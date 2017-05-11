Как здоровье, призывник?

На вопросы «Красной звезды» отвечает начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны РФ полковник медицинской службы Александр ЧАПЛЮК.

– Александр Леонидович, начнём беседу с вопроса о системе медицинского освидетельствования призывников. Что она из себя представляет?

– Говоря о системе медицинского освидетельствования, напомню о таких понятиях, как медицинское обследование и само медицинское освидетельствование. Обследование – начальный этап в системе определения годности молодого человека к военной службе. Оно, как вы понимаете, направлено на выявление заболеваний и проводится в медицинских организациях государственной системы здравоохранения по стандартам Минздрава.

После обследования проводится медицинское освидетельствование, в котором на уровне призывной комиссии муниципального образования участвуют семь врачей-специалистов и врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию. Все эти специалисты совместно дают экспертную оценку состояния здоровья молодых людей и выносят заключение о категории их годности к военной службе.

Отмечу, что годность юношей к военной службе определяют не только на этапе их призыва на военную службу. Впервые их здоровье оценивается при достижении ими 17-летнего возраста при первоначальной постановке на воинский учёт. А перед отправкой к месту прохождения военной службы проводится их медицинский осмотр на сборном пункте. Причём уже в другом составе врачей-специалистов.

Если обнаруживается, что пропущено или недооценено какое-либо заболевание, призывник направляется в тот же день на контрольное медицинское освидетельствование призывной комиссией субъекта Российской Федерации. Такая многоэтапность системы контроля за здоровьем призывников позволяет достаточно эффективно противостоять направлению в войска больных ребят.

Что касается процента призывников, освобождённых от призыва на военную службу по состоянию здоровья, то необходимо отметить тенденцию к его уменьшению. К примеру, если в 2011 году таких было более 30 процентов, то по итогам призывных кампаний 2016 года их доля составляет 22 процента от освидетельствованных. Как видим, тенденция положительная.

– А как часто призывники оспаривают свою годность к службе и с чем это связано?

– Это случается достаточно часто. Причём оспаривание категории годности к военной службе ранее в основном касалось желания быть освобождённым от призыва, а в последнее время всё больше юношей не согласны с заключением об их негодности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования. Многие хотят отслужить положенное и стремятся к этому. В то же время, конечно, есть и те, кто считает, что имеющиеся у них заболевания не позволят им качественно исполнять обязанности военной службы.

По показателям годности призывников к военной службе лидируют Ставропольский край, Липецкая и Пензенская области

В таких случаях в соответствии с законодательством гражданин имеет право либо обратиться в призывную комиссию субъекта Российской Федерации, в котором проживает, с заявлением о несогласии с заключением о категории годности и решением призывной комиссии муниципального образования; либо обратиться в организацию для производства независимой военно-врачебной экспертизы. И, конечно, у него есть право решать данный вопрос, обратившись в суд.

– Учитывается ли заключение о категории годности к военной службе при определении места службы призывника?

– Заключение о категории годности к военной службе выносится в зависимости от наличия или отсутствия заболеваний и степени нарушения функций органов и систем. Для определения места службы призывника, в каком виде, роде войск или отдельной воинской части он может проходить военную службу, установлены показатели предназначения. Например «Б-3», что означает годен к военной службе с незначительными ограничениями, показатель предназначения для прохождения военной службы – 3 (то есть службу может проходить в зенитных ракетных воинских частях, а также в качестве водителя или члена экипажа БМП, БТР и др.). Расшифровку этих показателей предназначения можно найти в таблице – приложении к Положению о военно-врачебной экспертизе.

– Престиж службы растёт, уклоняющихся от нее всё меньше. Но встречаются ли ситуации, при которых призывники пытаются скрыть свои заболевания?

