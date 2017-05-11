Ударники ратной страды

Тщательный анализ результатов подготовки войск в первом полугодии позволяет наметить пути дальнейшего повышения эффективности мероприятий боевой учёбы и действенности системы военно-профессиональной мотивации военнослужащих.

28 апреля закончился зимний период обучения 2017 учебного года. В этот период особое внимание уделялось повышению качества подготовки личного состава и слаженности подразделений, воинских частей и соединений при сохранении максимальной интенсивности боевой учёбы.

Жизнь убеждает: внедрение в практику подготовки войск современных средств и технологий обучения обеспечивает значительные преимущества в повышении профессионального уровня военнослужащих, боевой готовности и боеспособности войск. Наиболее эффективно в этом плане комплексное использование учебно-тренировочных и технических средств обучения в сочетании с другими мерами – организационными, методическими, научными. Такой подход существенно расширяет возможности учебно-материальной базы, обеспечивая наиболее полную реализацию программ боевой подготовки в установленные сроки.

Как раз такой подход к организации подготовки воинских формирований тактического звена сложился в Центрах боевой подготовки. Центры позволяют сократить продолжительность обучения, подготовить в кратчайшие сроки соединения и воинские части к выполнению боевых задач и проверить их готовность, а также снизить затраты материальных средств и расход моторесурсов на обучение и слаживание подразделений.

Сегодня в Вооружённых Силах функционируют 16 Центров боевой подготовки. Возросшая интенсивность мероприятий подготовки в них в 2017 году свидетельствует об их востребованности и эффективности. За зимний период 2017 учебного года в этих Центрах подготовлены более 5000 военнослужащих, что на 12,7 процента больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, более 1000 экипажей (расчётов), что на 40 процентов больше показателей зимнего периода обучения прошлого года.

Наиболее боеспособным соединениям, а также воинским частям и подразделениям присваивается наименование «Ударные»

Таким образом, Центры боевой подготовки нового поколения при творческом подходе к обучению войск позволяют повысить качественный уровень подготовленности военнослужащих, сократить сроки слаживания подразделений и увеличить продолжительность нахождения соединений в готовности к выполнению задач в соответствии с предназначением.

Учитывая важность Центров боевой подготовки в системе подготовки войск (сил), в целях развития учебно-материальной базы, учебно-тренировочных средств и инфраструктуры в 2017 году спланированы проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставка тренажёрных комплексов и строительство объектов инфраструктуры Центров.

Большое влияние на качество обучения военнослужащих оказало внедрение в войска принципиально новых программ боевой подготовки подразделений, укомплектованных военнослужащими, проходящими службу по контракту.

В зимнем периоде обучения продолжалось развитие и совершенствование учебно-материальной базы боевой подготовки. В войска поступило более 700 комплектов полигонного оборудования, заключены государственные контракты на строительство объектов различного назначения на 22 полигонах. В целях организации единого подхода к содержанию и развитию полигонов в апреле 2017 года на базе Центрального военного округа был проведён сбор со специалистами полигонной службы.

Главному управлению боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации предстоит обеспечить развитие и совершенствование учебных объектов на 76 полигонах. Особое внимание будет уделено полигонам вновь сформированных соединений и воинских частей.

Для повышения уровня подготовки войск решением министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу реализуются новые формы обучения.

В зимнем периоде обучения в соединениях, объединениях и военных округах проходили отборочные соревнования для участия в 28 конкурсах «Армейских международных игр – 2017». Пройдя жёсткий отбор, в сборные команды военных округов, видов и родов войск вошли лучшие специалисты, экипажи и расчёты. Впереди – Всеармейские соревнования, победители которых будут защищать честь Вооружённых Сил Российской Федерации на «Армейских международных играх».

Лучшие воинские части и подразделения соревнуются за звание ударных.

В соответствии с Положением на этот счёт наименование «Ударные» присваивается приказом министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком. В данный момент командования военных округов, видов и родов войск представили к присвоению звания ударных 78 подразделений, воинских частей и соединений. Окончательное решение о присвоении звания ударных будет принято после проверки этих частей и подразделений комиссиями Министерства обороны РФ, которая пройдёт в течение мая.

Ударные соединения и части будут награждаться отличительным геральдическим знаком

В апреле с целью объективной оценки состояния соединений и воинских частей была проведена контрольная проверка, к которой привлекались более 400 органов военного управления, воинских формирований и организаций Вооружённых Сил. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года по результатам контрольной проверки отмечен качественный рост основных показателей боевой подготовки. Так, на 12 процентов увеличилось количество соединений и воинских частей, выдержавших проверку с оценкой «хорошо». Значительно повысился уровень подготовки подразделений специального назначения и беспилотных летательных аппаратов, возросло количество тактических учений в составе межвидовых группировок, на 13 процентов увеличился средний балл за выполнение упражнений учебных стрельб штатным снарядом в танковых подразделениях.

Подводя итог, хочу отметить, что все основные мероприятия боевой подготовки в зимнем периоде обучения выполнены в полном объёме. Есть основания говорить о возросшей готовности Вооружённых Сил Российской Федерации выполнить задачи по предназначению так, как этого требует время.

Генерал-лейтенант Иван БУВАЛЬЦЕВ,

начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации