготовки и выдаются рекомендации по его дальнейшему служебному предназначению, в том числе направлению на обучение или переподготовку в целях дальнейшего служебного роста.

Напомню, что с 2012 года в системе военно-учебных заведений Минобороны России возобновлена подготовка специалистов по наиболее наукоёмким военно-учётным специальностям. Это крайне важно. В 25 вузах организована подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования по 70 военным и 40 гражданским специальностям. Сроки обучения определяются федеральными государственными образовательными стандартами и в среднем составляют 2 года и 10 месяцев.

По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание прапорщик (мичман).

– Какие вам видятся пути дальнейшего развития и совершенствования системы комплектования армии и флота военнослужащими по контракту?

– В целом система доказала свою эффективность. Если раньше для военных комиссариатов это было дополнительной функцией, то в настоящее время пункты отбора, по сути, являются профессиональными органами.

Начиная с сентября 2013 года должностные лица пунктов отбора проходят профессионально-должностную подготовку на базе Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации.

Мы, что называется, идём в ногу со временем. При решении задач комплектования войск, кроме имеющихся средств автоматизации, широко используются интернет-ресурсы. Во-первых, на официальном сайте Минобороны России в глобальной сети Интернет создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Военная служба по контракту». В нём наряду с информационно-справочными материалами по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту размещён специальный профориентационный тест. Любой гражданин в режиме онлайн может с его помощью получить предварительное заключение о своей пригодности к военной службе по контракту.

Во-вторых, разработана, внедрена и активно используется специализированная автоматизированная система ресурсного обеспечения. Она позволяет должностным лицам кадровых органов и пунктов отбора осуществлять в интерактивном режиме в реальном масштабе времени персональный контроль прохождения каждым кандидатом этапов, связанных с поступлением на службу по контракту. Вплоть до прибытия в воинскую часть, постановки в строй, начисления и получения военнослужащим денежного довольствия и других предусмотренных выплат.

– Виктор Петрович, а как закрепить на военной службе квалифицированные кадры? Не секрет, что нерешённые социально-бытовые вопросы могут повлечь отток военнослужащих-контрактников.

– Вы правы. Это очень серьёзная проблема, и её необходимо достойно решать. В этом плане командирам надо правильно организовать работу с этой категорией военнослужащих. Актуальными остаются задачи по выработке в каждой воинской части системы работы с контрактниками начиная с момента прибытия и встречи на КПП. Важно своевременно организовывать беседы об условиях службы применительно к конкретной воинской части, перспективах и возможностях служебного роста, развития военно-профессиональных навыков.

Необходимо честно и открыто информировать каждого об условиях размещения, размерах денежного довольствия и возможностях его увеличения по результатам службы. Это позволит и в дальнейшем обеспечить комплектование Вооружённых Сил Российской Федерации подготовленными и мотивированными военнослужащими, способными осваивать современную боевую технику, умело применять оружие, личным поведением крепить в соединениях и воинских частях уставный порядок и боеготовность.