– Да, сейчас многие юноши стремятся попасть в армию, отслужить по призыву. Престиж армии с каждым годом растёт, военная служба становится всё привлекательнее для молодёжи. Поэтому врачам, проводящим медицинское освидетельствование, конечно, приходится всегда быть настороже, всё чаще стали встречаться ситуации, при которых ребята пытаются скрыть свои недуги.

При малейших сомнениях в состоянии здоровья молодого человека он направляется на дополнительное амбулаторное или даже стационарное обследование в медицинскую организацию, и лишь после полного завершения данного обследования выносится заключение о категории годности человека к военной службе. Статистику таких ситуаций мы не ведём, но поверьте, встречаться они стали значительно чаще, чем прежде.

– Какова структура основных заболеваний, которые становятся причинами отсрочек и освобождений граждан от призыва на военную службу по состоянию здоровья?

– В последние годы она стабильна. Лидерами тут: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (в основном за счёт заболеваний позвоночника и стоп, всем известных сколиоза и плоскостопия) – около 13–14 процентов; болезни системы кровообращения (в основном за счёт различных нарушений сердечного ритма и гипертонической болезни) – 11–12 процентов; болезни органов пищеварения (в преимущественном большинстве за счёт язвенной болезни) – 9–10 процентов.

– Какие регионы страны поставляют самых здоровых призывников?

– За последние три года показатель годности к военной службе имеет стойкую тенденцию к увеличению по всей территории Российской Федерации. Если сравнивать этот показатель в регионах, то в границах ЮВО он традиционно является самым высоким. А вот самым низким был в ЦВО.

Говоря сухим языком цифр, в ЮВО показатель годности к военной службе по итогам призывных кампаний 2016 года составил 87,3 процента, в ЗВО – 76,5 процента, и, наконец, в ЦВО – 73,9 процента. Среди субъектов Российской Федерации лидируют Ставропольский край, Липецкая и Пензенская области. Вместе с тем в Магаданской, Калужской областях и Ямало-Ненецком автономном округе показатели медицинского обеспечения и, в частности, показатель годности к службе в 2016 году несколько ниже как среднеокружных, так и в целом по Российской Федерации.

– Что на этапе до призыва на военную службу предпринимается для выявления лиц, употребляющих психоактивные вещества?

– Такая работа проводится активно. Выявляем этих лиц ещё до начала медицинского освидетельствования посредством сбора сведений из медицинских организаций (по месту жительства) и органов внутренних дел о пребывающих на учёте по наркомании. В последующем проводится при необходимости медицинское обследование.

Помимо этого, в состав медицинской комиссии при освидетельствовании призывников включён врач-психиатр, а при необходимости и врач-психиатр-нарколог.

Приведу ряд цифр. Всего за призывные кампании 2016 года было выявлено около 1,2 тысячи таких призывников. Ранее, в 2014 году, это число составляло 1,6 тысячи человек. Как видите, тенденция обнадёживает. Но, к сожалению, в 100 процентах случаев выявить употребление призывниками психоактивных веществ всё-таки не удаётся. Имеются случаи, когда кому-то удаётся скрыть свой недуг.

– Как не допустить эпидемий среди новобранцев?

– Проводится обширный комплекс мероприятий медицинского контроля санитарно-эпидемиологического состояния сборных пунктов, пунктов приёма и отправки личного состава в период призывных кампаний. Усилен медицинский контроль за готовностью к приёму пополнения воинскими частями, размещением, питанием, водоснабжением и банно-прачечным обслуживанием.

В последнее время усилено внимание к вакцинации граждан на этапе до призыва их на военную службу, что способствует предотвращению возникновения в дальнейшем массовых заболеваний в воинских коллективах.

– Много ли военнослужащих по призыву, досрочно уволенных из Вооружённых Сил по состоянию здоровья?

– Мы постоянно анализируем случаи досрочного увольнения военнослужащих. Их число на протяжении последних лет остаётся относительно стабильным и не превышает 0,15 процента от общего числа призванных в войска и на флот.